💰Дорого-дорого встретим Новый год. Цены на встречу Нового года в отелях взлетели на 120%

Конечно, есть варианты и подешевле: во Фрязине, например, предлагают пить шампанское в «скворечнике» на дереве без воды и туалета — всего-то за ₽45 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Shot.
Несмотря на высокую стоимость, спрос на подмосковные отели огромный. Так, например, в Les Art Resort, где отдых с новогодней программой (выступает Дискотека авария) стоит от 166 тысяч рублей, уже раскупили все номера. В отеле «Пересвет» осталось всего несколько предложений: от 190 тысяч рублей за студию до 445 тысяч рублей за бунгалона четыре дня, в стоимость входит новогоднее выступление Дмитрия Маликова. Если хотите послушать Викторию Дайнеко, то вам в Отель M’Istra’L Hotel & SPA на Истринском водохранилище. Цены👇
А вот более бюджетные варианты: встреча Нового года в доме-сфере в усадьбе «Веретьево» обойдется двум взрослым всего в какие-то 142 тысячи рублей (три дня без питания), а трехдневный отдых по системе «все включено» в отеле «Яхрома» стоит около 100 тысяч рублей на двоих.
Туроператоры объясняют такой скачок цен сокращением прямых рейсов из России и ростом валютного курса. Кроме того спрос на отечественный туризм заметно возрос из-за подорожания заграничного отдыха, отмечают эксперты.
Самыми бюджетными направлениями внутри страны, судя по статистике и бронированиям, являются регионы и их областные центры. В частности — Казань, Калининград, Тюмень.
А где Новый год планируете встречать вы?
Комментарии21
А где Новый год планируете встречать вы?
Имею желание встретить его в Арамболе, на берегу Индийского океана, но не имею возможности
Имею возможность встретить его в Отель M’Istra’L Hotel & SPA на Истринском водохранилище, но не имею желания
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
вот так всегда и бывает, возможности не совпадают с желаниями
аксиома экономикса - ресурсы ограничены, потребности безграничны
И в ответ, само собой, напрашивается классика: "Так выпьем за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями".
Ирина
Самое бюджетное направление это автодорога - мой дом. В прошлом году гостей встречали с резиновыми сапогами (третий год бьёмся с дорогами). Глядя на погоду за окном, такая же возможность появляется и в этом году
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
а у нас снега по плечи. Надеюсь к 31 не растает. Да, дом однозначно - самый бюджетный вариант, хотя еще бюджетнее - пойти и поесть в гостях)))
Владислав
Валютный курс😏
Мстители...какая-то часть😉
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
это Мстители:Финал. я спец по Мстителям)))
Владислав
Мне больше про мальчика, который выжил нравится🤓
Дебета-Кредитавра📌
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
Гарри Поттер тоже очень люблю. И фильм и книги)) Казалось бы, взрослая тетя...
Владислав
Взрослые дети любят Гарри Поттера больше, чем дети😉
Потому что взрослые имеют больше опыта. Дети видят только то, что на поверхности, и понимают сюжет, что называется, в лоб. Мимо них проходят все отсылки, аллюзии, пасхалки, пародии. Правда, плагиат и заимствования они тоже пропускают)))
А ведь Роулинг повеселилась на славу, когда писала книги.
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
это точно! Можно сказать получилось Евангелие от Роулинг
Вот Евангелие Роулинг в первую очередь и сплагиатила. Правда, не она первая, да и не она последняя, думаю.
Плюс "позаимствовала" кучу всего у Джилл Мёрфи, самого Профессора, Астрид Линдгрен, Диккенса и т.д. и т.п.
Но, ради справедливости, пародии в "Гарри Поттере" тоже хватает: на британскую систему образования, здравоохранения, судебную и прочее, вплоть до премьер-министра и парламента. Священной коровой стала только королева, Её Величество по-прежнему неприкосновенно для подданных.
Ещё прикольно, что она задействовала в своей эпопее огромный спектр жанров: помимо бросающихся в глаза романа взросления и "низкого" фэнтези, там намешаны детектив, готический роман, приключения, триллер, драма, комедия. В общем, буквально всё, чем богата мировая литература.
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
да, я это и имела в ввиду, столько отсылок и пасхалок
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
buhkompas У нас, в Ленобласти, опять метель. Так что (наше все), валенки и лопата
Главный бухгалтер
А что значит шатер? Представился такой в виде большой палатки со всеми неудобствами
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
кто его знает... может кто-нибудь будет там праздновать, потом нам расскажет