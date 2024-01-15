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Бухгалтеры

Придумайте крутой стикерпак для Клерка! И получите свою нарисованную скрепочку и Клерк.Премиум в подарок

Неделю назад мы создали в ТГ-канале нового забавного персонажа из нашей любимой красной скрепки. Сейчас мы хотим предложить вам придумать классную идею для ситуативной картинки со скрепкой, которую воплотят в жизнь наши крутые дизайнеры. А еще за самый лучший вариант мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум.
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Придумайте крутой стикерпак для Клерка! И получите свою нарисованную скрепочку и Клерк.Премиум в подарок

Наши стикерпаки можно использовать в переписках — заменять ими «эмоции» или фразы на наклейки. Новый персонаж — красная скрепка живет в ТГ-канале, но его можно забрать в другие мессенджеры.

Часто при общении с коллегами в Telegram приходится долго выбирать стикер. Мы решили, что клеркам не хватает своих «внутренних» шуточек и начали делать первые стикеры с локальным бухгалтерским юмором. С помощью скрепыча вы сделайте свой рабочий чат ярче!

Бухлиссимо!

А также обыгрываем известные мемасики. Все мы иногда чувствуем раздражение и усталость во время рабочего дня, но не стоит делиться такими негативными эмоциями с коллегами. Вместо гневного сообщения я ща сдохну, идите все нафиг, лучше отправьте забавную скрепку🔥

А вот наше любимое — время сдачи отчетностикаждый день бухгалтера. Конечно, клевый стикер, не решит рабочую проблему, но зато разбавит напряженную атмосферу.

Все под контролем)))

Стикерпак создан специально для вас! Отличный способ поднять настроение себе и коллегам! Скачать их можно абсолютно бесплатно👇

Скачать стикерпаки

Мы решили узнать у вас, какие стикерпаки вы бы еще хотели видеть? Какой сюжет нам добавить? Расскажите в комментариях, какая еще скрепочка нам нужна? Самые прикольные идем наши дизайнеры нарисуют, а за лучшую идею мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум!

Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.

Придумайте веселый стикерпак и забирайте подарок! Мы хотим создать стикеры, которые найдут отклик у любого бухгалтера. Помогите нам с идеями!

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Бухгалтеры

Придумайте крутой стикерпак для Клерка! И получите свою нарисованную скрепочку и Клерк.Премиум в подарок

Неделю назад мы создали в ТГ-канале нового забавного персонажа из нашей любимой красной скрепки. Сейчас мы хотим предложить вам придумать классную идею для ситуативной картинки со скрепкой, которую воплотят в жизнь наши крутые дизайнеры. А еще за самый лучший вариант мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум.

Придумайте крутой стикерпак для Клерка! И получите свою нарисованную скрепочку и Клерк.Премиум в подарок
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