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Бухгалтеры

💥Клерк.Опрос. Как сделать нашу Трибуну еще лучше?

Коллеги, мы всегда внимательно следим за вашими комментариями и примерно представляем, кто наши пользователи. Однако решили, что пора познакомиться более тесного. Для этого создали опрос, он не займет у вас много времени, но даст нам полезную информацию. Вместе сделаем «Клерк» еще лучше!
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💥Клерк.Опрос. Как сделать нашу Трибуну еще лучше?
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Комментарии

12
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как получить пособие не уходя в отпуск по уходу за ребенком?

Добрый день! Помогите разобраться, до СФР не могу дозвониться. Я не уходила в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Продолжаю работать удаленно, на полную ставку. Сейчас при работе на полную ставку пособие сохраняется. Может, кто сталкивался: как мне начать получать пособие без ухода в отпуск?

2
6
Цифровой рубль

Еще 17 банков подключат к пилоту по цифровому рублю

ЦБ расширил список банков, участвующих в пилоте цифрового рубля. Еще 17 кредитных организаций готовятся подключиться к пилотному проекту по цифровому рублю, среди них Сбербанк, «Тинькофф банк» и РСХБ.

3
Бухгалтерская отчетность

Как бухгалтеру избежать ошибок в составлении годовой отчетности за 2023 год

Узнайте, как составить бухгалтерскую отчетность без ошибок, чем сокращенная форма отличается от стандартной и кому можно вести упрощенный бухгалтерский учет.

44
Логотип СберРешения
СберРешения
Увольнение

Увольнение работника в связи с изменением условий договора: важнейшая практика. Как уволить руководителя

Уволить работника можно в связи с изменением условий трудового договора (ст. 74 ТК). Но это возможно, только если сотрудник отказался работать при новых обстоятельствах, которые связаны с изменением организационных условий труда. Также расскажем, как уволить руководителя организации.

Увольнение работника в связи с изменением условий договора: важнейшая практика. Как уволить руководителя
35
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Достаточно ли для ФНС предоставить уведомление о переходе на УСН?

Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, организация была на ОСНО, заключила договор, оплату по 1 этапу получила с НДС, после перехода на УСН получила оплату за 2 этап, соответственно, без НДС, акт по 2 этапу так же без него.

15
Товарный знак

Число заявок на регистрацию брендов выросло на 36%

Локальные предприниматели подали 123 тысячи заявок на регистрацию брендов. Большинство из них привязаны к «географическим координатам», что повышает доверие покупателей и дает возможность продвижения на международных рынках.

18
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

💥Клерк.Опрос. Как сделать нашу Трибуну еще лучше?

Коллеги, мы всегда внимательно следим за вашими комментариями и примерно представляем, кто наши пользователи. Однако решили, что пора познакомиться более тесного. Для этого создали опрос, он не займет у вас много времени, но даст нам полезную информацию. Вместе сделаем «Клерк» еще лучше!

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Воинский учет

Как внедрить воинский учет в организации, если раньше его никогда не вели

Пошаговая инструкция для кадровиков и специалистов по воинскому учету.

88
Краудфандинг

Иноагентам запретят собирать деньги на российских онлайн-платформах

ФНС предложили заблокировать сбор средств на деятельности иноагентов, который происходит на отечественных краудфандинговых онлайн-платформах.

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Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Бухгалтерский учет

Резерв по сомнительным долгам 2024: создавать или нет

В предпринимательской деятельности всегда есть риски, что покупатель не оплатит поставленные товары, выполненные работы, услуги или поставщик не отгрузит предоплаченный товар, подведет подрядчик. Поэтому компании создают резерв по сомнительным долгам в налоговом и бухгалтерском учете.

Резерв по сомнительным долгам 2024: создавать или нет
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Налоги, взносы, пошлины

Что бухгалтеру по зарплате сделать в феврале 2024 года: памятка

Завтра – новый месяц, в котором у бухгалтеров будут новые задачи. Ловите напоминалку для зарплатного бухгалтера.

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Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Воинский учет

😐Можно ли отказать в приеме на работу, если у кандидата нет военного билета? Что говорит Роструд

Работник устраивался на новое место работы, где у него для оформления запросили военный билет. Поскольку билет у него нет, ему отказали в приеме, сославшись на ст. 65 ТК и на то, что организация не может нарушить трудовое законодательство.

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Самозанятые

🎓Вебинар: Как оценить риск налоговой проверки из-за сотрудничества с самозанятыми. 13 февраля в 11:00 мск!

Разберем факторы налогового риска при сотрудничестве с самозанятыми и способы их минимизации.

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Маркетинг

ФАС выступила против закона о «российской полке» в магазинах

По мнению ФАС, установка «российских полок» может вызвать повышение цен и вернуть забытую плановую экономику.

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Логотип Моё дело
Моё дело
Иностранные работники

Как работодателю получить приглашение на въезд для иностранного работника?

Если работодатель – организация или ИП планирует трудоустроить иностранного гражданина, то в некоторых случаях может понадобиться оформить приглашение на въезд. Когда необходимо такое приглашение и какие документы нужно представить для его получения – читайте в статье.

Как работодателю получить приглашение на въезд для иностранного работника?
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Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Чеки

Когда электронный чек может заменить бумажный 

Согласно закону 54-ФЗ, есть два вида чеков — бумажный и электронный. Рассказываем, можно ли выдавать покупателю электронный чек вместо бумажного и в каких случаях, в чем плюсы электронного чека и как перейти на его применение.

Когда электронный чек может заменить бумажный 
138
Банки

Банки предотвратили 20 млн попыток украсть деньги клиентов

Банковские антифрод-системы работают на 98%, они помогли клиентам сохранить 3,3 трлн рублей. Эти средства специалисты не дали перевести мошенникам.

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66
Логотип ЕвгенияПиримова
ЕвгенияПиримова
Бухгалтерский учет

Что я делаю? Как правильно разделить понятия «работа» и «услуга»

Почему в отчетности ошибки, почему налоги рассчитаны не корректно? Все просто, некоторые не задумываются о том, чем же занимается компания.

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Проверка контрагентов

🎓Вебинар: Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике. 7 февраля в 15:00 мск!

Разберитесь как проверить контрагента и проявить должную осмотрительность на практике, чтобы не было претензий по ст. 54.1 НК.

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УСН

Как платить налог по УСН «доходы» и «доходы минус расходы» в 2024 году

С 2024 года порядок уплаты налогов изменился – платежки-02 с КБК конкретного налога отменили. Действуют только платежки-01.

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