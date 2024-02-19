💥Власти хотят снизить лимит беспошлинных онлайн-покупок. Что это значит для бизнеса и покупателей

Минфин и ФТС предложили снизить лимит беспошлинного импорта с €1000 до €200. Если это произойдет, то товары на маркетплейсах могут подорожать на 5-15 процентов.

Среди других последствий: уменьшение ассортимента товаров или их полное исчезновение на маркетплейсах, отсутствие новых зарубежных брендов на российском рынке. Окончательное решение на счет снижения лимита пока не принято, его будет принимать правительство, сообщает РБК.

Лимит беспошлинных покупок менялся уже много раз. До 2019 года он составлял €1 тыс и 31 кг. В пандемию — 2020 год снизился до €200. И в 2022 году вернулся к отметке в €1 тыс. Этот лимит будет действовать до 31 марта этого года.

На прошлой неделе, состоялось межведомственное совещание по вопросу о размере лимита покупок для личного пользования, сделанных в зарубежных интернет-магазинах за месяц и ввезенных без уплаты пошлины.



Какие предложения звучали:

продление действия существующего порога беспошлинных покупок в размере €1 тыс.;

его снижение до €500 или €200;

полная отмена с последующим введением пошлины.

👍За сохранение существующего лимита в €1000 выступают Торгово-промышленная палата, ФАС, крупнейшие маркетплейсы и логистические компании и «Почта России», поскольку это позволит «сохранить широкий ассортимент товаров по доступным ценам для населения России в условиях санкций».

👎За снижение — Минпромторг, который настаивает на снижении до €500, а также Минфин и ФТС — снижение до €200. Минэкономразвития, выступает скорее против отмены порога, но пока взяло паузу для изучения вопроса.

В Евразийской экономической комиссии сообщили, что пока обращений от России о продлении лимита €1000 пока не поступало. Для этого нужен консенсус всех пяти стран ЕАЭС.

Порог беспошлинных покупок важен для российского ритейла.

«Представьте, есть некая индийская компания. Поставить товары в Российскую Федерацию оптом — это огромные риски, и это очень сложно. Например, в Индии гигантская кожевенная промышленность. Она может поставить огромное количество вещей из кожи, о которых мы даже понятия не имеем. Самая интересная для тестирования гипотеза — это когда у тебя покупает мелкий предприниматель из России. Российский рынок получает прокачку продукции до момента серьезного выхода компании на рынок. И маркетплейсам это очень выгодно, потому что у них появляется эксклюзивный товар», — заявляет председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров.

Маркетплейсы уже бьют тревогу. Ozon отправил письмо в администрацию президента и предупредил, что возврат к лимиту в €200 приведет к уменьшению объемов трансграничной торговли на 18–20%. Против меры высказались и другие игроки рынка. А в Wildberries считают, что с онлайн-прилавков и вовсе исчезнут популярные товары. Ущерб может быть даже более значительным.

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«Цена вырастет, потому что она обложится как минимум ставкой НДС плюс таможенными пошлинами. Это приведет к удорожанию от 15% до 30%. На некоторые товары НДС составляет 10%. И, безусловно, игроки рынка совершенно справедливо опасаются, что объемы трансграничной торговли упадут. Причем упадут не на вот этот размер удорожания, а минимум в два раза больше, то есть примерно на 50%», — говорит эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов.

В крупнейших маркетплейсах подчеркивают, что конечные потребители также ощутят снижения лимитов.

«Отмена порога, бесспорно, отразится на российских потребителях: многие люди могут отказаться от покупки, если с учетом пошлины стоимость нужного товара окажется выше, чем они могут себе позволить. Поэтому мы рассчитываем на взвешенное решение регуляторов в этом вопросе», — говорит представитель Ozon.

Резюмируя. Если в итоге Правительство примет решение понизать лимиты, это приведет к росту цен на товары до 15%, сокращению продаж в секторе от 35 до 68% и нанесет ущерб российским операторам электронной торговли. Причем основной ущерб понесут именно отечественные компании.