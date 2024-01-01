📺Что смотрел бухгалтер в 2023 году. Лучшие фильмы и сериалы

Мы все любим подзависнуть у экрана с любимым сериалом или фильмом. Пришла пора составить наш бухгалтерский список любимого. Оцениваем игру акторов, режиссуру и т.д. Активно участвуйте в опросе.

Неожиданно 2023 год оказался богат на вышедшие в прокат новинки, среди которых — крутые боевики, зрелищные фэнтези-премьеры и забавные комедии.

Давайте и мы, люди из бухгалтерии (как сказал @ToT, кто из Клерка, тот бухгалтер) составим свой рейтинг. Соберу все фильмы и сериалы которые вспомню в опрос, а вы проголосуете. Если кого-то забыла, пишите в комментариях.