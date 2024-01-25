Твиксомания. Почему истории с котом Твиксом уделяли столько внимания?

В этой истории переплелось множество фактов и деталей. Возникло очень много вопросов. Какие существуют правила перевозки животных в поездах? Какие есть права у проводниц и работников РЖД? Следил ли хозяин за своим питомцем? Действовала ли проводница по инструкции? И тд.
Спасти Твикса
Напомним, 11 января проводница выкинула из поезда кота по кличке Твикс, который ехал в переноске вместе с одним из пассажиров. Поезд следовал по маршруту Екатеринбург ― Санкт-Петербург. На станции в Кирове женщина заметила, что по вагону бегает кот, и выставила вон его из поезда на мороз. В группу по поиску кота вступили девять (!) тысяч человек,тысячи людей ходили по колено в снегу вдоль путей, пытаясь найти кота. Чуда, увы, не произошло. Кот бежал за поездом, замерз и в итоге погиб.
В интернете многие уже возмущаются, почему этой истории уделяют столько внимания? Это же просто кот! Но, мне кажется, что ситуация с котейкой нам всем напомнила, что существует принципы общечеловеческой морали. Сильные не должны обижать слабых. Люди наделенные властью, не должны лишать последнего бесправных. Нельзя убивать потому, что так удобно.
Проводница воспользовалась своим «правом сильнейшего» по сути, совершив подлый и бесчеловечный поступок.
Что имеем в итоге
Хозяин кота заявил, что обратится в прокуратуру, суд и дойдет даже до президента, чтобы виновные понесли наказание. РЖД извинилась перед владельцами Твикса и сообщила, что запретит проводникам высаживать животных из поезда. В подобных ситуациях сотрудники должны будут передать животное работникам на остановочных пунктах, а тех, в свою очередь, обяжут вызывать представителей зоозащитных организаций. А Следственный комитет сообщил, что проведет проверку по факту всего произошедшего.
Спасибо тебе, Твикс, что напомнил нам, что слабых обижать нехорошо. Что показал, что есть еще люди, способные сплотиться и помочь кому-то в беде. Беги по радуге, дружок, а то и ее скоро обидят и запретят.
Коллеги, а вы что думаете на счет этой истории? Надо ли возбуждать уголовное дело на проводницу? Только ли она виновата в гибели котика?
Комментарии13
Спасибо за статью Наталия. Вчера только узнала об этой ситуации, если честно даже боялась читать полностью новости. Мне очень тяжело такое даже читать. Говорить, что проводница нелюдь и просто тварь, думаю излишне. Надеюсь, она получит заслуженное наказание за свою жестокость! Как таких людей земля носит не понятно...
Огромное спасибо всем людям, которые остались неравнодушны, имеют душу и сердце, чтобы не оставлять в беде братьев наших меньших и приняли участие в поисках... И что таких светлых людей много))))) Жаль, что чуда не произошло и беззащитное животное умерло в страхе и холоде... бежал за поездом... 😭😭
Мне тоже очень жал котика и очень жаль, что ему пришлось погибнуть, чтобы некоторые поняли, что ничего тайно уже сделать нельзя. Везде камеры, все тайное снимут, посмотрят. Так что, любое действие повлечет последствие.
Действительно Твиксомания. «Бургер Кинг» отказался от продажи мороженого «Твикс» в память о погибшем коте
ничего себе, пропустила эту новость
Котика обидеть может каждый.
Сил для этого не нать.
Уровень морали минимальный,
Что еще здесь нам сказать...😽
Классика:
У кошки четыре ноги
Позади у нее длинный хвост
Но трогать ее не моги
За ее малый рост, малый рост
А кошку обидеть легко
Утюгом ее между ушей
И не будет лакать молоко
И не будет ловить мышей
А ты не бей-не бей кота по пузу
Кота по пузу, кота по пузу
А ты не бей-не бей кота по пузу
И мокрым полотенцем не моги
А у ней голубые глаза
На ресницах застыла слеза
Это ты наступил ей на хвост
Несмотря на ее малый рост
А ты не бей-не бей кота по пузу
Кота по пузу, кота по пузу
А ты не бей-не бей кота по пузу
И мокрым полотенцем не моги
У кошки четыре ноги (четыре ноги)
Позади у нее длинный хвост (у нее длинный хвост)
Но трогать её не моги
За её малый рост, малый рост
А ты не бей-не бей кота по пузу
Кота по пузу, кота по пузу
А ты не бей-не бей кота по пузу
И мокрым полотенцем не моги
стыдно признаться, но я полностью текст этой песни впервые читаю. Знала, что там не одно четырехстишье, но ничего не интересовалась продолжением. Актуалочка
Сама только самое начало с детства помню. А года два назад в Ютубе нашла видео Отава Ё с этой песней.
это точно