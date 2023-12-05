Неделя конкурсов на «Клерке» началась! Победителю подарим месячную подписку на Клерк.Премиум

На «Клерке» стартует неделя конкурсов для самых талантливых и творческих бухгалтеров страны. Каждый день победитель будет получать приз — месячную подписку на Клерк.Премиум!

Декабрь — месяц чудес на «Клерке»! Мы хотим, чтобы у каждого нашего пользователя к Новому году было праздничное настроение. Для этого мы будем проводить каждый день конкурсы! Чтобы всем активным участникам достался подарок — месячная подписка на Клерк.Премиум!

Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.

Задания будут появляться в первой половине дня в моих постах. Темы разные, но все веселые и творческие.

Первый конкурс!

Придумайте стихотворение, в котором будут слова: отчет, бутерброд, ЕНС, елка, олень, ФНС.

Вечером победитель получит свой приз! Выбирать лучшее стихотворение будет редакция! Удачи! И хорошего настроения!