Скрепка вам в пост! Стикерпаки теперь можно добавлять в статьи

Докручиваем стикерпаки. Теперь нашу скрепку можно добавлять не только в ТГ-каналы и комментарии, но и в сами посты. Ими можно «разбавить» текст или высказать свое отношение к проблеме в виде наклейки.

Как вы уже знаете, на «Клерке» появились стикерпаке. Новый персонаж — красная скрепка живет в ТГ-канале. Скачать их можно абсолютно бесплатно. За вчерашний день скрепку использовали 198 раз, а скачали 70 раз. Вы еще их себе не установили? Срочно это исправьте!

Скачать стикерпаки

Также скрепку можно добавлять на «Клерке» в комментариях. Чтобы добавить стикерпак откройте окно комментария, нажмите на «эмоджи». Справа будет вкладка «стикеры».

Нашли?

Но, этого нам показалось мало! Теперь скрепыча можно добавлять и в сам пост. Нажмите в редакторе картинку с «Эмоджи», а затем правую вкладку «Стикеры». Вот так👇

Они вот тут

Вот так наклейка будет выглядеть в публикации. Нам очень нравится! А вам?

Дедлайн он такой

В стикерах наши дизайнеры обыграли известные мемы, но с бухгалтерским уклоном. Заменяйте нашими наклейками «эмоции» или фразы! Делайте свои чаты, комментарии и посты интереснее! Скоро добавим новые наклейки!