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Кратко за день: стоимость иностранных автомобилей вырастет на 30% в 2024
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Эти новости не публикует Клерк, но они важны с точки зрения макроэкономики. Если я нахожу их на этом сайте, то ставлю гиперссылку, но, как правило, местной редакции такие новости неинтересны.

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  • ЦБ: Мошенникам удалось украсть из банковских карт россиян 15,8 миллиарда рублей в 2023 году. Всего ими было совершено 1,17 миллиона успешных операций.

  • «Диасофт» в ходе IPO привлек 4,14 млрд рублей. Акции в начале торгов взлетели на 40%.

  • АвтоЭксперты: стоимость иностранных автомобилей вырастет на 30% в 2024, средняя цена достигнет 3 млн рублей.

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Кратко за день: стоимость иностранных автомобилей вырастет на 30% в 2024

Утром на рынке смешанный внешний фон. Нефть торгуется по 82,7$. Доллар вырос до 91,4₽.

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