💰Дорого-дорого встретим Новый год. Цены на встречу Нового года в отелях взлетели на 120%

Цены на празднование Нового года в подмосковных отелях взлетели на 30–120%. За 3–4 дня в среднем придется отдать почти как за 5 ночей all inclusive в Турции на те же даты — под ₽200 тысяч.

Конечно, есть варианты и подешевле: во Фрязине, например, предлагают пить шампанское в «скворечнике» на дереве без воды и туалета — всего-то за ₽45 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Shot.

Несмотря на высокую стоимость, спрос на подмосковные отели огромный. Так, например, в Les Art Resort, где отдых с новогодней программой (выступает Дискотека авария) стоит от 166 тысяч рублей, уже раскупили все номера. В отеле «Пересвет» осталось всего несколько предложений: от 190 тысяч рублей за студию до 445 тысяч рублей за бунгалона четыре дня, в стоимость входит новогоднее выступление Дмитрия Маликова. Если хотите послушать Викторию Дайнеко, то вам в Отель M’Istra’L Hotel & SPA на Истринском водохранилище. Цены👇

с сайта отеля

А вот более бюджетные варианты: встреча Нового года в доме-сфере в усадьбе «Веретьево» обойдется двум взрослым всего в какие-то 142 тысячи рублей (три дня без питания), а трехдневный отдых по системе «все включено» в отеле «Яхрома» стоит около 100 тысяч рублей на двоих.

Туроператоры объясняют такой скачок цен сокращением прямых рейсов из России и ростом валютного курса. Кроме того спрос на отечественный туризм заметно возрос из-за подорожания заграничного отдыха, отмечают эксперты.

Самыми бюджетными направлениями внутри страны, судя по статистике и бронированиям, являются регионы и их областные центры. В частности — Казань, Калининград, Тюмень.

А где Новый год планируете встречать вы?