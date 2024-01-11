Конфликт 1С и СБИС продолжается. Что происходит на рынке ПО

Как все начиналось: суть конфликта
В 2022 году СБИС за месяц подключили 4 000 компаний. После чего 1С запретил своим партнерам продажу любых продуктов СБИС. В 2023 году СБИС завел себе еще больше компаний. Почувствовав серьезную конкуренцию, 1C начал блокировать установку расширений кадрового ЭДО для облачной 1С:Fresh.
Сегодня СБИС на своей страничке знатно потроллил 1С.
Написав, что воевать с кем-то, вводя ограничения, — не их метод. Они просто сделают свой продукт еще круче, благодаря чему и дальше будут завоевывать рынок. А на счет проблем с интеграции 1С:Fresh, сообщили, что придумают альтернативные способы обмена данными.
За много лет мы привыкли, что альтернативы 1С нет, но это не так. Сейчас на рынке появилось множество более альтернатив, в чем-то даже более дружелюбных. Скорее всего, вы в курсе, что с 1С довольно сложно коммуницировать. Плюс, многие пользователи говорят, что у других разработчиков интерфейс и многие другие функции удобнее.
Наши пользователи жалуются, что слишком много встроили в 1С сервисов которые требуют для работы постоянного соединения с интернетом.
А многие не нравится лишние кнопки.
Разработчики 1С размышляют😄
Но, многие предпочитают именно 1С.
Некоторым не нравится интерфейс СБИС.
Сколько пользователей — столько и мнений.
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Комментарии5
СБИС чудовищный. Отправляю через него отчёты и каждый раз почти плАчу
а что там не так?
Галина, здравствуйте! Мы бы очень хотели понять, что именно вызывает у вас неудобства. Пожалуйста, оставьте контакты или номер аккаунта, обязательно с вами свяжемся и вместе разберемся.
ух ты! Вот это оперативность! Здорово, когда так быстро отвечают разработчики! Очень круто!
расскажите, кто в чем работает?