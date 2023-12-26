Дорогой Дедушка Мороз. Зарплата сказочного персонажа за праздники может составить 350 тыс рублей

При этом спрос на услуги Деда Мороза вырос на 46% по сравнению с прошлым годом. А вот на Снегурочку спрос наоборот упал. Расскажите, кто планирует заказывать новогодних персонажей и в целом, на что планируете потратиться больше всего во время праздников?

Средняя зарплата Дедов Морозов в России за выступление на новогоднем празднике выросла на 15 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом, а у Снегурочек упала на пять тысяч рублей, свидетельствует исследование сервиса Headhunter, пишут РИА Новости.

«Минимальное предлагаемое вознаграждение за работу Снегурочкой за год упало в два раза – с 20 тысяч до 10 тысяч рублей, средний уровень также в минусе – с 45 тысяч в 2022 до 40 тысяч в 2023 году. У Дедов Морозов минимальное вознаграждение выросло с 20 тысяч до 35 тысяч рублей, среднее – с 55 тысяч до 70 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Заработок Деда Мороза за новогодние праздники достигает 350 тысяч рублей, посчитали в Авито. По данным сервиса, в ноябре 2023 года спрос на услугу заказа Деда Мороза и Снегурочки для новогоднего поздравления вырос на 46% к прошлогоднему показателю. И он продолжит расти. Пик спроса на услуги Дедов Морозов приходится на 20 дней в году — с 20 декабря по 8 января.

В среднем одна пара артистов — Дед Мороз и Снегурочка — берет на себя в этот период от пяти до семи заказов в день.

VIP Дедушка Мороз — это сильно

По данным «Авито Услуги», больше всего за будущие новогодние праздники смогут заработать Деды Морозы и Снегурочки из Сочи — от 350 тыс. рублей, Москвы и Владивостока — от 300 тыс. рублей. Вдвое меньше — от 150 тыс. рублей — составит заработок Дедов Морозов в Волгограде и Перми.

Не скрепный Санта

Россияне планируют потратить в среднем 54 067 рублей на празднование Нового года, следует из результатов опроса ВЦИОМ. За последний год этот показатель вырос на 16 399 рублей. Согласно результатам опроса, россияне планируют порадовать свою семью, закупившись в среднем на 21 846 рублей, а на новогодний стол респонденты планируют потратить примерно 11 754 рубля. Другие расходы, в том числе на елки для детей, турпоездки, посещения театров и ресторанов, составят примерно 20 467 рублей.

Я решила «подбить» свои предновогодние расходы. Вот что у меня получилось:

подарок ребенку — 10 тыс.

новогодний олень — 1,650.

икра красная — 2,600 (500 гр).

мясо для оливье — 1.600.

на подарки воспитателям в садик — 1000.

на подарки родственникам — 3000. Первый раз, когда рад, что родни мало😂.

Итого: 19850. В этом году на Деда мороза тратиться не буду.

А у вас на работе устраивают корпоратив в этом году? Дед Мороз будет? А детям на дом заказывали когда-нибудь новогодних аниматоров? И сколько планируете потратить на праздник?