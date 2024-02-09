💥Выбрали победителей! Забирайте билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Поздравляем победителей! Конкурс «Клерк из скрепок» завершен, редакция выбрала лучшие работы участников и готова вручит призы — билеты на на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

💥Итак, все итоги подведены, победители выбраны! На этой неделе мы разыгрываем супер призы — 1 офлайн и 4 онлайн билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»!🔥

На конференции выступят топ-эксперты по НДС, отчетности, РСВ и ЕФС-1, оплате труда и проверкам!

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Победители конкурса «Клерк из скрепок»

Выбор победителей был ярким, волнующим и эмоциональным! Мы сделали свой выбор и готовы назвать пользователей!



👑Гран-при и звание самый креативный бухгалтер «Клерка» получает пользователь VectorMO! Он идет 14 марта на нашу IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» в Москве!

Реакция редакции на работу!

🌺Первый билет на онлайн-трансляцию получает наш активный пользователь Ирина! Ирина, поздравляем!🥳

💥Второй билет на онлайн-трансляцию уходил SmurovaMariyabk! Ура-ура!

🌟Ииии барабанная дробь! Третий билет на онлайн-трансляцию достается пользователю Олегу Колесникову, за его отличную вторую попытку!

Клерк захватывает мир!

Всем участникам и соучастникам огромное спасибо! Не расстраивайтесь, если выша работа не победила сегодня, у нас еще будет много разных интересных конкурсов!

⚡️Всех ждем на нашей IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Смотрите программу и регистрируйтесь!

На Конференции будем разбирать самые горячие и обсуждаемые темы — годовую отчетность, изменения в законодательстве, проверки, оптимизацию, дадим полезные советы и лайфхаки аутсорсерам, обсудим судебную практику и многое другое.

А еще вы сможете пообщаться с коллегами, завести полезные знакомства, обсудить общие проблемы. На Конференции будут работать фотографы, вы получите красивые снимки с события!Проведите целый день среди единомышленников, экспертов и редакции «Клерка»!

Всего у нас четыре тарифа на билеты:

Базовый билет стоит 8500 руб . В него входит: участие, кофе-брейк, розыгрыши призов, нетворкинг, фотоотчет, раздаточные материалы, электронный сертификат участника конференции.

Стандартный билет стоит сейчас 12000 руб. В него входит тоже самое, что и в базовый + запись конференции, а также презентации и материалы от спикеров. Бумажный сертификат участника конференции.

Премиум билет стоит 15000 руб. В него входит тоже самое, что и в стандартный + обед и индивидуальные консультации спикеров. Бумажный сертификат участника конференции.

💻Для тех, кто не сможет приехать, мы открыли запись на онлайн-трансляцию! Билет прямо сейчас стоит всего 1499 руб. 👍 В него входит: доступ к трансляции, онлайн вопросы в чате и запись конференции.

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Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов! Читайте Трибуну, пишите комментарии, участвуйте в конкурсах! Всем отличных выходных!