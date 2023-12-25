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Бухгалтеры

🥘Что ест бухгалтер. Делюсь субботним меню и новым кухонным девайсом

Осталось 8 дней до Нового года, пора уже дарить подарки. Я себе его уже сделала. Купила новый девайс на кухню. Рассказу про него и про свое меню.
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🥘Что ест бухгалтер. Делюсь субботним меню и новым кухонным девайсом
фото freepik.com

Всем привет! Продолжаем нашу любимую рубрику про еду.

Традиционно напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

Я решили, что пора дарить подарки наступила и подарила себе аэрогриль. Всегда считала, что это абсолютно бесполезная штука, но, коллеги, как же я ошибалась!

Выбрала аэрогриль Cosori 6,4л. с двумя нагревательными элементами и автоматическим контролем температуры. Благодаря двум нагревателям блюда запекаются равномерно с обеих сторон, не переворачивая их. Очень удобно, но самый главный для меня плюс — не надо добавлять масло. Наверное, я так радовалась последний раз кухонному агрегату, когда купила терку Moulinex.

Аэрогриль

Что я успела приготовить: зразы, картошку, овощи, рыбный стейк. Все получилось просто офигенно! Искренне рекомендую, удобно, быстро, вкусно.

вот такая получилась картошечка

А вот что у меня было сегодня на обед:

  • мясные зразы с шампиньонами,

  • щи.

щи

На десерт мороженое. Кстати, на счет него. Я заказываю на маркетплейсе вафельные стаканчики, добавляю мороженое и разные ягодки — очень вкусно.

А что у вас сегодня в меню? Делитесь своим меню: присылайте рецепты, фотографии и задумки!

Комментарии

28
  • Логотип nlukina
    nlukina
    55 мин

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    расскажите про свои любимы рабочие инструменты на кухне 

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    31 мин

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    расскажите про свои любимы рабочие инструменты на кухне

    Голова и руки😀

    Придумываю и делаю 😉

    Пожалуй, перенесу свой воскресный пост «Что ест бухгалтер?»😉

    А то кто-нибудь подумает, что мы только и делаем что едим😀

    • Логотип nlukina
      nlukina
      28 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Нет, нет, нет! Не переносите! Завтра ждём! Пусть думают, что хотят. Готовить классно!

    • Логотип проза_жизни
      проза_жизни
      11 мин

      Вита Петрова

      Глядя на мою фигуру, никто не подумает, что это не так, поэтому, поздняк метаться)

  • Логотип проза_жизни
    проза_жизни
    28 мин

    Вита Петрова

    Мне тоже терку Мулинекс в этом году подарили, пользуюсь, удобно. Еще мне очень помогает дегидратор - сушу трахеи, желудки говяжьи и другие вкусняшки) На новые девайсы нет пока денег, но аэрогриль буду иметь ввиду. Блин, у нас молния и гром, страшно так!!!

    А вот что я вчера слопала, не дожидаясь нг. Хотя, как раз вчера был астрономический, а 31 Гастрономический)20231223_132659.jpg

    • Логотип nlukina
      nlukina
      24 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Ооо! Икорочка😍 ничего себе зима с грозой. А у нас весь снег растаял😭 трахеи и тд для собачек? Кстати дельную мысль подали, моему барбосу все это покупать приходится... А сколько они примерно стоят? У меня в феврале ДР может попрошу подарить друзей 

      • Логотип проза_жизни
        проза_жизни
        20 мин

        Вита Петрова

        Цены разные на дегидраторы, я хотела еще сушить фрукты, но на моем даже яблоки сохнут сутки почти. Учитывая, что это теплый воздух, а у нас жара...не сушу фрукты, их еще и моль очень любит. Это еще и вакууматор нужен... Короче, дедушке Морозу еще есть чем меня радовать на много лет вперёд)

        • Логотип nlukina
          nlukina
          17 мин

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          ой, да Дедушке работать и работать еще)) Вакуматор тоже вещь! Я о нем думаю, но никогда не хватает денег. 

    • Логотип nlukina
      nlukina
      21 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а что еще можно сушить им?

  • Логотип IriEro
    IriEro
    21 мин

    Ирина

    Мои любимые инструменты на кухне - это ножи. Всё остальное не так важно для меня, как хороший нож.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      20 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      согласна! Хороший нож - самое главное! Я "подсела" на японские, раньше немецкие любила. А у вас какой? Хотя,  японский/немецкий -  не важно,  главное - острый 

      • Логотип IriEro
        IriEro
        13 мин

        Ирина

        Смотрю не на "место рождения", а на сам нож. Чтобы подходил под руку. Раньше наборами покупала, а потом поняла, что в этих наборах половину ножей не использую и перестала маяться дурью. В последнее время понравился небольшой нож-тяпка, очень хотелось бы поработать сербским ножом, но их у нас не продают, а заказывать через интернет без возможности "пощупать и понюхать" совсем не хочу.

        • Логотип nlukina
          nlukina
          12 мин

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          нож тяпка это как? Можно фото? Заинтриговали... 

          • Логотип IriEro
            IriEro
            8 мин

            Ирина

            Ничего особенного:

            IMG_20231223_134507.jpg

            • Логотип nlukina
              nlukina
              7 мин

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              ничего себе тяпка,  топорик настоящий 

              • Логотип IriEro
                IriEro
                5 мин

                Ирина

                Нет, топорик побольше - длиннее и толще обух

                • Логотип nlukina
                  nlukina
                  1 мин

                  Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

                  Тогда мини мачете)))

    • Логотип проза_жизни
      проза_жизни
      15 мин

      Вита Петрова

      Да, кстати о девайсах - точилка для ножей, очень полезная вещь!

      • Логотип nlukina
        nlukina
        14 мин

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        покажите фото,  какая у вас? Я две купила - бесполезная вещь, ношу на заточку в металлоремонт 

        • Логотип проза_жизни
          проза_жизни
          4 мин

          Вита Петрова

          20231223_134940.jpgУ меня недорогой, китайский, кажется. Примерно полгода, пока нареканий нет. 

      • Логотип IriEro
        IriEro
        10 мин

        Ирина

        Согласна! У меня вместо точилки есть почти под рукой точильный станок, но это уже не кухонный инструмент))

        • Логотип nlukina
          nlukina
          8 мин

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          так,  еще больше заинтриговали, как это выглядит? 

          • Логотип IriEro
            IriEro
            5 мин

            Ирина

            Ой, для этого нужно идти в мастерскую, а я сейчас на постельном режиме - температура. Попозже покажу 

            • Логотип nlukina
              nlukina
              2 мин

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              понимаю,  сама такая вторую неделю,  выздоравливайте скорее! 

              • Логотип IriEro
                IriEro
                14 сек

                Ирина

                Спасибо, всё что от меня зависит делаю, остальное - дело организма)))

            • Логотип проза_жизни
              проза_жизни
              2 мин

              Вита Петрова

              Какой то жуткий грипп, я две недели болею. Выздоравливайте, главное обильное питьё!

  • Логотип nlukina
    nlukina
    3 мин

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    о! Я еще же одну штуку купила,  не знаю. как без нее раньше жила. Нож для чистки рыбы Изображение WhatsApp 2023-12-23 в 13.50.05_65522bc2.jpg

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