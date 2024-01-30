Что случилось, пока мы спали. Обзор для бухгалтера

1.Автомобили оснастят «черными ящиками». Европейский Союз ввел требование по внедрению «черного ящика» для всех автомобилей, которые будут проданы после июля 2024 года. «Черный ящик» будет собирать данные о скорости, тормозах, положении и системах безопасности. При обнаружении чрезвычайной ситуации он вызовет помощь с помощью системы eCall.
2.Маск сообщил о вживлении первому человеку нейрочипа Neuralink в мозг. Нейрочип представляет собой нитевидные электроды, которые идут к капсуле-приемнику и через Bluetooth позволяют управлять гаджетами.
«Он позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством, просто с помощью мысли. Первыми пользователями станут те, кто потерял возможность пользоваться конечностями. Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем скоростная машинистка или аукционист. Это и есть цель».
3.Банк России ждет «существенного торможения» роста цен на жилье в России. Однако по регионам ситуация будет различаться, заявила Эльвира Набиуллина.
4.За массовые льготные ипотечные программы платят налогоплательщики, которые этими программами не пользуются. Такое заявление сделала Набиуллина. По ее мнению, льготная ипотека должна быть адресной и отвечать тем задачам, которые нельзя решить рыночными методами.
5.Российские пенсионерки идут в вебкам, чтобы вовремя платить по счетам и коммуналке. На популярных вебкам-сервисах теперь стримят не только молодые привлекательные девушки и парни, но и женщины, которым глубоко за 60. Все они пошли в вебкам от нужды.
6.СПБ биржа прекращает все торги и переводит российские акции на Мосбиржу с 30 января. Однако,как выяснилось, прекращение торгов российскими бумагами на СПБ Бирже касается только клиентов «Цифра брокера», уточнили в инвестиционной компании.
7.У основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук провели в квартире обыск. Изъята документация в рамках дела о пожаре на складе в Шушарах.
8.Средние сроки ипотечного кредита в России выросли с 18 лет в 2020 году до 25 лет сейчас.
Комментарии16
Мне новость про вебкамы со старушками убила. А про чип в мозгу сразу мысль закралась, а если он поломается и начнет хаотично управлять гаджетами в голове. А вам какая понравилась новость?
ну есть же чипы вживленные в сердце. как то справляются.... меня больше про Татьяну Бакальчук впечатлила. Есть претензии к ее детищу.... так что испытываю злорадство.....
да, но они не управляют внешними гаджетами. Немного другое тут
Оо, я думаю не одной у вас)) Скорее всего, у всех кто работает в ягодками есть претензии))
вообще у маркетплейсов слишком сейчас много воли. Скорее всего скоро государство начнет регулировать интернет-торговлю. Произойдет приход госкомпаний в этот сектор. То есть какая-то коллаборация или даже скорее всего поглощение будет на рынке.
А у меня первая мысль: может быть, правящим нами существам давно что-то вшили из бракованных китайских деталей, а теперь оно ломается и власти хаотично творят то, что творят?
интересная мысль))) Очень может быть, что вы правы, а теперь нам хотят всем вживить, чтобы мы не обращали внимание на сломавшихся правителей))
По развитию технологии ИИ и робототехники, которые в конечном счете окажут глобальное влияние на все, наша страна очень отстает от "ведущих государств мира" (если мягко выражаться) + экономика наша завязана во многом на нефтегазовых доходах.
А сейчас тренд отказа от углеводородного топлива. Так что мое субъективное мнение - перспективы так себе ...
не во многом, а во всем. Мы как сидели, так и продолжаем сидеть на нефтяной игле и остаемся ресурсной колонией для других стран.
согласна!