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Обзоры для бухгалтера

Самые интересные новости в одном посте. Что произошло, пока мы работали?

«Связной» признали банкротом, ВС разрешил конфискацию совместной собственности супругов, идеологии не хотят вносить в Конституцию и новые штрафы за перс. данные. Коллеги, давайте немного отдохнем, выпьем чайку и почитаем обзор.
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«Связной» обанкротился

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ритейлера «Связной» по собственному заявлению компании. В отношении компании открыто конкурсное производство, сообщает «Интерфакс».

Суд утвердил конкурсным управляющим компании Филиппа Ангилевского. Его отчет о проделанной работе назначен на 4 июня 2024 года. Восстановление платежеспособности компании невозможно, денежных средств «Связного» достаточно для финансирования процедуры банкротства.

В 2022 году к «Связному» подали в общей сложности 79 исков на общую сумму почти 15 млрд руб. Свои претензии предъявили некоторые кредиторы компании, в частности, Альфа-банк и «Лорус Автотранс», а также поставщики, логисты, арендодатели и другие партнеры ритейлера.

ВС разрешил конфискацию совместной собственности супругов

Верховный суд разрешил конфисковать совместную собственность супругов, если один из членов семьи признан виновным в совершении преступления, сообщил «Коммерсантъ».

ВС уточняет, что, например, при конфискации автомобиля, на котором совершено преступление, следует учитывать, что право собственности на него возникает с момента передачи, а не с момента государственной регистрации. Отмечается также, что обеспечительные меры по другим видам судопроизводства, например, арест на имущество по гражданскому делу, не исключают конфискацию.

Суд также уточнил, что при прекращении уголовного дела или преследования по нереабилитирующим основаниям могут быть конфискованы «только те предметы, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу».

При этом супруг виновного может потребовать выплату своей доли, подав отдельный иск.

Матвиенко против закрепления идеологии в Конституции

Матвиенко: единую идеологию не следует вносить в Конституцию, сообщил ТАСС. Матвиенко выступила против идеологии, «которой должны подчиняться все». Ранее с предложением прописать в Конституции государственную идеологию выступил глава СК.

«Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в Конституции», — сказала она.

Она назвала «модным философским трендом» рассуждения о том, что в стране должна быть какая-то идеология. Вместе с тем Матвиенко считает, что это полезная дискуссия. «Дискуссию можно продолжать, но полагаю, что конституция дает ответ на этот вопрос своим содержанием», — добавила председатель верхней палаты парламента.

Для охраны всех школ РФ понадобится 700 тыс. новых сотрудников и 600 млрд рублей ежегодно

Стало известно, сколько новых росгвардейцев и средств нужно для охраны всех школ в РФ.

Порядка 700 тыс. новых сотрудников Росгвардии и около 600 млрд рублей ежегодно потребуются для организации охраны всех учебных заведений в России. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Игорь Пышкин, сообщает ТАСС.

«Мы прорабатывали еще два года назад вопрос об охране всех объектов Министерства просвещения на территории страны, и чтобы это сделать, нам понадобится дополнительно порядка 700 тыс. новых сотрудников и порядка 600 млрд рублей дополнительно ежегодно», — сказал он на заседании комитата в Госдуме.

Также он отметил, что из-за нагрузки на бюджет страны сделать это сложно.

В России ведут штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрией

Компаниям, которые допускают повторные нарушения в работе с биометрией и с персональными данными без письменного согласия, грозит штраф до 1,5 млн рублей, пишет «RG.RU»

Для защиты персональных данных граждан, собираемых организациями, значительно вырастут штрафы. За нарушения при их обработке виновник заплатит вплоть до полутора миллиона рублей. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин. Речь в документе идет о сборе биометрии и другой персональной информации.

Административная ответственность грозит банкам, МФЦ и другим организациям.

Вот такие новости, коллеги! А вам что-то интересное попадалось сегодня?

Комментарии

6
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    23 мин

    Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

    Восстановление платежеспособности компании невозможно, денежных средств «Связного» достаточно для финансирования процедуры банкротства.

    Живых то денег думаю там немного осталось🤓

    А вот имущества "Связного" вроде бы должно с головой хватить для покрытия обязательств🤔

    Там история мутноватая👻

    • Логотип nlukina
      nlukina
      15 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Там история мутноватая👻

      Не то слово! И мы всего точно не узнаем 

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        14 мин

        Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

        Да и не будем задаваться такой целью😉

  • Логотип nlukina
    nlukina
    10 мин

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    А мне лично понравились запросы Росгвардии которая на каждого охранника с зарплатой в 30-50 тысяч рублей в месяц просит почти 1 миллиард рублей. Главное сделать это вовремя,  когда у всех подгорает 

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 3 мин

      ну их же кормить надо? а едят они много

    • Логотип IriEro
      IriEro
      3 мин

      Ирина

      У вас в нулях что-то не совпадает

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Астрал
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