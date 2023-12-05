Логотип nlukina
nlukina
Общество

Что есть бухгалтер. Запахло мандаринами. Раз, два, три — елочка, гори!🎄

Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями. У меня сегодня фото елки!
46
Что есть бухгалтер. Запахло мандаринами. Раз, два, три — елочка, гори!🎄
ФОТО freepik.com

Всем привет! Наконец-то наступила зима! За окном настоящая метель, весь город окутан снежной шубкой. Вечером Москва выглядит сказочно! Весь центр сверкает иллюминацией и даже окраины города украсили красивыми елками. Еще бы тротуары тщательней бы чистили, но даже они не испортят ощущения приближающегося праздника.

Вчера гуляли в центре, были на Красной площади, забегали за мороженым в ГУМ. По всем линиям магазина стоят елочки от разных организаций, все разные и красивые.

Вот, например, елочка от МФЦ.

Паспортная елка

Сегодня сильная метель, решили с сыном никуда не ходить, а тоже поставить елку и украсить дом. Вот что у нас получилось. Раз, два, три — елочка, гори!

Наша красавица красно-золотая

Воскресное меню:

  • борщ;

  • зразы с шампиньонами;

  • пюре;

  • капустный салат;

  • домашний морс.

А вы когда планируете наряжать елки?

Кстати, небольшой анонс — с завтрашнего дня начнутся конкурсы от «Клерка»! Приз — месячная подписка на Клерк.Премиум. Не пропустите!

Комментарии

5
  • Логотип проза_жизни
    проза_жизни 1 час назад

    Вита

    А я вчера видео смотрела о полезной и вредной еде, там много всего интересного, поэтому мясо отдала собачке, а себе варю костный бульон) Пусть Ёлочка копит подарочки, чтобы все мечты исполнились уже в этом году!

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      Собачке повезло)) а костный теперь полезный? Раньше говорили что вредный - ****** от него холестерина. К пожеланию присоединяюсь!!! 

      • Логотип проза_жизни
        проза_жизни 1 час назад

        Вита

        Так а кто сейчас в интернете отвечает за свои слова?) Главное, чтобы пипл хавал, как в нетленке "День радио" и т.д.

      • Логотип ZZZhanna
        ZZZhanna 18 минут назад

        Жанна

        видимо, кости плохо покупают )

        А мясо сильно подорожало, вот и переключают внимание легковнушаемого электората с мяса на кости.

  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

    Так, слово бл яшки  наш сайт не любит😂

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Опубликуется 03.12.23 в 14:11
Больничные

Сотрудник заболел в учебном отпуске: что делать работодателю

Компания не должна оплачивать пособие по временной нетрудоспособности, если сотрудник заболел во время отпуска. Но если к моменту выхода на работу он не успел выздороветь, то больничный будет выплачиваться в общем порядке.

473
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Что есть бухгалтер. Запахло мандаринами. Раз, два, три — елочка, гори!🎄

Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями. У меня сегодня фото елки!

Что есть бухгалтер. Запахло мандаринами. Раз, два, три — елочка, гори!🎄
5
46

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип proffnalog
proffnalog
Обзор судебной практики

Прямые и косвенные расходы. Пример из судебной практики

Как признаются расходы на производство и реализацию готовой продукции при методе начисления. Пример из судебной практики.

18
Бухгалтеры

🎉Такое нельзя пропустить! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.

16
2,6 тыс.
Опубликуется 03.12.23 в 13:12
Маркировка рекламы

Рынок зарегистрированной интернет-рекламы превысил 400 млрд рублей

После введения штрафов за отсутствие маркировки в интернет-рекламе число «белых» рекламодателей достигло 940 тысяч.

154
Опубликуется 03.12.23 в 12:36
Премии

У каждого пятого сотрудника не будет годовой премии

Несмотря на то, что премии предусмотрены в 80% компаний, только треть сотрудников рассчитывают получить материальные бонусы по итогам 2023 года.

122
Логотип Алексей Марков
Алексей Марков
Общество

Воскресный комикс. Про бессмысленную работу

В воскресенье работать нельзя! А если добавить смысла?

19

Записи вебинаров

692
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Почему взаиморасчеты по ОСВ не закрываются?

Здравствуйте, подскажите, в чем может быть причина, если всё первичные документы с вайлдберисс внесены в 1С, а взаиморасчеты по ОСВ не закрываются? И с отчётом не сходятся.

11
Опубликуется 03.12.23 в 11:08
IT-компании

Минцифры: в 2024 году на IT-разработки будут снова выдавать гранты

С 2024 года возобновят две грантовые программы для IT-разработчиков, но государство будет вкладывать в проект уже не 80% от стоимости, а 50%.

209
Зарплата

Работодатели откажутся повышать выплаты сотрудникам — на рынке труда пройден зарплатный пик

У бизнеса заканчиваются деньги, чтобы продолжать «зарплатную гонку». В сентябре рост реальных зарплат замедлился до 7,2%.

353
Логотип Клерк
Клерк
Самозанятые

👌Что вы обязательно должны знать о самозанятых. Лучшие инструкции и чек-листы

9 млн самозанятых зарегистрированы в РФ. Они заработали триллионы (!) рублей и сформировали 1,6 млрд чеков. Но для их заказчиков важно, чтобы работа с самозанятыми была простой и выгодной, а расходы можно было учесть для уменьшения налогов. Чтобы вы получали только плюсы от сотрудничества с внештатниками, а не проблемы с налоговой, мы создали этот дайджест.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
283
Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Отчетность

Изменения 2024 в отчетности. 7 главных изменений

В статье расскажу, что меняется в отчетности с 2024 года и как это повлияет на налогоплательщиков и их работу.

Изменения 2024 в отчетности. 7 главных изменений
30
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Рубль дешевеет, IPO Совкомбанка, недвижка на новых максимумах, новые облигации, КС, дивиденды, биткоин. Воскресный инвестдайджест

После продолжительного укрепления курс рубля начал поход обратно. Неужели всё? Биткоин продолжает восхождение, на бирже появятся новые компании уже в декабре, недвижимость ставит новые рекорды, выходят новые выпуски облигаций.

37
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

С чего начать изучение трудоустройства иностранцев?

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, с чего начать изучение трудоустройства иностранцев (Узбекистан, Киргизия) . Любые советы и рекомендации🙏 спасибо!

29
Логотип Клерк
Клерк
Онлайн-кассы

Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»

Проблемы с чеками и работа без онлайн-кассы приводят к серьезным штрафам для бизнеса и головной боли бухгалтера. На «Клерке» есть много полезных инструкций, которые помогут вам не попасть в число нарушителей 54-ФЗ. Собрали подборку таких материалов, чтобы вы работали без ошибок и знали как их исправить без негативных последствий. Пользуйтесь.

Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»
488
Бесплатно с ПСН

Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году

Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.

Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году
1
4,4 тыс.

В Европе появляется централизованный фильтр трансграничных переводов

Swift объединяет локальные системы мгновенных платежей, чтобы обеспечить бесперебойную обработку, прозрачность и сквозное отслеживание операций.

163

Россияне стали отправлять гораздо меньше денег за рубеж

В течение года объём трансграничных переводов планомерно сокращался и по итогу третьего квартала достиг 718 млрд рублей (оценка ЦБ).

125
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
ЕНП (единый налоговый платеж)

Возврат излишне взысканного при положительном сальдо на Едином налоговом счете

Продолжим тему зачета и возврата при положительном сальдо на Едином налоговом счете и сегодня рассмотрим условия для возврата излишне взысканного.

Возврат излишне взысканного при положительном сальдо на Едином налоговом счете
102
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Относится ли эта сделка к подконтрольным? Какие риски?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, руководитель открыл фирму в Гонконге.

18