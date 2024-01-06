Что почитать бухгалтеру? 7 полезных книг на каникулы

Наш список поможет вам расширить свои компетенции и освоить больше полезных навыков. Скорее всего, что-то вы уже читали, но какие-то книги могли и пропустить. Исправим это!
Андрей Гартвич «Популярная бухгалтерия» — подойдет новичкам. Начиная от личных финансов, автор ведет читателя к пониманию основополагающих принципов бухгалтерского учета.
Крутякова «НДС. Практика исчисления и уплаты» — в книге авторподробно рассматривает сложные вопросы, связанные с налогом на добавленную стоимость, в том числе рассмотренные в арбитражных судах.
Павел Меньшиков «Бухгалтерия без авралов и проблем. Руководство для главного бухгалтера» — автор понятным языком описал, какраспределять объем работ, как посчитать время на выполнение задачи, как попросить у начальства больше ресурсов, как построить команду.
Максим Батырев «45 татуировок менеджера» — книга написана живым языком. В ней только практика, опыт реального менеджера у которого за плечами многолетний опыт работы от продавца до собственника бизнеса. Приятно и полезно читать. Многие татуировки можно проанализировать и применить на практике. Если вы планируете уйти из компании в аутсорс, то книжка будет вам полезна.
Александр Гладкий «Не дай себя надуть бухгалтеру! Книга для руководителя и владельца бизнеса» — про рабочие схемы, как подзаработать на своем рабочем месте. Подойдет и бухгалтеру, и гендиру.
Снежана Манько «Как навести порядок в финансах компании. Практическое руководство для малого и среднего бизнеса» — книга поможет разобраться в финансовой отчетности, управленческом учете и финансовом планировании.
Джим Ким, Кевин Бер, Джордж Спаффорд «Проект Феникс» — авторы рассказывают, как вице-президент компании всего за 3 месяца возродил из пепла бизнес. Прочитав книгу, вы поймете где в компании места, которые тормозят рабочий процесс, а также узнаете, как оптимизировать свою работу.
Поделитесь, пожалуйста, своими книжными подборками! Что читаете, что считаете полезным, а что можно смело отправить в помойку?
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Комментарии7
Классика!
Из последнего прочитанного зашел Государь, Макиавелли. Вся книга в текстовыделителе. Целые абзацы прям!
читала 10 лет назад с огромным удовольствием! Очень понятно и логично описаны монархия и республика, а прекрасные способы прихода к власти - бомба.
Взгляд с другой стороны, так сказать. Очень мощная книга.
Я открыла для себя Астафьева, какая глубина и степень осознания души человеческой.
И немного из Минфиновских документов.
Я осознала, что за 2023 год не прочитала ничего стоящего, кроме
Сверху-вниз: прокачка мозга (soft skills)-управление-финансы.
Распределение приоритетов по полкам: 80-15-5. На данный момент.
До четвертой полки еще не добрался)))