Что есть бухгалтер. Запахло мандаринами. Раз, два, три — елочка, гори!🎄

Всем привет! Наконец-то наступила зима! За окном настоящая метель, весь город окутан снежной шубкой. Вечером Москва выглядит сказочно! Весь центр сверкает иллюминацией и даже окраины города украсили красивыми елками. Еще бы тротуары тщательней бы чистили, но даже они не испортят ощущения приближающегося праздника.
Вчера гуляли в центре, были на Красной площади, забегали за мороженым в ГУМ. По всем линиям магазина стоят елочки от разных организаций, все разные и красивые.
Вот, например, елочка от МФЦ.
Сегодня сильная метель, решили с сыном никуда не ходить, а тоже поставить елку и украсить дом. Вот что у нас получилось. Раз, два, три — елочка, гори!
Воскресное меню:
борщ;
зразы с шампиньонами;
пюре;
капустный салат;
домашний морс.
А вы когда планируете наряжать елки?
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Комментарии5
Вита
А я вчера видео смотрела о полезной и вредной еде, там много всего интересного, поэтому мясо отдала собачке, а себе варю костный бульон) Пусть Ёлочка копит подарочки, чтобы все мечты исполнились уже в этом году!
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
Собачке повезло)) а костный теперь полезный? Раньше говорили что вредный - ****** от него холестерина. К пожеланию присоединяюсь!!!
Вита
Так а кто сейчас в интернете отвечает за свои слова?) Главное, чтобы пипл хавал, как в нетленке "День радио" и т.д.
Жанна
видимо, кости плохо покупают )
А мясо сильно подорожало, вот и переключают внимание легковнушаемого электората с мяса на кости.
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
Так, слово бл яшки наш сайт не любит😂