Конфликт 1С и СБИС продолжается. Что происходит на рынке ПО

Все, кто пользуется ЭДО в курсе конфликта двух разработчиков на рынке ПО — 1С и СБИС. Сейчас конфликт вышел на новый виток, давайте понаблюдаем за хайпом и выскажем свое мнение.

Как все начиналось: суть конфликта

В 2022 году СБИС за месяц подключили 4 000 компаний. После чего 1С запретил своим партнерам продажу любых продуктов СБИС. В 2023 году СБИС завел себе еще больше компаний. Почувствовав серьезную конкуренцию, 1C начал блокировать установку расширений кадрового ЭДО для облачной 1С:Fresh.

Сегодня СБИС на своей страничке знатно потроллил 1С.

Написав, что воевать с кем-то, вводя ограничения, — не их метод. Они просто сделают свой продукт еще круче, благодаря чему и дальше будут завоевывать рынок. А на счет проблем с интеграции 1С:Fresh, сообщили, что придумают альтернативные способы обмена данными.

За много лет мы привыкли, что альтернативы 1С нет, но это не так. Сейчас на рынке появилось множество более альтернатив, в чем-то даже более дружелюбных. Скорее всего, вы в курсе, что с 1С довольно сложно коммуницировать. Плюс, многие пользователи говорят, что у других разработчиков интерфейс и многие другие функции удобнее.

Комментарий нашего пользователя

Наши пользователи жалуются, что слишком много встроили в 1С сервисов которые требуют для работы постоянного соединения с интернетом.

А многие не нравится лишние кнопки.

Разработчики 1С размышляют😄

Но, многие предпочитают именно 1С.

Некоторым не нравится интерфейс СБИС.

Сколько пользователей — столько и мнений.

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