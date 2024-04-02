Путин подписан указ о весеннем призыве в армию

Президент подписал указ «О призыве в апреле–июле 2024 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».

На основании федеральных законов от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» и от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» президент постановил осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек.

Одновременно увольняют с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Правительство, органы исполнительной власти регионов и призывные комиссии должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом.

Эти вопросы урегулировал указ от 31.03.2024 № 222.