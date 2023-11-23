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Общество

«Клерк» заключил соглашение о сотрудничестве с ассоциацией Союз бухгалтеров

Теперь мы вместе будем решать сложные вопросы: направлять запросы в Минфин, ФНС, Роструд и иные ведомства, добиваясь ответов, на реально волнующие бухгалтеров вопросы. А также будем освещать вопросы, поднятые ассоциацией у нас на портале.
106

Сегодня «Клерк» заключил соглашение осотрудничестве с ассоциацией Союз бухгалтеров. Его председатель — St0ne.Marina наш пользователь, а теперь и подписчик Клерк.Премиум. Нас связывают дружеские, а теперь партнерские отношения.

Мы уже сегодня ведем совместную работу, например, опубликовали пост НДФЛ — как спастись от множества уведомлений? Письмо в налоговую инспекцию по проблемам с ЕНС и ЕНП в котором предлагаем всем нашим пользователям подписать Открытое коллективное письмо Союза бухгалтеров. В котором Союз поднимает острый вопрос нужны ли два уведомления в месяц по НДФЛ? А также просит налоговиков дать официальное разъяснение налогоплательщикам по текущему состоянию технического формирования сальдо единого налогового счета.

Обращаем внимание, что купить подписку на Клерк.Премиум можно по этой ссылке: Клерк Премиум со скидкой 500 рублей. Скидка будет действовать два дня.

Коллеги, вы уже подписали письмо?

Комментарии

6
  • Логотип mizeri
    mizeri
    Сотрудник
    1 час назад

    Еленаглавный редакторКлерк

    Воу! Коллаборация)))

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      1 час назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      она самая))

  • Логотип St0ne.Marina
    St0ne.Marina 1 час назад

    Замечательно!!!!

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      рады сотрудничеству! 

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав

    Еще экспертнее, еще нужнее😎

  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

    коллеги,  подпишите письмо! Сдвинем дело с мертвой точки 

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      53 минуты назад

      Владислав

      Этот комментарий удален.

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Общество

«Клерк» заключил соглашение о сотрудничестве с ассоциацией Союз бухгалтеров

Теперь мы вместе будем решать сложные вопросы: направлять запросы в Минфин, ФНС, Роструд и иные ведомства, добиваясь ответов, на реально волнующие бухгалтеров вопросы. А также будем освещать вопросы, поднятые ассоциацией у нас на портале.

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