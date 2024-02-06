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Воинский учет

Что делать бухгалтерам в связи с весенним призывом 2024 года. Как не нарваться на штрафы

Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. В статье узнаете, как действовать, если работника призывают в армию.
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Что делать бухгалтерам в связи с весенним призывом 2024 года. Как не нарваться на штрафы
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Весной у вас прибавится работы. Указ о призыве граждан на службу подписывает президент РФ, обычно подписание происходит в марте.

С 2024 года призывной возраст составит от 18 до 30 лет. При этом сотрудники, которым до конца прошлого года исполнилось 27 лет, под повышение призывного возраста не попадут. Их зачислят в запас.

После того, как указ будет подписан, на адрес компании начнут приходить повестки, которые вы должны вручить сотрудникам. Расскажем, когда и как вы должны это сделать, что бы компанию не оштрафовали.

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Вручайте повестку работнику в присутствии свидетелей

Если пришла повестка из военкомата, то вручите ее сотруднику под подпись не менее чем за три дня до даты назначенной явки и обеспечьте своевременную явку в военкомат. Учтите, что повестка может поступить в электронной форме (абз. 1 п. 1 ст. 4 Закона № 53-ФЗ).

Электронные повестки — уже не миф, а реальность. Повестки, направленные заказным письмом, считаются врученными в день доставки письма. Если повестка не признана врученной лично или электронно, то она будет считаться таковой по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток. Сейчас Реестр находится в стадии разработки.

Если ответственный за воинский учет не сообщит сотруднику о вызове в военкомат — директора компании или ответственного ждет штраф от 40 000 до 50 000 руб., а компанию — от 350 000 до 400 000 руб. (ст. 21.2 КоАП).

💡Важно! Повестку вручайте в присутствии свидетелей. Если работник откажется получать повестку, свидетели зафиксируют этот факт подписями.

Внимательно заполняйте отрезную часть повестки! Работник должен поставить дату оповещения и свою подпись. Распишитесь сами, что сообщили сотруднику о вызове в военкомат, и укажите дату оповещения. Отрезную часть направьте обратно в военкомат.

💡В качестве доказательства, что вы вручали повестку перед отправкой отрезной части снимите с нее копию.

Если вы по каким-то причинам, например, сотрудник в отпуске и телефон у него отключен, не можете связаться с работником и вручить ему повестку, сообщите об этом в военкомат. В повестке будет указан телефон. По нему же уточните куда вернуть повестку (Постановление Правительства от 29.05.2006 № 333).

Кого в армию не призовут?

Работника не призовут на срочную службу, если его освободили от воинской обязанности и призыва, у него есть отсрочка или он не подлежит призыву (Закон № 53-ФЗ). Работодатель сам может оформить отсрочку работникам, такое право есть у аккредитованных IT-компаний (Указ от 02.03.2022 № 83).

От призыва освобождаются:

  • кандидаты и доктора наук;

  • условно осужденные;

  • находящиеся под следствием;

  • имеющие судимость;

  • а также близкие родственники военнослужащих, которые погибли при исполнении.

Отсрочка положена (отсрочку работник оформляет сам):

  • студентам, обучающимся на очных отделениях;

  • депутатам, сотрудникам МЧС, МВД и ФСБ;

  • опекунам несовершеннолетних;

  • тем, кто ухаживает за близким родственником;

  • отцам-одиночкам;

  • отцам двух и более детей;

  • отцам детей-инвалидов до трех лет;

  • а также мужчинам, чьи жены носит второго ребенка (срок беременности более 22 недель).

Увольте работника, которого призвали в армию

Призыв на военную службу — основание для прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК). В этом отличие срочной службы от мобилизации, при которой договор только приостанавливается.

Сотрудник может сам определить дату увольнения и указать ее в своем заявлении. Он может работать до отправления на военную службу, а может уволиться и раньше, чтобы подготовиться к отъезду.

❗️ Пусть работник поставит в приказе об увольнение свою подпись. Если это невозможно или сотрудник не хочет расписываться сделайте соответствующую отметку.

В день увольнения выдайте работнику трудовую книжку (если у вас бумажный вариант) и проведите полный расчет. Не забудьте выплатить выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 7 ст. 178 ТК)

Ответственный за воинский учет в течение 5 рабочих должен проинформировать военкомат об увольнении работника по форме Приложения 2 к Положению о воинском учете (постановление Правительства от 27.11.2006 № 719).

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