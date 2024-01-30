🔥Приглашаем на Тренинг всех подписчиков Клерк.Премиум! У нас появился новый продукт для бухгалтеров

В этом году мы будем развивать наш лучший продукт —Клерк.Премиум. Для подписчиков будет постоянно появляться новые классные бухгалтерские сервисы. Сейчас мы добавили Тренинги — закрытые онлайн практикумы с лучшими экспертами страны. Первый Тренинг пройдет по теме изменений в 6-НДФЛ и порядка заполнения РСВ. Актуалочка!

Божечки, наконец-то! Мы так ждали этого! Помните мы в Трибуне выбирали название для нового продукта? Проанализировав ваши ответы, мы пришли к выводу, что самое разумное название — Тренинги. Практически по-русски, коротко и ясно.

Ура!

Тренинги — это актуальные практикумы с ведущими экспертами, на которых вы зададите волнующие вас вопросы и получите квалифицированные ответы. На Тренингах только активное усвоение знаний вместо пассивного «слушания». Это работа в «прямом эфире». Прямо вместе с лектором разбираем сложные ситуации, проходим тесты, решаем задачи.

Ничего оплачивать дополнительно не нужно! Нужно только записаться! Все Тренинги входят в нашу подписку Клерк.Премиум🔥

Первый Тренинг пройдет уже 6 февраля в 13:00 по теме: РСВ и 6-НДФЛ. Эксперт Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», покажет отчет и построчно расскажет, как его заполнить. Запись уже вовсю идет!

Разберете на тренинге:

Контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ. Форму 6-НДФЛ: новшества и заполнение. Новую форму РСВ на 2024 год. Заполнение нового РСВ.

Записаться на тренинг

После тренинга вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на тренинге и являетесь обладателем новых знаний.

❗️Важно. На встречи практикумы нельзя попасть вне рамок подписки. Если вебинар или курс вы можете приобрести отдельно, то на практикумы допускаются только подписчики Клерк.Премиум. Еще не подписались? Тогда у нас хорошая новость!

Подключайте Клерк.Премиум прямо сейчас! И забирайте курс-бестселлер года — «Бухгалтер-2024 ― Главные изменения по налогам, отчетности, ФСБУ, зарплате и воинскому учету» в подарок!

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Цена подписки на целый год прямо сейчас: всего 9 685 рублей. Скидка 5 215 ₽. Не упустите выгоду!

Клерк.Премиум — это подписка на все платные сервисы «Клерка»

Сейчас в подписку входит пять бухгалтерских сервисов:

онлайн-курсы с сертификатами : 43 шт, каждый месяц будет появляться еще один,

вебинары : эфир каждый день, 620+ записей и конспекты,

ежедневный журнал «Разбор законов» с инструкциями по работе с новыми правилами, заполнению отчетности, . Каждый день выходит два разбора: один в текстовом виде, другой в формате 2-3-х минутного видео с конспектом. Если вам интересна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции,

справочно-правовая система : справочники и инструменты,

отключение рекламы.

Теперь в нашей супер подписке появились и Тренинги — новый эксклюзивный формат практического обучения для бухгалтера. Хотите обсудить вопросы с лучшими экспертами страны? Приходите на Тренинги.