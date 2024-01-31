💥Клерк.Опрос. Как сделать нашу Трибуну еще лучше?

Коллеги, мы всегда внимательно следим за вашими комментариями и примерно представляем, кто наши пользователи. Однако решили, что пора познакомиться более тесного. Для этого создали опрос, он не займет у вас много времени, но даст нам полезную информацию. Вместе сделаем «Клерк» еще лучше!
8251
Предлагаем заполнить наш небольшой опросник (это займет буквально пару минут). В благодарность за ваши ответы и комментарии обещаем сделать контент «Клерка» еще лучше и полезней.
В комментариях, мы вас очень просим добавить что-нибудь от себя, так сказать, от души. Как нам сделать Трибуну еще лучше? Принимаем любые предложения!🙏
Комментарии12
Очень-очень вас просим пройти тест!
А зачем сведения о личном фронте? Планируются посты на тему "Как выйти замуж за миллионера"?
а почему бы и нет? Или где искать миллиардеров?)) А может быть наоборот: как классно жить в доме, где никто не раскидывает носки)
В любом случае, если вопрос не нравится, его можно пропустить
Не то, что не нравится, там моего ответа нет. Пропускаю.
как вариант или можно добавить свой вариант в комментариях
Нужен пункт - семейный волк, наверное, судя по всему )
Не, одинокий волк с детьми ))
Этот волк точно не одинок )
ох, с детьми трудно быть одиноким. Иногда думаешь, вот бы побыть одному хоть бы 10 минут, но нееет))
Коллеги, не забывайте указывать свой город, если его нет в опросе💛