🎄Новогоднее чудо для бухгалтера. Как ошибка Клерка осчастливила нашего пользователя

Только что наша команда настраивала оплату по курсу «Бухгалтер маркетплейса». В тестовом режиме была выставлена цена курс за 1 руб. И… неожиданно в эту самую минуту курс кто-то купил!😂
Сейчас пообщалась с Василием, IT директором «Клерка» и он рассказал подробности произошедшего.
У «Клерка» никакого обмана с ценой, какая стоит, за ту и продаем, мы не ЦУМ, судиться не будем))
Мы искренне поздравляем счастливую Елену, которая стала слушателем нашего курса всего за 1 рубль! С предновогоднем чудом, Елена! Это вам от нас подарок!🎄🎅🏻 И надеемся, что это будет ее не последняя покупка у нас:)
Пусть чудеса не заканчиваются! Сделайте новогодний подарок и Василию, помогите компенсировать ему такой внезапный убыток из своей зарплаты😹 Купите Клерк.плюс всего за 199 рублей и мы передадим ему все деньги из этого материала!
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С миру по нитке, Клерку и Василию на елку🎄 Мы тоже хотим праздника:)
Комментарии19
МарияГлавный бухгалтерКлерк
😂 отлично
Забавно😁
ВаляГенеральный директорГазпром
А можно так раз в день делать? Я готов помониторить Клерк, чтобы урвать курс или премиум за 1₽))
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
я боюсь, что Василий такой ежедневной щедрости не выдержит))
МаринаКлерк
Валя, ну зачем гендиру Газпрома покупать что-то за рубль?)
Главный бухгалтер
А Вы думаете, что директору Газпрома егойной зарплаты ему хватает??
ему же тоже приходится буквально на всём экономить, ну как прожить на такую мелочь, что ему собирать приходится
Еленаглавный редакторКлерк
Вот же повезло тезке)))) Но вы все равно поаккуратнее, а то так распродадите все курсы по рублю😂
ВасилийIT директор
три руки, одна из которых водит мышкой по клавиатуре (на картинке) - так и работаем 😁
БорисфаундерКлерк
Очевидно, что Василий программирует на RUBE )))