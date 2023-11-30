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Общество

💰Дорого-дорого встретим Новый год. Цены на встречу Нового года в отелях взлетели на 120%

Цены на празднование Нового года в подмосковных отелях взлетели на 30–120%. За 3–4 дня в среднем придется отдать почти как за 5 ночей all inclusive в Турции на те же даты — под ₽200 тысяч.
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💰Дорого-дорого встретим Новый год. Цены на встречу Нового года в отелях взлетели на 120%
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Конечно, есть варианты и подешевле: во Фрязине, например, предлагают пить шампанское в «скворечнике» на дереве без воды и туалета — всего-то за ₽45 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Shot.

Несмотря на высокую стоимость, спрос на подмосковные отели огромный. Так, например, в Les Art Resort, где отдых с новогодней программой (выступает Дискотека авария) стоит от 166 тысяч рублей, уже раскупили все номера. В отеле «Пересвет» осталось всего несколько предложений: от 190 тысяч рублей за студию до 445 тысяч рублей за бунгалона четыре дня, в стоимость входит новогоднее выступление Дмитрия Маликова. Если хотите послушать Викторию Дайнеко, то вам в Отель M’Istra’L Hotel & SPA на Истринском водохранилище. Цены👇

с сайта отеля

А вот более бюджетные варианты: встреча Нового года в доме-сфере в усадьбе «Веретьево» обойдется двум взрослым всего в какие-то 142 тысячи рублей (три дня без питания), а трехдневный отдых по системе «все включено» в отеле «Яхрома» стоит около 100 тысяч рублей на двоих.

Туроператоры объясняют такой скачок цен сокращением прямых рейсов из России и ростом валютного курса. Кроме того спрос на отечественный туризм заметно возрос из-за подорожания заграничного отдыха, отмечают эксперты.

Самыми бюджетными направлениями внутри страны, судя по статистике и бронированиям, являются регионы и их областные центры. В частности — Казань, Калининград, Тюмень.

А где Новый год планируете встречать вы?

Комментарии

21
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 30.11.23, 14:45

    А где Новый год планируете встречать вы?

    Имею желание встретить его в Арамболе, на берегу Индийского океана, но не имею возможности

    Имею возможность встретить его в Отель M’Istra’L Hotel & SPA на Истринском водохранилище, но не имею желания

    • Логотип nlukina
      nlukina
      30.11.23, 14:48

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      вот так всегда и бывает, возможности не совпадают с желаниями 

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B Вчера в 06:20

        аксиома экономикса - ресурсы ограничены, потребности безграничны

    • Логотип LIrina-1973
      LIrina-1973 30.11.23, 15:16

      И в ответ, само собой, напрашивается классика: "Так выпьем за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями".

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 30.11.23, 15:02

    Ирина

    Самыми бюджетными направлениями внутри страны

    Самое бюджетное направление это автодорога - мой дом. В прошлом году гостей встречали с резиновыми сапогами (третий год бьёмся с дорогами). Глядя на погоду за окном, такая же возможность появляется и в этом году

    • Логотип nlukina
      nlukina
      30.11.23, 15:07

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      а у нас снега по плечи. Надеюсь к 31 не растает. Да,  дом однозначно - самый бюджетный вариант,  хотя еще бюджетнее - пойти и поесть в гостях))) 

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    30.11.23, 15:05

    Владислав

    Туроператоры объясняют такой скачок цен сокращением прямых рейсов из России и ростом валютного курса.

    Валютный курс😏

    og_og_158362703424633667.jpg

    Мстители...какая-то часть😉

    • Логотип nlukina
      nlukina
      30.11.23, 15:09

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      это Мстители:Финал.  я спец по Мстителям)))

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        30.11.23, 15:13

        Владислав

        Мне больше про мальчика, который выжил нравится🤓

        Дебета-Кредитавра📌

        • Логотип nlukina
          nlukina
          30.11.23, 15:52

          Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

          Гарри Поттер тоже очень люблю. И фильм и книги)) Казалось бы, взрослая тетя... 

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            30.11.23, 15:58

            Владислав

            Взрослые дети любят Гарри Поттера больше, чем дети😉

            • Логотип LIrina-1973
              LIrina-1973 30.11.23, 16:08

              Потому что взрослые имеют больше опыта. Дети видят только то, что на поверхности, и понимают сюжет, что называется, в лоб. Мимо них проходят все отсылки, аллюзии, пасхалки, пародии. Правда, плагиат и заимствования они тоже пропускают)))

              А ведь Роулинг повеселилась на славу, когда писала книги. 

              • Логотип nlukina
                nlukina
                30.11.23, 16:10

                Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

                это точно! Можно сказать получилось Евангелие от Роулинг

                • Логотип LIrina-1973
                  LIrina-1973 30.11.23, 16:58

                  Вот Евангелие Роулинг в первую очередь и сплагиатила. Правда, не она первая, да и не она последняя, думаю.

                  Плюс "позаимствовала" кучу всего у Джилл Мёрфи, самого Профессора, Астрид Линдгрен, Диккенса и т.д. и т.п.

                  Но, ради справедливости, пародии в "Гарри Поттере" тоже хватает: на британскую систему образования, здравоохранения, судебную и прочее, вплоть до премьер-министра и парламента. Священной коровой стала только королева, Её Величество по-прежнему неприкосновенно для подданных.

                  Ещё прикольно, что она задействовала в своей эпопее огромный спектр жанров: помимо бросающихся в глаза романа взросления и "низкого" фэнтези, там намешаны детектив, готический роман, приключения, триллер, драма, комедия. В общем, буквально всё, чем богата мировая литература.

                  • Логотип nlukina
                    nlukina
                    30.11.23, 16:59

                    Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

                    да,  я это и имела в ввиду, столько отсылок и пасхалок

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 30.11.23, 15:12

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    buhkompas У нас, в Ленобласти, опять метель. Так что (наше все), валенки и лопата

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 30.11.23, 15:17

    Главный бухгалтер

    А что значит шатер? Представился такой в виде большой палатки со всеми неудобствами

    • Логотип nlukina
      nlukina
      30.11.23, 15:53

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      кто его знает... может кто-нибудь будет там праздновать,  потом нам расскажет 

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