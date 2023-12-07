Гора из шуб, ребенок в гардеробе и бенгальские огни. Самые забавные моменты Клерк.Конференции

Вчера в Москве на Красном Октябре прошла II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Вот тут можно посмотреть репортаж из зала.
За кадром и без должного внимания остались курьезы и милые забавные моменты. Например, никто из наших посетителей не понял (да, и откуда?), что на стойке регистрации работали: издатель «Клерка» — Марина Снеговская, я, наш руководитель направления Бизнес — Евгения Пересадина и удивительная HR — Алена Алексеева. Так как работа в день Конференции началась в 5 утра (вся работа кипела без перерыва несколько месяцев), то к 11:00 все уже были немного уставшие.
На фото все еще жизнерадостная Марина Снеговская, раздает пакетики с полезными материалами, а вот Женя на пару минут выпала в осадок😂
Фотографию оценили наши коллеги в рабочем чате. И сравнили выражение лица Евгении с мордашкой известного мема.
Женя, прости, но это очень смешно!🤣
А вот кто-то совсем не торопился и чуть не опоздал на работу
не будем называть — это всеми любимый ведущий Артемий Васенко.
И сразу пошел трудиться!
На Конференцию пришло много клерков, нет, даже не так. Пришло много-много людей! Ни одного свободного места в зале! Да, мы крутые! Но, крутыми мы были до тех пора, пока в гардеробе на вешалках не кончились места, и под тяжестью зимней одежды не начали падать штанги со всеми вещами. Случился глобальный шубопад! Мы все подняли и аккуратно развесили, пока наши дорогие клерки слушали выступления и пили кофе. Ни одна шубка не пострадала! Честно!
Кстати и опять про гардероб. В гардеробной комнате почти всю Конференцию сидел довольный ребенок и играл в телефон. Вот оно счастье — мама отдала телефон на целый день! 😂 Все были при деле!
Случился еще один казус, но уже после конференции. В наших пакетах с полезными материалами был новогодний сувенир — бенгальские огни. И у нашей пользовательницы, которая после конференции отправилась сразу в аэропорт возникли сложности с прохождением контроля. Ее не хотели пускать в самолет! Все благополучно разрешилось и наш пользователь улетел домой вовремя.
День был насыщенным и крайне интересным. Мы обязательно его повторим!Фотография самых стойких участников.
Приглашаем всех на Бухгалтерскую Клерк.Конференцию 14 декабря в Краснодаре!
Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.
Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.
Проведите этот день вместе с нами! Будет интересно и весело!
Комментарии8
Наталья СухневаБухгалтер
Ай-ай 🙈🙊
Наталья СухневаБухгалтер
Не хочу докапываться, но слово "сУчился" как-то не интересно смотрится в тексте. Или так задумано? 🙈
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ой, спасибо вам большое! Это не докапываться, а помогать называется🌺
Наталья СухневаБухгалтер
Это ИИ придумал сделать ёлку из шуб и ребенка в качестве макушки?
А участники конференции в карманах вон что хранят, скрепки!
Или это ёлка скрепками облетает? 🙄
Картинка улёт, как всегда!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
он, но его направляла наш иллюстратор Вера Ревина❤️
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Надеюсь, что момент, когда будет наоборот не настанет😏
Касается не только Вера Ревина❤️
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
все к этому идет! земля налетит на небесную ось истинно вам говорю
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Все начинается с комментариев, написанных с помощью ИИ😀
😁😁😁