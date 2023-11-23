«Клерк» заключил соглашение о сотрудничестве с ассоциацией Союз бухгалтеров

Сегодня «Клерк» заключил соглашение осотрудничестве с ассоциацией Союз бухгалтеров. Его председатель — St0ne.Marina наш пользователь, а теперь и подписчик Клерк.Премиум. Нас связывают дружеские, а теперь партнерские отношения.
Мы уже сегодня ведем совместную работу, например, опубликовали пост НДФЛ — как спастись от множества уведомлений? Письмо в налоговую инспекцию по проблемам с ЕНС и ЕНП в котором предлагаем всем нашим пользователям подписать Открытое коллективное письмо Союза бухгалтеров. В котором Союз поднимает острый вопрос — нужны ли два уведомления в месяц по НДФЛ? А также просит налоговиков дать официальное разъяснение налогоплательщикам по текущему состоянию технического формирования сальдо единого налогового счета.
Обращаем внимание, что купить подписку на Клерк.Премиум можно по этой ссылке: Клерк Премиум со скидкой 500 рублей. Скидка будет действовать два дня.
Коллеги, вы уже подписали письмо?
Комментарии6
Еленаглавный редакторКлерк
Воу! Коллаборация)))
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
она самая))
Замечательно!!!!
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
рады сотрудничеству!
Владислав
Еще экспертнее, еще нужнее😎
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
коллеги, подпишите письмо! Сдвинем дело с мертвой точки
Владислав
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