Придумайте крутой стикерпак для Клерка! И получите свою нарисованную скрепочку и Клерк.Премиум в подарок

Неделю назад мы создали в ТГ-канале нового забавного персонажа из нашей любимой красной скрепки. Сейчас мы хотим предложить вам придумать классную идею для ситуативной картинки со скрепкой, которую воплотят в жизнь наши крутые дизайнеры. А еще за самый лучший вариант мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум.

Наши стикерпаки можно использовать в переписках — заменять ими «эмоции» или фразы на наклейки. Новый персонаж — красная скрепка живет в ТГ-канале, но его можно забрать в другие мессенджеры.

Часто при общении с коллегами в Telegram приходится долго выбирать стикер. Мы решили, что клеркам не хватает своих «внутренних» шуточек и начали делать первые стикеры с локальным бухгалтерским юмором. С помощью скрепыча вы сделайте свой рабочий чат ярче!

Бухлиссимо!

А также обыгрываем известные мемасики. Все мы иногда чувствуем раздражение и усталость во время рабочего дня, но не стоит делиться такими негативными эмоциями с коллегами. Вместо гневного сообщения я ща сдохну, идите все нафиг , лучше отправьте забавную скрепку🔥

А вот наше любимое — время сдачи отчетности каждый день бухгалтера. Конечно, клевый стикер, не решит рабочую проблему, но зато разбавит напряженную атмосферу.

Все под контролем)))

Стикерпак создан специально для вас! Отличный способ поднять настроение себе и коллегам! Скачать их можно абсолютно бесплатно👇

Скачать стикерпаки

Мы решили узнать у вас, какие стикерпаки вы бы еще хотели видеть? Какой сюжет нам добавить? Расскажите в комментариях, какая еще скрепочка нам нужна? Самые прикольные идем наши дизайнеры нарисуют, а за лучшую идею мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум!

Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.

Придумайте веселый стикерпак и забирайте подарок! Мы хотим создать стикеры, которые найдут отклик у любого бухгалтера. Помогите нам с идеями!