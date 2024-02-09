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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Придумайте заставку на телефон со скрепкой! И получите свою личную картинку от «Клерка»

Наша красная скрепка может теперь жить на вашей телефонной заставке! Наши дизайнеры решили сделать вам подарок и начали рисовать обои для телефонов. Хотим предложить вам придумать идею для ситуативной картинки со скрепкой. Придумайте идею — получите заставку!
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Придумайте заставку на телефон со скрепкой! И получите свою личную картинку от «Клерка»

У нас опять для вас кое-что новенькое! Наш забавный персонаж — красная скрепка совсем скоро может поселиться на заставке вашего телефона!

Пример мотивирующей обложки!

Наши дизайнеры ждут от вас крутых идей для картинок! В заставках наши дизайнеры обыграют известные мемы или просто забавные картинки, но с бухгалтерским уклоном. Пишите ваши варианты в комментариях и получайте милые обои со скрепкой на свой телефон!

А пока мы ждем ваши варианты, напомним, что красная скрепка уже живет в ТГ-канале, в ваших комментариях и постах. Стикерпаки созданы специально для вас! Это отличный способ поднять настроение себе и коллегам! Скачать их можно абсолютно бесплатно.

Скачать стикерпаки

Чтобы добавить стикерпак в свой комментарий откройте окно комментария, нажмите на «эмоджи». Справа будет вкладка «стикеры».

Ждем от вас предложений для телефонной заставки! Мы хотим создать картинки, которые найдут отклик у любого бухгалтера. Помогите нам с идеями!

Комментарии

4
  • Ирина

    Идея:

    На экране блокировки - лицо человека с закрытыми глазами. После разблокировки на рабочем столе - лицо того же человека, глаза открыты, причём веки прикреплены скрепками к бровям.

    Сейчас вторую кружечку кофе допью и что-нибудь более позитивное придумаю...

  • Виктория
    Главный бухгалтер

    На моем телефоне взрыв сверхновой. Мне нравится, менять пока не собираюсь. Однако, если будет со скрепкой, то было бы любопытно посмотреть. Возможно, скрепка видит это в телескоп или в окно. ))

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Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Придумайте заставку на телефон со скрепкой! И получите свою личную картинку от «Клерка»

Наша красная скрепка может теперь жить на вашей телефонной заставке! Наши дизайнеры решили сделать вам подарок и начали рисовать обои для телефонов. Хотим предложить вам придумать идею для ситуативной картинки со скрепкой. Придумайте идею — получите заставку!

Придумайте заставку на телефон со скрепкой! И получите свою личную картинку от «Клерка»
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