Что случилось, пока мы спали. Обзор для бухгалтера

Итак, что случилось пока мы спали. Первому человеку вживили в мозг имплант Neuralink. В автомобилях, как в самолетах будут «черные ящики», замедлится рост цен на жилье, а пенсионерки стримят в вебкам из-за нехватки пенсии.

1.Автомобили оснастят «черными ящиками». Европейский Союз ввел требование по внедрению «черного ящика» для всех автомобилей, которые будут проданы после июля 2024 года. «Черный ящик» будет собирать данные о скорости, тормозах, положении и системах безопасности. При обнаружении чрезвычайной ситуации он вызовет помощь с помощью системы eCall.

2.Маск сообщил о вживлении первому человеку нейрочипа Neuralink в мозг. Нейрочип представляет собой нитевидные электроды, которые идут к капсуле-приемнику и через Bluetooth позволяют управлять гаджетами.

«Он позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством, просто с помощью мысли. Первыми пользователями станут те, кто потерял возможность пользоваться конечностями. Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем скоростная машинистка или аукционист. Это и есть цель».

3.Банк России ждет «существенного торможения» роста цен на жилье в России. Однако по регионам ситуация будет различаться, заявила Эльвира Набиуллина.

4.За массовые льготные ипотечные программы платят налогоплательщики, которые этими программами не пользуются. Такое заявление сделала Набиуллина. По ее мнению, льготная ипотека должна быть адресной и отвечать тем задачам, которые нельзя решить рыночными методами.

5.Российские пенсионерки идут в вебкам, чтобы вовремя платить по счетам и коммуналке. На популярных вебкам-сервисах теперь стримят не только молодые привлекательные девушки и парни, но и женщины, которым глубоко за 60. Все они пошли в вебкам от нужды.

6.СПБ биржа прекращает все торги и переводит российские акции на Мосбиржу с 30 января. Однако,как выяснилось, прекращение торгов российскими бумагами на СПБ Бирже касается только клиентов «Цифра брокера», уточнили в инвестиционной компании.

7.У основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук провели в квартире обыск. Изъята документация в рамках дела о пожаре на складе в Шушарах.

8.Средние сроки ипотечного кредита в России выросли с 18 лет в 2020 году до 25 лет сейчас.