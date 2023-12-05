Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

🔥Что происходит прямо сейчас на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Репортаж из зала

Прямо сейчас в Москве проходит главное бухгалтерское событие декабря — II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Все самое интересное за один день и в одном месте. Лучшие спикеры и острые вопросы. Расскажу, что там происходит.
38
🔥Что происходит прямо сейчас на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Репортаж из зала

Прямо сейчас на Красном Октябре в столице проходит II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Мы решили рассказать за один про все сразу, поэтому пригласили выступить для вас 15 экспертов! Они расскажут :

  • как поменяется порядок работы с ЕНС и ЕНП в 2024 году;

  • что теперь будет проверять налоговая;

  • как оспорить результаты проверок;

  • как подготовить годовую отчетность и сформировать учетную политику на 2024 год;

  • что делать с воинским учетом;

  • какие изменения будут трудовом законодательстве.

Выступления спикеров начались ровно в 10:00, но работа кипела уже в 6 утра. Я лентяй, поэтому на помощь коллегам приехала только в 7:00.

Подготовка зала

Зал большой, всем все видно.

Наш банер-фотозона

Организационная работа кипела и ровно в 9:00 начали приходить первые наши пользователи. Мы были готовы!

Единственная проблема — из-за снега и необычной локации некоторые наши пользователи поплутали по Красному Октябрю, но в целом бухгалтеры хорошо сориентировались на местности и находили наш лофт без проблем.

Зал заполняется
Наши неизменные ведущие Елена Ярушкина и Артемий Васенко открыли конференцию

Первой, ровно в 10:00 начала выступление Марина Климова, к.э.н., независимый консультант по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. Пожалуй, на самую болезненную тему всех бухгалтеров — ЕНС. Эксперт рассказала, что обязанность по уплате конкретного налога произойдет только тогда, когда будет опознание этого платежа. То есть в момент уплаты ЕНП, но при условии, что на едином налоговом счете (ЕНС) была отражена совокупная обязанность, которая позволила налоговому органу определить принадлежность этих сумм. Конкретный налог или страховые взносы считаются уплаченными со дня, на который приходится срок их уплаты.

Марина Климова

Ровно в 10:30 слово взяла Татьяна Гагилева — ведущий специалист коммерческого департамента группы компаний ВДГБ, куратор направления импортозамещения. Она рассказала про изменения в бухгалтерских программах.

Татьяна Гагилева

Эксперт сообщила печальную новость — с 1 апреля 2024 года вырастут цены на часть программных продуктов, следующее повышение стоимости запланировано также на 1 июля 2024 года.

В 11:00 выступала эксперт Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», а также автор Трибуны. Перед выступлением я подошла поздороваться и наконец-то познакомиться лично со Светланой. Чудесный человек! И прекрасный эксперт!

Издатель «Клерка» Марина Снеговская и Светлана Беляева

В своем выступлении Светлана назвала 10 главных ошибок бухгалтера:

  1. Несвоевременное списание кредиторской задолженности,

  2. Несвоевременное признание в расходах по налогу на прибыль дебиторской задолженности,

  3. Списание в расходы задолженности на УСН,

  4. Списание в расходы задолженности при наличии встречного обязательства,

  5. Списание задолженности при реорганизации,

  6. Исключение из ЕГРЮЛ в связи с недостоверными сведениями,

  7. Долг ликвидированного юрлица перенесен на физлицо,

  8. Прерывание срока исковой давности,

  9. Не пытались взыскать долг,

  10. Не списали долг по первому основанию.

Светлана Беляева

В 11:30 началось выступление Эльвиры Митюковой, к.э.н., управляющего партнера аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса». Которая рассказала про бухгалтерскую отчетность, учетную политику 2014 года и ФСБУ.

Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка» и Эльвира Митюкова
Основные тезисы выступления
Ах, уж эти запасы!

Конференция продолжается, будем держать вас в курсе событий. Кто из вас сейчас в зале?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Государственные ведомства

    Центробанк откажется от IPhone и IPad

    Сотрудники ЦБ не смогут использовать продукцию Apple для служебных целей.

    6
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Высоковалифицированные специалисты

    Изменения в правилах оформления иностранных ВКС 2023-2024

    В июле 2023 года Президент подписал закон № 316-ФЗ, который, в том числе, вносит ряд существенных изменений, касающихся иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). Разберем, какие изменения уже вступили в силу, а какие нужно будет учитывать в работе с 2024 года

    Изменения в правилах оформления иностранных ВКС 2023-2024
    69

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Бесплатно с НДС

    Агентский договор: НДС у агента и принципала

    Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.

    Агентский договор: НДС у агента и принципала
    422
    УСН

    📌 Лимиты УСН-2024: таблица

    Для перехода на УСН и применения этого спецрежима действуют лимиты доходов, которые ежегодно индексируются.

    54
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    🔥Что происходит прямо сейчас на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Репортаж из зала

    Прямо сейчас в Москве проходит главное бухгалтерское событие декабря — II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Все самое интересное за один день и в одном месте. Лучшие спикеры и острые вопросы. Расскажу, что там происходит.

    🔥Что происходит прямо сейчас на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Репортаж из зала
    38
    Логотип Антон Свирякин
    Антон Свирякин
    Гособоронзаказ

    Регулирование гособоронзаказа в 2023 и 2024 году. Ответственность за нарушения законодательства о гособоронзаказе

    Что необходимо знать бизнесу о текущем состоянии регуляторики в сфере гособоронзаказа.

    10
    Выездные налоговые проверки

    Как налоговики выбирают компании для выездных проверок

    Адвокат Вячеслав Василевский на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказал, на что смотрит налоговая при составлении плана выездных налоговых проверок, и кому стоит готовиться к визиту налоговиков в 2024 году.

    Как налоговики выбирают компании для выездных проверок
    84

    Записи вебинаров

    694
    Новые видео от экспертов каждый день
    НДС

    🌻 Проблема семечек решена. НДС стал 10% задним числом

    Сейчас запрещено применять пониженную ставку НДС на семена, потому что они предназначены не для еды. В последнее время по этой теме разгорелся скандал. Теперь все наладится. Готовы поправки в НК РФ.

    3
    103
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Онлайн-кассы

    Выбираем онлайн-кассу для кофейни

    Согласно закону 54-ФЗ, заведения общепита обязаны проводить расчеты с клиентами через онлайн-кассу и передавать сведения через операторов фискальных данных. Расскажем, как выбрать ККТ для кофейни, чтобы с ее помощью обслуживать клиентов легко и быстро.

    Выбираем онлайн-кассу для кофейни
    23
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли составить акт на оказание услуг за прошлый налоговый период?

    Добрый день! Можно ли составить акт на оказание услуг за прошлый закрытый период (мы ИП на УСН доходы, мы исполнитель), дату акта поставить текущую декабрь 2023 г., а в наименовании услуг указать «услуги такие-то за 2021 год»?

    42
    Инвестиции

    Объем брокерских счетов инвесторов превысил 9 трлн рублей

    Средний размер средств на счетах розничных инвесторов увеличился до 1,9 млн рублей. Активнее стали вкладываться в российские акции и корпоративные облигации нефтегазовых и химических компаний.

    27
    Логотип ZUBR Technologies
    ZUBR Technologies
    Обзоры для бухгалтера

    Изменится форма справки о сальдо ЕНС, утверждены контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, новые правила уплаты НДФЛ

    Бухгалтерская неделя в фактах, цифрах, лайфхаках.

    Изменится форма справки о сальдо ЕНС, утверждены контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, новые правила уплаты НДФЛ
    73
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Премии

    Лишение работника премии при наложении дисциплинарного взыскания

    Каждый дисциплинарный проступок влечет дисциплинарное взыскание. Разберемся, является ли лишение денежной премии возможной мерой наказания для оступившегося работника.

    Лишение работника премии при наложении дисциплинарного взыскания
    51
    Онлайн-кассы

    Какие ошибки в кассовых чеках допускает бизнес

    Пользователи ККТ не указывают НДС в чеках, неправильно выставляют время на кассе.

    Какие ошибки в кассовых чеках допускает бизнес
    1
    102
    Права потребителей

    ФАС: «Сбер» навязывает клиентам услуги своего страховщика

    У заемщиков есть право выбирать страховую компанию самостоятельно, а не только по рекомендации банка. Навязывание услуг ограничивает конкуренцию и урезает права потребителей.

    73
    Логотип Ортикон Групп
    Ортикон Групп
    Аренда

    Как рассчитать налог на прибыль при лизинге

    В зависимости от того, какие условия прописаны в договоре лизинга, каждая из сторон отражает свои доходы и расходы, которые играют важную роль в расчете налога на прибыль. Сегодня разберемся, как правильно учитывать операции при расчете этого налога.

    Как рассчитать налог на прибыль при лизинге
    51
    ФСБУ

    Какие новые ФСБУ ждут бухгалтеров в ближайшие годы

    Сейчас готовы семь ФСБУ. В ближайшие годы разработают еще восемь.

    Какие новые ФСБУ ждут бухгалтеров в ближайшие годы
    122
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Предсказывать налоговые проверки теперь будут карты таро / БухТуб

    Встречайте новый выпуск самых быстрых бухгалтерских новостей от БухТуба. Расскажем об изменениях в ЕФС-1, новых правилах по НДФЛ, проверках на дробление. А еще вас ждет классная история нашей от подписчицы.

    31
    Зарплата

    За два года стало в 1,5 раза больше сотрудников с зарплатой свыше 1 млн рублей

    Высокие зарплаты получают 24,5 тысяч сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области.

    14
    306
    Ипотека

    Минфин собирается изменить правила получения льготной ипотеки

    Первоначальный взнос по льготной ипотеке вырастет до 30%, клиенты не смогут взять сразу несколько кредитов с господдержкой, а долговая нагрузка заемщиков не должна будет превышать 50%.

    140