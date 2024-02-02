Пятничный мозгонапрягатель. Тренировка для глаз
Подхватываю рубрику! Бухгалтеры, отвлекитесь от работы и найдите все предметы. Сегодня отправляемся на спортивное мероприятие, где среди бегунов спрятаны разные игрушки и вкусняшки. Поиграем?
Сегодня подготовили для вас задание на внимательность, где нужно найти 15 предметы на картинке. Что именно нужно искать, показано под картинкой. Подсказка: некоторые предметы отличаются по цвету!
Кто окажется самым быстрым и глазастым? Пишите ответы в комментариях!
Комментарии36
я нашла ракетку и чупа-чупс😁
Очень легко😏 Я уж думал не будет пятничного напряжения мозга😀
Традиции нарушать нельзя🤗
я ждала, ждала пост от вас, но не дождалась)))
Творческая пауза, небольшой эксперимент и занятость😏 Спасибо, что подхватили😉
Прям пятница-не пятница! Тишинааааааааа...на Трибуне🤪
да, у нас действительно тишина, было оживление на счет радуги, но сейчас все тихо)))
По ощущениям контента стало гораздо больше. Это и хорошо и есть нюансы. Возможно, пользователям сложно фокусироваться на какой-то теме🤔 Наблюдения и анализ происходящего)
контента стало действительно больше, это я просто по своей занятости могу сказать. И это хорошо - есть выбор.
на следующей неделе вы вернетесь в строй?
Обязательно😎 Подкину экспертного и развлекательного контента😉
В лучших традициях😃
Ловлю на слове! Будем ждать!😉
Как же мелко и хорошо, что есть источник. Перешла туда, там нашла все.
Так интересно, что нужные предметы это части тела и в волосах )
если нажать на картинку она увеличивается! У меня на пол экрана становится
О, да точно!. Буду знать. Это что-то новое, раньше такого не было
Спойлеры😀