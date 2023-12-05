🤖Голосование закончилось. Роботу дали имя — Григорий. Ждем победителя за призом!

Всю прошлую неделю пользователи «Клерка» выбирали имя нашему роботу, который помогает нам работать. Его зовут — Григорий! 🤖
Свои варианты клерки писали в посте Помогите правильно назвать Робота, который обслуживает бухгалтеров. Дарим годовую подписку на Клерк.Премиум. Было очень много разных прикольных вариантов, нам так они понравились, что все они попали в нашего голосование, которое началось в пятницу. Посмотреть можно вот тут. Всего проголосовало 44 человека.
Первым в комментариях имя Григорий написал новый пользователь «Клерка» digruzdeva.
С нами человек всего с 30.11.2023 и сразу такая удача — победа и годовая подписка на «Клерк.Премиум»! Поздравляем!
Но, на этом подарки от «Клерка» не заканчиваются! Всю неделю, каждый день мы будем проводить конкурсы! Каждый день победитель будет получать месячную подписку на «Клерк.Премиум»!
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