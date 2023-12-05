🤖Голосование закончилось. Роботу дали имя — Григорий. Ждем победителя за призом!

На «Клерке» закончился последний день голосования на выборах имени Роботу. Теперь его официально зовут Григорий! Поздравляем победителя!

Всю прошлую неделю пользователи «Клерка» выбирали имя нашему роботу, который помогает нам работать. Его зовут — Григорий! 🤖

Свои варианты клерки писали в посте Помогите правильно назвать Робота, который обслуживает бухгалтеров. Дарим годовую подписку на Клерк.Премиум. Было очень много разных прикольных вариантов, нам так они понравились, что все они попали в нашего голосование, которое началось в пятницу. Посмотреть можно вот тут. Всего проголосовало 44 человека.

Первым в комментариях имя Григорий написал новый пользователь «Клерка» digruzdeva.

С нами человек всего с 30.11.2023 и сразу такая удача — победа и годовая подписка на «Клерк.Премиум»! Поздравляем!

Но, на этом подарки от «Клерка» не заканчиваются! Всю неделю, каждый день мы будем проводить конкурсы! Каждый день победитель будет получать месячную подписку на «Клерк.Премиум»!