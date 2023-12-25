🥘Что ест бухгалтер. Делюсь субботним меню и новым кухонным девайсом

Всем привет! Продолжаем нашу любимую рубрику про еду.
Традиционно напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.
Я решили, что пора дарить подарки наступила и подарила себе аэрогриль. Всегда считала, что это абсолютно бесполезная штука, но, коллеги, как же я ошибалась!
Выбрала аэрогриль Cosori 6,4л. с двумя нагревательными элементами и автоматическим контролем температуры. Благодаря двум нагревателям блюда запекаются равномерно с обеих сторон, не переворачивая их. Очень удобно, но самый главный для меня плюс — не надо добавлять масло. Наверное, я так радовалась последний раз кухонному агрегату, когда купила терку Moulinex.
Что я успела приготовить: зразы, картошку, овощи, рыбный стейк. Все получилось просто офигенно! Искренне рекомендую, удобно, быстро, вкусно.
А вот что у меня было сегодня на обед:
мясные зразы с шампиньонами,
щи.
На десерт мороженое. Кстати, на счет него. Я заказываю на маркетплейсе вафельные стаканчики, добавляю мороженое и разные ягодки — очень вкусно.
А что у вас сегодня в меню? Делитесь своим меню: присылайте рецепты, фотографии и задумки!
Комментарии28
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
расскажите про свои любимы рабочие инструменты на кухне
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Голова и руки😀
Придумываю и делаю 😉
Пожалуй, перенесу свой воскресный пост «Что ест бухгалтер?»😉
А то кто-нибудь подумает, что мы только и делаем что едим😀
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Нет, нет, нет! Не переносите! Завтра ждём! Пусть думают, что хотят. Готовить классно!
Вита Петрова
Глядя на мою фигуру, никто не подумает, что это не так, поэтому, поздняк метаться)
Вита Петрова
Мне тоже терку Мулинекс в этом году подарили, пользуюсь, удобно. Еще мне очень помогает дегидратор - сушу трахеи, желудки говяжьи и другие вкусняшки) На новые девайсы нет пока денег, но аэрогриль буду иметь ввиду. Блин, у нас молния и гром, страшно так!!!
А вот что я вчера слопала, не дожидаясь нг. Хотя, как раз вчера был астрономический, а 31 Гастрономический)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Ооо! Икорочка😍 ничего себе зима с грозой. А у нас весь снег растаял😭 трахеи и тд для собачек? Кстати дельную мысль подали, моему барбосу все это покупать приходится... А сколько они примерно стоят? У меня в феврале ДР может попрошу подарить друзей
Вита Петрова
Цены разные на дегидраторы, я хотела еще сушить фрукты, но на моем даже яблоки сохнут сутки почти. Учитывая, что это теплый воздух, а у нас жара...не сушу фрукты, их еще и моль очень любит. Это еще и вакууматор нужен... Короче, дедушке Морозу еще есть чем меня радовать на много лет вперёд)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ой, да Дедушке работать и работать еще)) Вакуматор тоже вещь! Я о нем думаю, но никогда не хватает денег.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а что еще можно сушить им?
Ирина
Мои любимые инструменты на кухне - это ножи. Всё остальное не так важно для меня, как хороший нож.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
согласна! Хороший нож - самое главное! Я "подсела" на японские, раньше немецкие любила. А у вас какой? Хотя, японский/немецкий - не важно, главное - острый
Ирина
Смотрю не на "место рождения", а на сам нож. Чтобы подходил под руку. Раньше наборами покупала, а потом поняла, что в этих наборах половину ножей не использую и перестала маяться дурью. В последнее время понравился небольшой нож-тяпка, очень хотелось бы поработать сербским ножом, но их у нас не продают, а заказывать через интернет без возможности "пощупать и понюхать" совсем не хочу.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
нож тяпка это как? Можно фото? Заинтриговали...
Ирина
Ничего особенного:
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ничего себе тяпка, топорик настоящий
Ирина
Нет, топорик побольше - длиннее и толще обух
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Тогда мини мачете)))
Вита Петрова
Да, кстати о девайсах - точилка для ножей, очень полезная вещь!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
покажите фото, какая у вас? Я две купила - бесполезная вещь, ношу на заточку в металлоремонт
Вита Петрова
У меня недорогой, китайский, кажется. Примерно полгода, пока нареканий нет.
Ирина
Согласна! У меня вместо точилки есть почти под рукой точильный станок, но это уже не кухонный инструмент))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
так, еще больше заинтриговали, как это выглядит?
Ирина
Ой, для этого нужно идти в мастерскую, а я сейчас на постельном режиме - температура. Попозже покажу
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
понимаю, сама такая вторую неделю, выздоравливайте скорее!
Ирина
Спасибо, всё что от меня зависит делаю, остальное - дело организма)))
Вита Петрова
Какой то жуткий грипп, я две недели болею. Выздоравливайте, главное обильное питьё!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
о! Я еще же одну штуку купила, не знаю. как без нее раньше жила. Нож для чистки рыбы