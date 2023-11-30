🎄Новогоднее чудо для бухгалтера. Как ошибка Клерка осчастливила нашего пользователя

Коллеги, только что произошло маленькое предновогоднее чудо. Во время настройки оплаты нашего курса «Бухгалтер маркетплейса» одному очень удачливому пользователю удалось приобрести обучение всего за 1 рубль. Поздравим счастливчика!

Только что наша команда настраивала оплату по курсу «Бухгалтер маркетплейса». В тестовом режиме была выставлена цена курс за 1 руб. И… неожиданно в эту самую минуту курс кто-то купил!😂

Сейчас пообщалась с Василием, IT директором «Клерка» и он рассказал подробности произошедшего.

Вот так! У нас все по-честному!

У «Клерка» никакого обмана с ценой, какая стоит, за ту и продаем, мы не ЦУМ, судиться не будем))

Узнали про нашу внутреннюю кухню

Мы искренне поздравляем счастливую Елену, которая стала слушателем нашего курса всего за 1 рубль! С предновогоднем чудом, Елена! Это вам от нас подарок!🎄🎅🏻 И надеемся, что это будет ее не последняя покупка у нас:)

Пусть чудеса не заканчиваются! Сделайте новогодний подарок и Василию, помогите компенсировать ему такой внезапный убыток из своей зарплаты😹 Купите Клерк.плюс всего за 199 рублей и мы передадим ему все деньги из этого материала!

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С миру по нитке, Клерку и Василию на елку🎄 Мы тоже хотим праздника:)