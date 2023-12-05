🔥Что происходит прямо сейчас на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Репортаж из зала

Прямо сейчас в Москве проходит главное бухгалтерское событие декабря — II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Все самое интересное за один день и в одном месте. Лучшие спикеры и острые вопросы. Расскажу, что там происходит.

Прямо сейчас на Красном Октябре в столице проходит II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Мы решили рассказать за один про все сразу, поэтому пригласили выступить для вас 15 экспертов! Они расскажут :

как поменяется порядок работы с ЕНС и ЕНП в 2024 году;

что теперь будет проверять налоговая;

как оспорить результаты проверок;

как подготовить годовую отчетность и сформировать учетную политику на 2024 год;

что делать с воинским учетом;

какие изменения будут трудовом законодательстве.

Выступления спикеров начались ровно в 10:00, но работа кипела уже в 6 утра. Я лентяй, поэтому на помощь коллегам приехала только в 7:00.

Подготовка зала

Зал большой, всем все видно.

Наш банер-фотозона

Организационная работа кипела и ровно в 9:00 начали приходить первые наши пользователи. Мы были готовы!

Единственная проблема — из-за снега и необычной локации некоторые наши пользователи поплутали по Красному Октябрю, но в целом бухгалтеры хорошо сориентировались на местности и находили наш лофт без проблем.

Зал заполняется

Наши неизменные ведущие Елена Ярушкина и Артемий Васенко открыли конференцию

Первой, ровно в 10:00 начала выступление Марина Климова, к.э.н., независимый консультант по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. Пожалуй, на самую болезненную тему всех бухгалтеров — ЕНС. Эксперт рассказала, что обязанность по уплате конкретного налога произойдет только тогда, когда будет опознание этого платежа. То есть в момент уплаты ЕНП, но при условии, что на едином налоговом счете (ЕНС) была отражена совокупная обязанность, которая позволила налоговому органу определить принадлежность этих сумм. Конкретный налог или страховые взносы считаются уплаченными со дня, на который приходится срок их уплаты.

Марина Климова

Ровно в 10:30 слово взяла Татьяна Гагилева — ведущий специалист коммерческого департамента группы компаний ВДГБ, куратор направления импортозамещения. Она рассказала про изменения в бухгалтерских программах.

Татьяна Гагилева

Эксперт сообщила печальную новость — с 1 апреля 2024 года вырастут цены на часть программных продуктов, следующее повышение стоимости запланировано также на 1 июля 2024 года.

В 11:00 выступала эксперт Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», а также автор Трибуны. Перед выступлением я подошла поздороваться и наконец-то познакомиться лично со Светланой. Чудесный человек! И прекрасный эксперт!

Издатель «Клерка» Марина Снеговская и Светлана Беляева

В своем выступлении Светлана назвала 10 главных ошибок бухгалтера:

Несвоевременное списание кредиторской задолженности, Несвоевременное признание в расходах по налогу на прибыль дебиторской задолженности, Списание в расходы задолженности на УСН, Списание в расходы задолженности при наличии встречного обязательства, Списание задолженности при реорганизации, Исключение из ЕГРЮЛ в связи с недостоверными сведениями, Долг ликвидированного юрлица перенесен на физлицо, Прерывание срока исковой давности, Не пытались взыскать долг, Не списали долг по первому основанию.

Светлана Беляева

В 11:30 началось выступление Эльвиры Митюковой, к.э.н., управляющего партнера аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса». Которая рассказала про бухгалтерскую отчетность, учетную политику 2014 года и ФСБУ.

Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка» и Эльвира Митюкова

Основные тезисы выступления

Ах, уж эти запасы!

Конференция продолжается, будем держать вас в курсе событий. Кто из вас сейчас в зале?