Что ест бухгалтер? Субботнее зимнее меню

Хотели с ребенком идти кататься с горок, но с утра на градуснике - 26🥶Простите, горки, но мы сегодня не придем. Чтобы хоть как-то поднять испорченное настроение ребенку испекла его любимые блинчики — блинчики с мясом. А себе с творогом. А какие у вас самые любимые?
Перед подачей на стол их можно немного обжарить, тогда будут румяные и красивые.
На обед у нас:
кислые щи,
бефстроганов,
овощной салат.
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Комментарии1
На завтрак омлет по рецепту шефа Вивьена с зелёным луком. И корзиночка со сметанным кремом и фруктами из пекарни. Чуть позже начну готовить мясную солянку.