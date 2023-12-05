Что есть бухгалтер. Запахло мандаринами. Раз, два, три — елочка, гори!🎄

Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями. У меня сегодня фото елки!

Всем привет! Наконец-то наступила зима! За окном настоящая метель, весь город окутан снежной шубкой. Вечером Москва выглядит сказочно! Весь центр сверкает иллюминацией и даже окраины города украсили красивыми елками. Еще бы тротуары тщательней бы чистили, но даже они не испортят ощущения приближающегося праздника.

Вчера гуляли в центре, были на Красной площади, забегали за мороженым в ГУМ. По всем линиям магазина стоят елочки от разных организаций, все разные и красивые.

Вот, например, елочка от МФЦ.

Паспортная елка

Сегодня сильная метель, решили с сыном никуда не ходить, а тоже поставить елку и украсить дом. Вот что у нас получилось. Раз, два, три — елочка, гори!

Наша красавица красно-золотая

Воскресное меню:

борщ;

зразы с шампиньонами;

пюре;

капустный салат;

домашний морс.

А вы когда планируете наряжать елки?

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