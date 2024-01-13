Что ест бухгалтер? Субботнее зимнее меню

Не планировала сегодня готовить, но мороз внес свои коррективы — вместо катания на санках и ледянках, остались дома. Ну, а чтобы не было совсем грустно, решили приготовить что-то вкусное. Делимся рецептами и фотографиями!

Хотели с ребенком идти кататься с горок, но с утра на градуснике - 26🥶Простите, горки, но мы сегодня не придем. Чтобы хоть как-то поднять испорченное настроение ребенку испекла его любимые блинчики — блинчики с мясом. А себе с творогом. А какие у вас самые любимые?

блинчики с мясом

Перед подачей на стол их можно немного обжарить, тогда будут румяные и красивые.

На обед у нас:

кислые щи,

бефстроганов,

овощной салат.

Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

Поделитесь своими фотографиями и рецептами, что собираетесь готовить или есть сегодня. Присылайте рецепты, фотографии и задумки!

И главный вопрос — чем занимаетесь дома, когда на улице сильный мороз? Мы будем читать букварь, лепить из пластилина, играть в Minecraft и Roblox, смотреть мультики и есть.