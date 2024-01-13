nlukina
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер? Субботнее зимнее меню

Не планировала сегодня готовить, но мороз внес свои коррективы — вместо катания на санках и ледянках, остались дома. Ну, а чтобы не было совсем грустно, решили приготовить что-то вкусное. Делимся рецептами и фотографиями!
65 28
Что ест бухгалтер? Субботнее зимнее меню
freepik.com

Хотели с ребенком идти кататься с горок, но с утра на градуснике - 26🥶Простите, горки, но мы сегодня не придем. Чтобы хоть как-то поднять испорченное настроение ребенку испекла его любимые блинчики — блинчики с мясом. А себе с творогом. А какие у вас самые любимые?

блинчики с мясом

Перед подачей на стол их можно немного обжарить, тогда будут румяные и красивые.

На обед у нас:

  • кислые щи,

  • бефстроганов,

  • овощной салат.

Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

Поделитесь своими фотографиями и рецептами, что собираетесь готовить или есть сегодня. Присылайте рецепты, фотографии и задумки!

И главный вопрос — чем занимаетесь дома, когда на улице сильный мороз? Мы будем читать букварь, лепить из пластилина, играть в Minecraft и Roblox, смотреть мультики и есть.

Комментарии

1
  • Виктория
    Главный бухгалтер

    На завтрак омлет по рецепту шефа Вивьена с зелёным луком. И корзиночка со сметанным кремом и фруктами из пекарни. Чуть позже начну готовить мясную солянку.

    IMG_20231231_092910~2.jpg
    IMG_20240113_122845~2.jpg
Банки

Сбербанк купил сайт с адресом, как у «Альфа Страхования»

У «Сбера» появился домен, который отличается от адреса сайта «Альфа Страхования» одним символом: вместо латинской буквы «l» стоит цифра «1».

13
Бесплатно с Больничные

Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому

СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.

Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
115
Логотип Клерк
Клерк
Больничные

Как рассчитать размер больничного в 2024 году

В новом году вырастет МРОТ, и максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности тоже потянутся вверх. Разбираемся, как теперь посчитать больничный.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
29
Банки

Информацию о банковских счетах можно получить на сайте ФНС

Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.

239
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер? Субботнее зимнее меню

Не планировала сегодня готовить, но мороз внес свои коррективы — вместо катания на санках и ледянках, остались дома. Ну, а чтобы не было совсем грустно, решили приготовить что-то вкусное. Делимся рецептами и фотографиями!

Что ест бухгалтер? Субботнее зимнее меню
1
65
Логотип Skill2Go
Skill2Go
Бухгалтеры

Какие навыки требуют работодатели от бухгалтеров в 2024 году. 10 самых нужных навыков

Проанализировали вакансии для бухгалтеров и составили 10 самых часто упоминающихся навыков в 2024 году.

Какие навыки требуют работодатели от бухгалтеров в 2024 году. 10 самых нужных навыков
58
Логотип Сергей Верещагин
Сергей Верещагин
ФСБУ

Браком люди хорошие вещи не называют. Учет брака согласно ФСБУ 5/2019

На прошедшей в декабре конференции «Клерк» мне не хватило времени рассмотреть порядок учета потерь от брака согласно требованиям ФСБУ 5/2019.

28

Записи вебинаров

714
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Возникнут ли пени при пересчете авансовых платежей после льгот?

Здравствуйте коллеги! ИТ компания не пользовалась льготами по страх. взносам в течение года. По окончании года компания получила право на льготу и пересчитала страх. взносы. Из-за этого УСН по авансовым платежам увеличился. Возникнут ли пени в связи с пересчетом авансовых платежей?

14
Медицина

В программу ОМС включили консультации психологов, которых в России не хватает

В России включили новую услугу в гарантии медпомощи. С 2024 года в рамках ОМС граждане могут получить психологическую помощь.

54
Пользователи интернета

Депутаты хотят отменить ответственность за лайки в социальных сетях

Пользователей социальных сетей привлекают к ответственности за реакции под постами, которые дискредитируют вооруженные силы и вызывают вражду.

74
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Святой рандом января. Начало третьего сезона. SNGS (обычные акции Сургутнефтегаза)

Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Святой рандом января. Начало третьего сезона. SNGS (обычные акции Сургутнефтегаза)
11
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как оформить выход на работу отца, находящегося в декрете?

Коллеги, подскажите, пожалуйста. Сотрудник находится в декретном отпуске до 1,5 лет (отец) и теперь решил выйти на работу , но оставаясь в декрете. Как это оформить? Нужно ли что-то сообщать в ФСС ?

8
Бухгалтерские программы

В Трибуне обсуждают конфликт 1С и СБИС, а также ПО

Пользователи в Трибуне спорят, какое бухгалтерское ПО лучше. СБИС уже подключился к обсуждения, а вот, видимо, 1С решил отмолчаться.

2
606
Бухгалтеры

🔥Уточненные уведомления задваивают сумму налога, штрафы за «уточненку» можно снизить в два раза, а в справке 2-НДФЛ больше не будет одной строки. Топ новостей за неделю

«Клерк» собрал для вас самые важные новости недели, которые вы могли пропустить.

1
543
Банки

Швейцарский банк Cramer закрыл представительство в РФ

Аккредитация банка должна была закончиться в феврале, но представительство исключили из реестра ЦБ 12 января.

139
Криптовалюта

В новых регионах хотят тестировать майнинг криптовалют

В новых регионах есть свободные зоны, чтобы запустить протестировать работу криптоиндустрии.

149
Обзоры для бухгалтера

Разбираемся, как работать бухгалтеру в начале 2024 года. Первый дайджест Разборов в 2024 году

Надеемся, что ваши новогодние каникулы прошли успешно и вы хорошо отдохнули? Для тех, кто набрался сил и готов к работе, подготовили сегодняшний дайджест Разборов. Для тех, кто хочет спать и у него лапки, этот дайджест тоже подходит. ​​​​​​​

244
Антимонопольное право

Apple обжалует в суде штраф ФАС на 1,2 млрд рублей

Компания Apple подает кассационную жалобу, чтобы оспорить оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

138
Инвестиции

Частные инвесторы потратили на покупку ценных бумаг больше 1,1 трлн рублей

На Московской бирже инвестициями занимаются 29,7 млн человек.

113
Бесплатно с НДФЛ

НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько

150 тыс. рублей процентов по вкладам в этом году будут необлагаемые. С превышения придется платить НДФЛ.

НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько
720