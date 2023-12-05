Неделя конкурсов на «Клерке» началась! Победителю подарим месячную подписку на Клерк.Премиум

Декабрь — месяц чудес на «Клерке»! Мы хотим, чтобы у каждого нашего пользователя к Новому году было праздничное настроение. Для этого мы будем проводить каждый день конкурсы! Чтобы всем активным участникам достался подарок — месячная подписка на Клерк.Премиум!
Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.
Задания будут появляться в первой половине дня в моих постах. Темы разные, но все веселые и творческие.
Первый конкурс!
Придумайте стихотворение, в котором будут слова: отчет, бутерброд, ЕНС, елка, олень, ФНС.
Вечером победитель получит свой приз! Выбирать лучшее стихотворение будет редакция! Удачи! И хорошего настроения!
Комментарии5
Владислав
Бутерброд, ты мне силы придай!
Всем 🐐 объяснить в ФНС,
Что не нужен бухгалтерам ЕНС.
Нам бы отчет поскорее сверстать,
Чтобы елку идти наряжать!
=== ===
Вне конкурса😉
🐐 - рогатое животное из предложенного набора слов.
Теперь перечитайте еще раз, так эффектнее😀
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
лайк, коллега)))
Ирина
Заточив бутерброд
Сочиняю отчёт,
Отмахнувшись от шефа-оленя.
Портит жизнь ЕНС
Авторства ФНС.
Нарядить ёлку выбью я время!
Владислав
Бутерброд всемогущий😀
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
Класс)) Я знала, что бутерброд будет главным, а оленем будет шеф))