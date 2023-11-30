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Бухгалтеры

🎄Новогоднее чудо для бухгалтера. Как ошибка Клерка осчастливила нашего пользователя

Коллеги, только что произошло маленькое предновогоднее чудо. Во время настройки оплаты нашего курса «Бухгалтер маркетплейса» одному очень удачливому пользователю удалось приобрести обучение всего за 1 рубль. Поздравим счастливчика!
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🎄Новогоднее чудо для бухгалтера. Как ошибка Клерка осчастливила нашего пользователя
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Только что наша команда настраивала оплату по курсу «Бухгалтер маркетплейса». В тестовом режиме была выставлена цена курс за 1 руб. И… неожиданно в эту самую минуту курс кто-то купил!😂

Сейчас пообщалась с Василием, IT директором «Клерка» и он рассказал подробности произошедшего.

Вот так! У нас все по-честному!

У «Клерка» никакого обмана с ценой, какая стоит, за ту и продаем, мы не ЦУМ, судиться не будем))

Узнали про нашу внутреннюю кухню

Мы искренне поздравляем счастливую Елену, которая стала слушателем нашего курса всего за 1 рубль! С предновогоднем чудом, Елена! Это вам от нас подарок!🎄🎅🏻 И надеемся, что это будет ее не последняя покупка у нас:)

Пусть чудеса не заканчиваются! Сделайте новогодний подарок и Василию, помогите компенсировать ему такой внезапный убыток из своей зарплаты😹 Купите Клерк.плюс всего за 199 рублей и мы передадим ему все деньги из этого материала!

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С миру по нитке, Клерку и Василию на елку🎄 Мы тоже хотим праздника:)

Комментарии

19
  • Логотип whois
    whois
    Сотрудник
    1 час назад

    МарияГлавный бухгалтерКлерк

    😂 отлично

  • Логотип dchizhikov
    dchizhikov
    Сотрудник
    1 час назад

    Забавно😁

  • Логотип Валентин Чудесный
    Валентин Чудесный 1 час назад

    ВаляГенеральный директорГазпром

    А можно так раз в день делать? Я готов помониторить Клерк, чтобы урвать курс или премиум за 1₽))

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      я боюсь,  что Василий такой ежедневной щедрости не выдержит)) 

    • Логотип msneg
      msneg
      Сотрудник
      49 минут назад

      МаринаКлерк

      Валя, ну зачем гендиру Газпрома покупать что-то за рубль?)

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 47 минут назад

        Главный бухгалтер

        зачем гендиру Газпрома покупать что-то за рубль?)

        А Вы думаете, что директору Газпрома егойной зарплаты ему хватает??

        ему же тоже приходится буквально на всём экономить, ну как прожить на такую мелочь, что ему собирать приходится

  • Логотип mizeri
    mizeri
    Сотрудник
    1 час назад

    Еленаглавный редакторКлерк

    Вот же повезло тезке)))) Но вы все равно поаккуратнее, а то так распродадите все курсы по рублю😂

  • Логотип itklerk
    itklerk
    Сотрудник
    53 минуты назад

    ВасилийIT директор

    три руки, одна из которых водит мышкой по клавиатуре (на картинке) - так и работаем 😁

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      50 минут назад

      БорисфаундерКлерк

      Очевидно, что Василий программирует на RUBE ))) 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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