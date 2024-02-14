Кратко за день: стоимость иностранных автомобилей вырастет на 30% в 2024

Эти новости не публикует Клерк, но они важны с точки зрения макроэкономики. Если я нахожу их на этом сайте, то ставлю гиперссылку, но, как правило, местной редакции такие новости неинтересны.
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В банках РФ наблюдают стремительный рост объема юаневых депозитов граждан.
Комментарии2
Еще вырастет? Доколе
Ну, так пусть власти еще возраст поднимут, тогда пенсионеров вообще не будет. С работы сразу на кладбище!