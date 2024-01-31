💥Клерк.Опрос. Как сделать нашу Трибуну еще лучше? Коллеги, мы всегда внимательно следим за вашими комментариями и примерно представляем, кто наши пользователи. Однако решили, что пора познакомиться более тесного. Для этого создали опрос, он не займет у вас много времени, но даст нам полезную информацию. Вместе сделаем «Клерк» еще лучше! 12 2 82 51 Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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