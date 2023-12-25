🥘Что ест бухгалтер. Делюсь субботним меню и новым кухонным девайсом

Осталось 8 дней до Нового года, пора уже дарить подарки. Я себе его уже сделала. Купила новый девайс на кухню. Рассказу про него и про свое меню.

Всем привет! Продолжаем нашу любимую рубрику про еду.

Традиционно напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

Я решили, что пора дарить подарки наступила и подарила себе аэрогриль. Всегда считала, что это абсолютно бесполезная штука, но, коллеги, как же я ошибалась!

Выбрала аэрогриль Cosori 6,4л. с двумя нагревательными элементами и автоматическим контролем температуры. Благодаря двум нагревателям блюда запекаются равномерно с обеих сторон, не переворачивая их. Очень удобно, но самый главный для меня плюс — не надо добавлять масло. Наверное, я так радовалась последний раз кухонному агрегату, когда купила терку Moulinex.

Аэрогриль

Что я успела приготовить: зразы, картошку, овощи, рыбный стейк. Все получилось просто офигенно! Искренне рекомендую, удобно, быстро, вкусно.

вот такая получилась картошечка

А вот что у меня было сегодня на обед:

мясные зразы с шампиньонами,

щи.

щи

На десерт мороженое. Кстати, на счет него. Я заказываю на маркетплейсе вафельные стаканчики, добавляю мороженое и разные ягодки — очень вкусно.

А что у вас сегодня в меню? Делитесь своим меню: присылайте рецепты, фотографии и задумки!