Что почитать бухгалтеру? 7 полезных книг на каникулы

Майонезное безумие закончилось. Пора приходить в себя и встряхнуть мозг, не одними салатами живем! Подготовили подборку профессиональной литературы специально для бухгалтеров. Вдруг, вы еще это не читали?

Наш список поможет вам расширить свои компетенции и освоить больше полезных навыков. Скорее всего, что-то вы уже читали, но какие-то книги могли и пропустить. Исправим это!

Андрей Гартвич «Популярная бухгалтерия» — подойдет новичкам. Начиная от личных финансов, автор ведет читателя к пониманию основополагающих принципов бухгалтерского учета. Крутякова «НДС. Практика исчисления и уплаты» — в книге авторподробно рассматривает сложные вопросы, связанные с налогом на добавленную стоимость, в том числе рассмотренные в арбитражных судах. Павел Меньшиков «Бухгалтерия без авралов и проблем. Руководство для главного бухгалтера» — автор понятным языком описал, какраспределять объем работ, как посчитать время на выполнение задачи, как попросить у начальства больше ресурсов, как построить команду. Максим Батырев «45 татуировок менеджера» — книга написана живым языком. В ней только практика, опыт реального менеджера у которого за плечами многолетний опыт работы от продавца до собственника бизнеса. Приятно и полезно читать. Многие татуировки можно проанализировать и применить на практике. Если вы планируете уйти из компании в аутсорс, то книжка будет вам полезна. Александр Гладкий «Не дай себя надуть бухгалтеру! Книга для руководителя и владельца бизнеса» — про рабочие схемы, как подзаработать на своем рабочем месте. Подойдет и бухгалтеру, и гендиру. Снежана Манько «Как навести порядок в финансах компании. Практическое руководство для малого и среднего бизнеса» — книга поможет разобраться в финансовой отчетности, управленческом учете и финансовом планировании. Джим Ким, Кевин Бер, Джордж Спаффорд «Проект Феникс» — авторы рассказывают, как вице-президент компании всего за 3 месяца возродил из пепла бизнес. Прочитав книгу, вы поймете где в компании места, которые тормозят рабочий процесс, а также узнаете, как оптимизировать свою работу.

Поделитесь, пожалуйста, своими книжными подборками! Что читаете, что считаете полезным, а что можно смело отправить в помойку?

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