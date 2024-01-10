Что ест бухгалтер? Постпраздничное меню

Мы пережили майонезные салаты, пирожковое безумие и холодцовую диету, пора разгрузиться и подумать о печени. На видео: когда сел пообедать на рабочем месте, и тут кто-то написал в Битрикс24.

Наконец-то, мы на работе! Ура! Двойное ура нормальному питанию. Печень просит пощады после праздников и требует разгрузки.

У меня сегодня: на завтрак была овсяная каша с замороженной малиной, на обед яблока и банан, а на ужин будет ничего! А у вас, что сегодня в меню? И как вы приводите организм в норму?

Как восстановиться после праздников рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Чувашии и Приволжского федерального округа, врач-диетолог Республиканской клинической больницы Алина Степанова.

«После новогодних праздников очень важно восстановить режим. Начинаем полноценно завтракать, обедать и ужинать, правильно распределяя пищевые нагрузки, где ужин — это наименьший по калориям из приёмов пищи. При этом нужно ограничить объём пищи, потому что до этого мы съели очень много еды за неделю. Необходимо в первые недели делать акцент на овощи, например, капусту, огурцы. В качестве заправки использовать лимонный сок и оливковое или подсолнечное масло в небольшом количестве. И ни в коем случае не нужно забывать о прогулках, физических нагрузках. Очень хорошо помогает быстрая ходьба, например, быстрым шагом пройти часть пути до работы. Это прекрасный способ сжечь накопленные за праздники калории», — сообщила она.

Также не забывайте, что работодатель не должен торопить сотрудника, чтобы тот быстрее заканчивал свой обед и шел быстро работать. Именно такое разъяснение дает Роструд. Перерыв для питания и отдыха является фиксированным. По статье 108 ТК он должен составлять от 30 минут до 2 часов.

А вы сколько времени уделяете обеденному перерыву?