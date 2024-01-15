Придумайте крутой стикерпак для Клерка! И получите свою нарисованную скрепочку и Клерк.Премиум в подарок

Наши стикерпаки можно использовать в переписках — заменять ими «эмоции» или фразы на наклейки. Новый персонаж — красная скрепка живет в ТГ-канале, но его можно забрать в другие мессенджеры.
Часто при общении с коллегами в Telegram приходится долго выбирать стикер. Мы решили, что клеркам не хватает своих «внутренних» шуточек и начали делать первые стикеры с локальным бухгалтерским юмором. С помощью скрепыча вы сделайте свой рабочий чат ярче!
А также обыгрываем известные мемасики. Все мы иногда чувствуем раздражение и усталость во время рабочего дня, но не стоит делиться такими негативными эмоциями с коллегами. Вместо гневного сообщения
я ща сдохну, идите все нафиг, лучше отправьте забавную скрепку🔥
А вот наше любимое —
время сдачи отчетностикаждый день бухгалтера. Конечно, клевый стикер, не решит рабочую проблему, но зато разбавит напряженную атмосферу.
Стикерпак создан специально для вас! Отличный способ поднять настроение себе и коллегам! Скачать их можно абсолютно бесплатно👇
Мы решили узнать у вас, какие стикерпаки вы бы еще хотели видеть? Какой сюжет нам добавить? Расскажите в комментариях, какая еще скрепочка нам нужна? Самые прикольные идем наши дизайнеры нарисуют, а за лучшую идею мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум!
Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.
Придумайте веселый стикерпак и забирайте подарок! Мы хотим создать стикеры, которые найдут отклик у любого бухгалтера. Помогите нам с идеями!
Комментарии12
какие еще шуточки/мемы нам нарисовать?
А как же дебет -слева, кредит -справа?
Скрепазрительно! Баланс сошелся с первого раза.
Скрепфантасктиа! Сверился по ЕНС.
Скрепавание. Пришло требование из налоговой.
Задание не понял, но мемы были наготове)
Идеи -очень классные, кстати !
Эт я еще не в ресурсе что-то)))))))Так бы добавил - Как и все мои идеи😎
Смайлы вернулись? Скрепазрительно)))
Урааааа!!!! 😁😍😸