❤️Любовь это... Забирайте валентинки от «Клерка»! Подарок для всех влюбленных бухгалтеров

Наши крутые дизайнеры решили порадовать вас подарками и нарисовали милые открытки-валентинки. Забирайте себе, отправляйте друзьям и любимым! От «Клерка» с любовью!

Наша красная скрепка продолжает покорять просторы интернета! Он уже живет в ТГ-канале, в комментариях и даже постах «Клерка». А еще (выдам секретную информацию) вы найдете скрепыша на своих блокнотах и кубариках, которые мы будем раздавать каждому посетителю IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Кстати, в честь праздника мы дарим всем пользователям минус 30% от билета на мероприятие! В обычные дни билет стоит дороже, но до конца недели вы можете серьезно сэкономить🔥

Торопитесь! Специальное предложение — минус 30% от билета в честь Дня святого Валентина действует только до пятницы.Праздничная цена всего 5 950 ₽ вместо 8500 ₽ . Не упустите выгоду!

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Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года, оторвитесь от рутины, получите заряд положительных эмоций и полезный знаний, проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!

А вот и обещанный подарок от дизайнеров «Клерка» с любовью! Сохраняйте, отправляйте любимым, знакомым и родным!

Клерк.Валентинка №1

Клерк.Валентинка № 2

Клерк.Валентинка №3

Клерк.Валентинка №4

Клерк.Валентинка №5

Какая открытка вам понравилась больше всего? Присылайте свои идеи для новых картинок и забирайте красного срепыша от «Клерка» в подарок!