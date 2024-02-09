💥Выбрали победителей! Забирайте билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

💥Итак, все итоги подведены, победители выбраны! На этой неделе мы разыгрываем супер призы — 1 офлайн и 4 онлайн билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»!🔥
На конференции выступят топ-эксперты по НДС, отчетности, РСВ и ЕФС-1, оплате труда и проверкам!
Победители конкурса «Клерк из скрепок»
Выбор победителей был ярким, волнующим и эмоциональным! Мы сделали свой выбор и готовы назвать пользователей!
👑Гран-при и звание самый креативный бухгалтер «Клерка» получает пользователь VectorMO! Он идет 14 марта на нашу IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» в Москве!
🌺Первый билет на онлайн-трансляцию получает наш активный пользователь Ирина! Ирина, поздравляем!🥳
💥Второй билет на онлайн-трансляцию уходил SmurovaMariyabk! Ура-ура!
🌟Ииии барабанная дробь! Третий билет на онлайн-трансляцию достается пользователю Олегу Колесникову, за его отличную вторую попытку!
Всем участникам и соучастникам огромное спасибо! Не расстраивайтесь, если выша работа не победила сегодня, у нас еще будет много разных интересных конкурсов!
⚡️Всех ждем на нашей IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Смотрите программу и регистрируйтесь!
На Конференции будем разбирать самые горячие и обсуждаемые темы — годовую отчетность, изменения в законодательстве, проверки, оптимизацию, дадим полезные советы и лайфхаки аутсорсерам, обсудим судебную практику и многое другое.
А еще вы сможете пообщаться с коллегами, завести полезные знакомства, обсудить общие проблемы. На Конференции будут работать фотографы, вы получите красивые снимки с события!Проведите целый день среди единомышленников, экспертов и редакции «Клерка»!
Всего у нас четыре тарифа на билеты:
Базовый билет стоит 8500 руб. В него входит: участие, кофе-брейк, розыгрыши призов, нетворкинг, фотоотчет, раздаточные материалы, электронный сертификат участника конференции.
Стандартный билет стоит сейчас 12000 руб. В него входит тоже самое, что и в базовый + запись конференции, а также презентации и материалы от спикеров. Бумажный сертификат участника конференции.
Премиум билет стоит 15000 руб. В него входит тоже самое, что и в стандартный + обед и индивидуальные консультации спикеров. Бумажный сертификат участника конференции.
💻Для тех, кто не сможет приехать, мы открыли запись на онлайн-трансляцию! Билет прямо сейчас стоит всего 1499 руб. 👍 В него входит: доступ к трансляции, онлайн вопросы в чате и запись конференции.
Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов! Читайте Трибуну, пишите комментарии, участвуйте в конкурсах! Всем отличных выходных!
Комментарии9
До конца понедельника победители получат письма с билетами! Поздравляем еще раз!!!
Мои поздравления всем победителям😉
Спасибо!!! 🥳
Поздравляем!!!