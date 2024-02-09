Придумайте заставку на телефон со скрепкой! И получите свою личную картинку от «Клерка»

У нас опять для вас кое-что новенькое! Наш забавный персонаж — красная скрепка совсем скоро может поселиться на заставке вашего телефона!
Наши дизайнеры ждут от вас крутых идей для картинок! В заставках наши дизайнеры обыграют известные мемы или просто забавные картинки, но с бухгалтерским уклоном. Пишите ваши варианты в комментариях и получайте милые обои со скрепкой на свой телефон!
А пока мы ждем ваши варианты, напомним, что красная скрепка уже живет в ТГ-канале, в ваших комментариях и постах. Стикерпаки созданы специально для вас! Это отличный способ поднять настроение себе и коллегам! Скачать их можно абсолютно бесплатно.
Чтобы добавить стикерпак в свой комментарий откройте окно комментария, нажмите на «эмоджи». Справа будет вкладка «стикеры».
Ждем от вас предложений для телефонной заставки! Мы хотим создать картинки, которые найдут отклик у любого бухгалтера. Помогите нам с идеями!
Комментарии4
Идея:
На экране блокировки - лицо человека с закрытыми глазами. После разблокировки на рабочем столе - лицо того же человека, глаза открыты, причём веки прикреплены скрепками к бровям.
Сейчас вторую кружечку кофе допью и что-нибудь более позитивное придумаю...
Класс!!! Отличная идея! Ждем еще варианты после кофе!
Варианты...пока без кофе)))
На моем телефоне взрыв сверхновой. Мне нравится, менять пока не собираюсь. Однако, если будет со скрепкой, то было бы любопытно посмотреть. Возможно, скрепка видит это в телескоп или в окно. ))