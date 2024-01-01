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Бухгалтеры

📺Что смотрел бухгалтер в 2023 году. Лучшие фильмы и сериалы

Мы все любим подзависнуть у экрана с любимым сериалом или фильмом. Пришла пора составить наш бухгалтерский список любимого. Оцениваем игру акторов, режиссуру и т.д. Активно участвуйте в опросе.
55 24
📺Что смотрел бухгалтер в 2023 году. Лучшие фильмы и сериалы

Неожиданно 2023 год оказался богат на вышедшие в прокат новинки, среди которых — крутые боевики, зрелищные фэнтези-премьеры и забавные комедии.

Давайте и мы, люди из бухгалтерии (как сказал @ToT, кто из Клерка, тот бухгалтер) составим свой рейтинг. Соберу все фильмы и сериалы которые вспомню в опрос, а вы проголосуете. Если кого-то забыла, пишите в комментариях.

какой фильм или сериал был лучшим в 2023 году?

Комментарии

3
  • Елена Ярушкина
    Руководитель Центра обучения Клерка

    Из всего списка посмотрела только Слово пацана. И то посмотрела потому что везде и всюду были мемы, музыка и т.д. Не пожалела. Фильм снят очень качественно. Давно таких не было. Актеры все просто изумительные. Янковский - красавичк. Дочка Юлии Пересильд конечно открытие года. Музыка теперь у меня в плей-листе прямо на повторе. Дискутировать про этот фильм можно бесконечно, но его стоит посмотреть. Так что однозначно рекомендую.

    • Наталия Лукина
      шеф-редактор

      Елена, наша тонкая натура и душевная организация выбрала самый жесткач! Куто!

      Я принципиально не стала смотреть этот сериал после первой серии, так как поняла, что я все это видела воочию много-много раз. Я в нем жила, росла, только это был не сериал, а жизнь. И для меня, до сих пор чудо -- как я девочка из окраин Москвы (подросток в 90ые) выжила и выбралась в шеф-редакторы Клерка.

  • Наталия Лукина
    шеф-редактор

    хотя! вот эта псевдо бандитская эстетика есть во всех сериалах, которые мы любим: острые козырьки, сыны анархии и т.д. и там мы этих бандосов обим и им сочувствуем. Но, только не в слове пацана....

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nlukina
Бухгалтеры

📺Что смотрел бухгалтер в 2023 году. Лучшие фильмы и сериалы

Мы все любим подзависнуть у экрана с любимым сериалом или фильмом. Пришла пора составить наш бухгалтерский список любимого. Оцениваем игру акторов, режиссуру и т.д. Активно участвуйте в опросе.

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