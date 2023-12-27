Что будет смотреть бухгалтер на Новый год? Составляем список

Подготовка к новогодним телеэфирам вышла на финишную прямую. Правда, в свете нашумевшей «голой» вечеринки будут внесены корректировки. Мы уже знам список тех, кого не покажут. Ну, и шут с ними. Давайте решим, что будем смотреть ночью и будем ли?

Коллеги, всем привет! Давайте обсудим новогодний лист фильмов, сериалов и программ, от которых не захочется хвастаться съеденным.

Каждый год 31 декабря на показывают примерно одно и тоже. «Ирония», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Огоньки» и «Елки» честно говоря уже не лезут. Последний раз, когда мне что-то запомнилось из новогодней программы был «Неголубой огонек» в далеком 2004 году. На этом все!

Под нарезку салатов пойдет и нетленка, а вот что смотреть ночью? И стоит ли в принципе смотреть, а может идти спать?

Что нам будут показывать?

Первый канал будет показывать «Голубой огонек». Там будут будут: SHAMAN, Олег Газманов, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Юрий Антонов, Сергей Жуков и тд.

На телеканале «Россия 1» все стабильно — будет тоже «Голубой огонек», а также «Песни от всей души». Артисты те же, что и на первом. Также в новогоднем эфире семейные кинохиты: «Последний богатырь», «Последний богатырь: Корень Зла», «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Конек-Горбунок» и самая кассовая современная российская комедия «Холоп». А еще Чебурашку — единственный из всего списка, кого я потяну.

На НТВ «Новогодняя Маска», 31 декабря в 20.24. На сцену выйдут все участники четвертого сезона. Если кто-то смотрел проект, поделитесь, в чем там суть?

На ТНТ 31 декабря выйдет новогодний телефильм «Иван Васильевич меняет всё!». Описание: айтишник на фрилансе Александр Тимофеев, он же Шурик (Демис Карибидис) дома совершает научные эксперименты. Даже знать ничего про это не желаю.

Ну, вы поняли — смотреть нечего!

Давайте составим список новогодних фильмов, сериалов, а может быть концертов, которые создадут праздничное настроение. Пишите комментарии, что будете смотреть, будете ли в принципе что-то смотреть или проведете всю ночь на улице?

И еще, поделитесь своим рейтингом фильмов и сериалов 2023 года?