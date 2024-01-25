Твиксомания. Почему истории с котом Твиксом уделяли столько внимания?

Основной темой прошлой недели стала судьба котика Твикса. Обычный котик ехал на поезде из пункта А, в пункт Б. Но, по трагическому стечению обстоятельств вылез из переноски, был найден проводницей и оказался в 30 градусов мороза, высаженным в пункте С. Где кот в конце-концов трагически погиб.

В этой истории переплелось множество фактов и деталей. Возникло очень много вопросов. Какие существуют правила перевозки животных в поездах? Какие есть права у проводниц и работников РЖД? Следил ли хозяин за своим питомцем? Действовала ли проводница по инструкции? И тд.

Спасти Твикса

Напомним, 11 января проводница выкинула из поезда кота по кличке Твикс, который ехал в переноске вместе с одним из пассажиров. Поезд следовал по маршруту Екатеринбург ― Санкт-Петербург. На станции в Кирове женщина заметила, что по вагону бегает кот, и выставила вон его из поезда на мороз. В группу по поиску кота вступили девять (!) тысяч человек,тысячи людей ходили по колено в снегу вдоль путей, пытаясь найти кота. Чуда, увы, не произошло. Кот бежал за поездом, замерз и в итоге погиб.

В интернете многие уже возмущаются, почему этой истории уделяют столько внимания? Это же просто кот! Но, мне кажется, что ситуация с котейкой нам всем напомнила, что существует принципы общечеловеческой морали. Сильные не должны обижать слабых. Люди наделенные властью, не должны лишать последнего бесправных. Нельзя убивать потому, что так удобно.

Проводница воспользовалась своим «правом сильнейшего» по сути, совершив подлый и бесчеловечный поступок.

Что имеем в итоге

Хозяин кота заявил, что обратится в прокуратуру, суд и дойдет даже до президента, чтобы виновные понесли наказание. РЖД извинилась перед владельцами Твикса и сообщила, что запретит проводникам высаживать животных из поезда. В подобных ситуациях сотрудники должны будут передать животное работникам на остановочных пунктах, а тех, в свою очередь, обяжут вызывать представителей зоозащитных организаций. А Следственный комитет сообщил, что проведет проверку по факту всего произошедшего.

Спасибо тебе, Твикс, что напомнил нам, что слабых обижать нехорошо. Что показал, что есть еще люди, способные сплотиться и помочь кому-то в беде. Беги по радуге, дружок, а то и ее скоро обидят и запретят.

Коллеги, а вы что думаете на счет этой истории? Надо ли возбуждать уголовное дело на проводницу? Только ли она виновата в гибели котика?