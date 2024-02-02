Пятничный мозгонапрягатель. Тренировка для глаз

Подхватываю рубрику! Бухгалтеры, отвлекитесь от работы и найдите все предметы. Сегодня отправляемся на спортивное мероприятие, где среди бегунов спрятаны разные игрушки и вкусняшки. Поиграем?

Сегодня подготовили для вас задание на внимательность, где нужно найти 15 предметы на картинке. Что именно нужно искать, показано под картинкой. Подсказка: некоторые предметы отличаются по цвету!

Кто окажется самым быстрым и глазастым? Пишите ответы в комментариях!