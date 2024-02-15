⏰Пока мы спали. Краткий обзор новостей и событий в мире

Новому типу вычета по ИИС быть! Госдума подписала закон об ИИС-3

В конце прошлого года Госдума подписала закон о новом типе индивидуального инвестиционного счета. По нему можно будет заявить инвестиционный вычет на более выгодных для инвестора условиях. Но не все так просто. Разберем подробнее, что сейчас известно об ИИС-3, как получить вычет по нему, и что делать со старыми счетами.