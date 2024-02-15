⏰Пока мы спали. Краткий обзор новостей и событий в мире

«Клерк» собрал подборку интересных новостей (да-да, мы их иногда публикуем!), если что-то упустили, обязательно напишите в комментариях!
Путин подробно рассказал о своем интервью Такеру Карлсону. Тезисы:
я не получил полного удовольствия от этого интервью, так как готовился отвечать на острые вопросы, а Карлсон избрал другую тактику.
Байден человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ.
Кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него (Байдена) камень.
Судя по всему, господин Блинкен — наш человек.
В Госдуме предложили отменить налог на доход при зарплате менее 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект депутаты уже разработали, сегодня он будет внесён в Госдуму.
Япония внезапно вступила в рецессию и уступила место третьей крупнейшей экономики мира Германии. Ее номинальный ВВП в пересчете на доллары составил 4,21 триллиона, а у Германии — 4,46 триллиона.
Канадский косметический бренд MAC должен запретить помаду оттенка «русский красный». Об этом заявил МИД Украины. «Русский красный» — название популярного оттенка, особенно бренда MACcosmetics. Это настоящий цвет войны», — говорится в публикации ведомства.
На фоне снегопада в Москве многокилометровые пробки, взлетели цены на такси. Метель, по прогнозу, продлится весь день. Дептранс столицы рекомендует пользоваться городским транспортом.
ЦБ по-прежнему не рассматривает криптовалюты как платежное средство на территории России и видит риски инвестирование в такие активы.
Сегодня, 15 февраля, «Яндекс» раскроет финансовые результаты за четвёртый квартал 2023 года.
Сегодня последний торговый день, когда частные инвесторы смогут совершать с бумагами TCS Group сделки в режиме T+1.
Комментарии2
Карлсон после получасовой (кратенько, секунд на тридцать) околоисторической лекции все свои острые вопросы позабыл.
Неа, не примут.
Доброе утро,Ю Ирина! Согласна по всем пунктам. Вообще очень забавно было смотреть интервью, так его распиарили, а в итоге пшик.