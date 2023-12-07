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Бухгалтеры

Гора из шуб, ребенок в гардеробе и бенгальские огни. Самые забавные моменты Клерк.Конференции

Вчера на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» обсуждали много серьезных вопросов. Но, было много и забавных моментов, про которые никто не рассказал. Исправим это!
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Гора из шуб, ребенок в гардеробе и бенгальские огни. Самые забавные моменты Клерк.Конференции

Вчера в Москве на Красном Октябре прошла II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Вот тут можно посмотреть репортаж из зала.

За кадром и без должного внимания остались курьезы и милые забавные моменты. Например, никто из наших посетителей не понял (да, и откуда?), что на стойке регистрации работали: издатель «Клерка» — Марина Снеговская, я, наш руководитель направления Бизнес — Евгения Пересадина и удивительная HR — Алена Алексеева. Так как работа в день Конференции началась в 5 утра (вся работа кипела без перерыва несколько месяцев), то к 11:00 все уже были немного уставшие.

На фото все еще жизнерадостная Марина Снеговская, раздает пакетики с полезными материалами, а вот Женя на пару минут выпала в осадок😂

Марина, Алена и Женя

Фотографию оценили наши коллеги в рабочем чате. И сравнили выражение лица Евгении с мордашкой известного мема.

Упоротый лис

Женя, прости, но это очень смешно!🤣

А вот кто-то совсем не торопился и чуть не опоздал на работу не будем называть — это всеми любимый ведущий Артемий Васенко.

Но, все таки он успел! А на заднем плане Виктор Любезный из отдела поддержки

И сразу пошел трудиться!

Елена Ярушкина и Артемий Васенко на боевом посту

На Конференцию пришло много клерков, нет, даже не так. Пришло много-много людей! Ни одного свободного места в зале! Да, мы крутые! Но, крутыми мы были до тех пора, пока в гардеробе на вешалках не кончились места, и под тяжестью зимней одежды не начали падать штанги со всеми вещами. Случился глобальный шубопад! Мы все подняли и аккуратно развесили, пока наши дорогие клерки слушали выступления и пили кофе. Ни одна шубка не пострадала! Честно!

Кстати и опять про гардероб. В гардеробной комнате почти всю Конференцию сидел довольный ребенок и играл в телефон. Вот оно счастье — мама отдала телефон на целый день! 😂 Все были при деле!

Случился еще один казус, но уже после конференции. В наших пакетах с полезными материалами был новогодний сувенир — бенгальские огни. И у нашей пользовательницы, которая после конференции отправилась сразу в аэропорт возникли сложности с прохождением контроля. Ее не хотели пускать в самолет! Все благополучно разрешилось и наш пользователь улетел домой вовремя.

Из чата онлайн-трансляции конференции

День был насыщенным и крайне интересным. Мы обязательно его повторим!Фотография самых стойких участников.

Самые стойкие клерки

Приглашаем всех на Бухгалтерскую Клерк.Конференцию 14 декабря в Краснодаре!

Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.

Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.

Купить два билета

Проведите этот день вместе с нами! Будет интересно и весело!

Комментарии

8
  • Логотип Natalia S.
    Natalia S.
    2 часа

    Наталья СухневаБухгалтер

    Сучился еще один казус

    Ай-ай 🙈🙊

    • Логотип Natalia S.
      Natalia S.
      56 мин

      Наталья СухневаБухгалтер

      Не хочу докапываться, но слово "сУчился" как-то не интересно смотрится в тексте. Или так задумано? 🙈

      • Логотип nlukina
        nlukina
        52 мин

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        ой,  спасибо вам большое! Это не докапываться,  а помогать называется🌺 

  • Логотип Natalia S.
    Natalia S.
    1 час

    Наталья СухневаБухгалтер

    Это ИИ придумал сделать ёлку из шуб и ребенка в качестве макушки?

    А участники конференции в карманах вон что хранят, скрепки!

    Или это ёлка скрепками облетает? 🙄

    Картинка улёт, как всегда!

    • Логотип nlukina
      nlukina
      59 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      он, но его направляла наш иллюстратор Вера Ревина❤️

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        50 мин

        Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

        он, но его направляла наш иллюстратор Вера Ревина❤️

        Надеюсь, что момент, когда будет наоборот не настанет😏

        Касается не только Вера Ревина❤️

        • Логотип nlukina
          nlukina
          39 мин

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          image.pngвсе к этому идет! земля налетит на небесную ось истинно вам говорю

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            35 мин

            Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

            Все начинается с комментариев, написанных с помощью ИИ😀

            истинно вам говорю

            😁😁😁

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