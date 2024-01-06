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Бухгалтеры

Что почитать бухгалтеру? 7 полезных книг на каникулы

Майонезное безумие закончилось. Пора приходить в себя и встряхнуть мозг, не одними салатами живем! Подготовили подборку профессиональной литературы специально для бухгалтеров. Вдруг, вы еще это не читали?
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Что почитать бухгалтеру? 7 полезных книг на каникулы
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Наш список поможет вам расширить свои компетенции и освоить больше полезных навыков. Скорее всего, что-то вы уже читали, но какие-то книги могли и пропустить. Исправим это!

  1. Андрей Гартвич «Популярная бухгалтерия» — подойдет новичкам. Начиная от личных финансов, автор ведет читателя к пониманию основополагающих принципов бухгалтерского учета.

  2. Крутякова «НДС. Практика исчисления и уплаты» — в книге авторподробно рассматривает сложные вопросы, связанные с налогом на добавленную стоимость, в том числе рассмотренные в арбитражных судах.

  3. Павел Меньшиков «Бухгалтерия без авралов и проблем. Руководство для главного бухгалтера» — автор понятным языком описал, какраспределять объем работ, как посчитать время на выполнение задачи, как попросить у начальства больше ресурсов, как построить команду.

  4. Максим Батырев «45 татуировок менеджера» — книга написана живым языком. В ней только практика, опыт реального менеджера у которого за плечами многолетний опыт работы от продавца до собственника бизнеса. Приятно и полезно читать. Многие татуировки можно проанализировать и применить на практике. Если вы планируете уйти из компании в аутсорс, то книжка будет вам полезна.

  5. Александр Гладкий «Не дай себя надуть бухгалтеру! Книга для руководителя и владельца бизнеса» — про рабочие схемы, как подзаработать на своем рабочем месте. Подойдет и бухгалтеру, и гендиру.

  6. Снежана Манько «Как навести порядок в финансах компании. Практическое руководство для малого и среднего бизнеса» — книга поможет разобраться в финансовой отчетности, управленческом учете и финансовом планировании.

  7. Джим Ким, Кевин Бер, Джордж Спаффорд «Проект Феникс» — авторы рассказывают, как вице-президент компании всего за 3 месяца возродил из пепла бизнес. Прочитав книгу, вы поймете где в компании места, которые тормозят рабочий процесс, а также узнаете, как оптимизировать свою работу.

Поделитесь, пожалуйста, своими книжными подборками! Что читаете, что считаете полезным, а что можно смело отправить в помойку?

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Комментарии

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  • Владислав Савушкин
    Идейный вдохновитель

    Максим Батырев «45 татуировок менеджера»

    Классика!

    Из последнего прочитанного зашел Государь, Макиавелли. Вся книга в текстовыделителе. Целые абзацы прям!

    • Наталия Лукина
      шеф-редактор

      Из последнего прочитанного зашел Государь, Макиавелли. Вся книга в текстовыделителе. Целые абзацы прям!

      читала 10 лет назад с огромным удовольствием! Очень понятно и логично описаны монархия и республика, а прекрасные способы прихода к власти - бомба.

  • Вита Петрова

    Я открыла для себя Астафьева, какая глубина и степень осознания души человеческой.

    И немного из Минфиновских документов.

    • Ирина

      Я осознала, что за 2023 год не прочитала ничего стоящего, кроме

      немного из Минфиновских документов

  • Владислав Савушкин
    Идейный вдохновитель

    Поделитесь, пожалуйста, своими книжными подборками!

    Сверху-вниз: прокачка мозга (soft skills)-управление-финансы.

    Распределение приоритетов по полкам: 80-15-5. На данный момент.

    До четвертой полки еще не добрался)))

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