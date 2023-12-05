Продолжение новогодней ошибки «Клерка». Счастливая история

Вчера во время настройки оплаты нашего курса «Бухгалтер маркетплейса» одному очень удачливому пользователю — Елене, удалось приобрести обучение всего за 1 рубль. Мы пообщались с Еленой и узнали новые подробности произошедшего.

Как мы уже писали, вчера наша команда настраивала оплату по курсу «Бухгалтер маркетплейса». В тестовом режиме была выставлена цена курс за 1 руб. И… неожиданно в эту самую минуту курс кто-то купил!😂 Счастливицу зовут Елена. Нам удалось с ней пообщаться и узнать, что она думает по поводу своего везения.

Я давно просматривала данный курс и думала над его приобретением. Вчера я слушала фоном, во время работы, онлайн курс на сайте и в очередной раз думала над покупкой курса. Когда надумала его приобрести, в момент оплаты увидела, что сумма к оплате стоит один рубль... Подумала, что это какая-то скрытая акция для подписчиков Клерк.Премиум, — поделилась с нами Елена.

Уже вечером, из нашего ТГ-канала и из поста Елена узнала, что произошла техническая ошибка.

Вечером в телеграмм-канале увидела новость и стало неловко, если честно... Увидела, что данную покупку решили не аннулировать и оставить в качестве новогоднего подарка. Такие чудеса со мной происходят не часто, а вот казусы частенько, — рассказала Елена.

Затем наша пользовательница поделилась своими планами и пожелала всей команде «Клерк», а также всем бухгалтерам терпения и позитивного настроя.

Планирую проходить у вас курс Сергея Верещагина. Год назад, осталась в полном восторге от лектора, поэтому приобретаю подписку Клерк.Премиум. Хочу пожелать всем клеркам в первую очередь верить в то, что если очень чего-то захотеть, то все может исполниться. Я — тому живое доказательство, пусть и не нарочное)))) Также желаю терпения и позитивного настроя всем бухгалтерам и команде Клерка. Спасибо вам большое за новогодний подарок!

Елена, большое спасибо вам за пожелания и высокую оценку наших курсов. Мы рады, что совершили ошибку и создали вам праздничную атмосферу!

Пусть чудеса не заканчиваются! Сделайте новогодний подарок и Василию, помогите компенсировать ему такой внезапный убыток из своей зарплаты😹 Иначе Вася останется без подарков под елкой🎄. Вчера нашлось 11 добрых людей, которые купили Клерк.Плюс. Осталось собрать 7711 рублей, чтобы у Василия был настоящий праздник. Поднажмем, коллеги!

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С миру по нитке, Клерку и Василию на елку и подарки🎄 Мы тоже хотим праздника:)

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Хотя это вовсе и необязательно!