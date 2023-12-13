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Миграционный учет

Лучше деньгами. Депутаты придумали альтернативу административному выдворению мигрантов

У Госдумы ушло шесть лет на подготовку этих поправок. В итоге решили, что судья может заменить решение о выдворении штрафом до 50 тыс. руб. или обязательными работами на срок от 150 до 200 часов.
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Лучше деньгами. Депутаты придумали альтернативу административному выдворению мигрантов
Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие замену выдворения из России штрафом, сообщил «Интерфакс».

Ежегодно с административным выдворением из России и запретом на въезд в страну сталкиваются до 150 000 иностранцев.

Поправки предусматривают, что судья может заменить выдворение штрафом в размере от 40 000 до 50 000 руб. или обязательные работы сроком от 150 до 200 часов. При этом будут приняты во внимание срок проживания иностранного гражданина в России, семейное положение, уплата налогов, наличие дохода и жилья, род деятельности и профессия, наличие обращения о приеме в российское гражданство и другие обстоятельства.

Исключения составят случаи назначения наказания по ряду статей КоАП, касающихся пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ст. 6.21 КоАП) или предпочтений, смены пола, пропаганды педофилии (ст. 6.21.1 КоАП), уклонения иностранца от выдворения.

Есть и региональные особенности. Например, в Москве административным выдворением может закончиться выход иностранного гражданина из дома без миграционной карты и паспорта, а также просрочка регистрации даже на один день.

Эксперты сомневаются, что в итоге поправки будут приняты. Эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов считает, что куда более реалистичный сценарий — это введение предлагаемого МВД режима контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, который будет предусматривать запреты и ограничения (на получение водительского удостоверения, денежные переводы и т. д.). Такой законопроект уже подготовлен ведомством.

По мнению другого эксперта принудительные работы создают почву антимигрантским настроениям, которые не идут на пользу экономике и гражданам, так считает директор Информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский.

Напомним, в октябре правительство не поддержало законопроект о введении штрафов до 5 тыс. руб. с выдворением для мигрантов, пристающих к гражданам России. В комиссии сочли, что инициатива не учла уже установленную КоАП ответственность за мелкое хулиганство.

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Коллеги, а вы за штрафы или выдворение из страны?

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 21 мин

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    шесть лет обсуждали, что мешает еще столько же принимать?

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