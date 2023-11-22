Глава ФНС дал интервью РБК. Он рассказал о борьбе с теневыми площадками по возврату НДС, а также о том, в каких отраслях высок потенциал применения схем по уходу от налогов, а также назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение. Рассмотрим и обсудим заявления.

Глава ФНС Даниил Егоров дал большое интервью РБК, в котором рассказал про собираемость налогов в России, про серые схемы, которые все еще использует бизнес, про претензии ФНС к блогерам и про блокировку активов бизнеса по требованию ФНС.

Собрали для вас главные тезисы.

1. Сроки возврата денег по НДФЛ были сокращены, 80% НДС можно вернуть в течение месяца.

2. От налогообложения по НДС уводится «в тень» около 1% оборота.

3. Переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение начнется с 2025 года.

4. Планы по налогу на сверхприбыль. Собрали около 40 млрд.руб. в планах — 300 млрд.

5. Государство не будет с революционной ненавистью погашать рентабельность.

6. Есть три отрасли, которые Егоров пока решил не озвучивать, где существует высокий налоговый потенциал с точки зрения прекращения использования схем.

7. Новинки в схемах. Появлялись схемы с «арендой» касс. Касса стоит и чеки пробивает, но к конкретному предприятию имеет очень условное отношение. Такие кассы работают через «операторов».

8. Самые «схемные» налоги: НДС, акцизы и налог на прибыль.

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9. Проблема с недобросовестными инспекторами существует.

10. У ФНС есть вопросы по табаку и его различным производным, таким как электронные сигареты.

11. У блогеров проблема быстрого роста. Ребята быстро выросли, и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией.

12. Про ЕНС. Реформа состоялась. Мы анализируем все обращения, в том числе по сверкам и по ошибкам, которые, что греха таить, и раньше были в системе. Число обращений на эту тему сократилось в четыре раза.

13. Егоров на постоянной связи с налогоплательщиками. Мы постоянно на связи с налогоплательщиками — я сам их обзваниваю.

14. Новые уведомления нужны, чтобы деньги с ЕНС попали в конкретный бюджет.

15. Про МСП. ФНС вместе с бизнес-ассоциациями и Минфином смотрит варианты решения проблемы плавного перехода из специальных налоговых режимов в общую систему налогообложения.

16. Соглашения с Западом могут остановиться де-факто, а не де-юре.

17. Новый общественный договор: отмена НДС взамен на отказ от оптимизации налогов в общепите.

18. ФНС заблокирует активы бизнеса на время проверки. Но механизм блокировки активов недобросовестных налогоплательщиков с начала проверки не будет препятствовать работе бизнеса.

19. За девять месяцев прошлого года ФНС провела 8 тыс. проверок, в этом — 4 тыс. По всей России 4 тыс. выездных налоговых проверок. К концу года их будет 6–7 тыс.

20. Неуместно говорить о поголовном налоговом терроре, когда мы выходим с проверками.

Уверена, что вся PR-служба ФНС после слов «налоговый террор» пару раз долбанулась хорошенько лбом об стол и пошла нервно курить, тихо матерясь. Искренний совет всем спикерам, если вы не хотите, чтобы какое-то выражение в отношении вас использовали, например, «налоговый террор» — не надо его употреблять в своей речи. Особенно в интервью. Это стукнет по вам и не раз.

Но, в целом интервью отличное. Много всего интересного наговорил! Что вам особенно приглянулось, коллеги?