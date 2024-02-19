Что ест бухгалтер на ДР. Праздничное меню

Сегодня приходили гости, расскажу что готовила на праздничный обед, а также покажу необычный и интересный подарок, который получила.

Наша уже традиционная всеми любимая рубрика «Что ест бухгалтер» пользуется большим успехом. что и не удивительно. Во-первых, каждый из нас в какой-то степени гурман: любит сочетание «вкусных» и красивых красок, запахов и вкусовых ощущений. А во-вторых, еда всегда объединяет и сближает. Преломление хлеба и разделение его друг с другом во время еды было неотъемлемой частью культуры.

К такомы выводы пришли и американские ученые, заявив, что совместные приемы пищи помогают сплотить коллектив. Уровень взаимодействия у коллег, которые едят за одним столом, оказался гораздо выше — примерно в два раза. По мнению исследователей, общая трапеза является наиболее простым и действенным способом создать сильную команду. Такой приятный и эффективный мини-тимбилдинг!

Сегодня у меня были в гостях несколько очень близких и дорогих людей. Отлично посидели, пообщались, посмеялись. И, конечно, вкусно поели.

Что готовила:

борщ (для меня это суп №1),

салаты: курица с сельдереем, яблоком, грецким орехом. Заморочилась и сделала на заправку домашний майонез: желток — 2 шт., масло растительное — 100 мл, горчица — 1 ч. ложка, соль, сахар по вкусу, сок лимона, греческий йогурт — 50 г. крабовый (мясо краба), яйцы, салат романо, свежий огурчик, оливковое масло,

свиные отбивные (иногда можно) с отварным картофелем и брокколи,

рыбка, икорка,

на десерт ягоды.

Я после обеда

А вот что мне подарили. Выпуск газеты «Известия» изданный в день и год моего рождения. Крутотень же! Я в полном восторге, буду изучать. Хотя, на первый взгляд, в новостях мало что изменилось))

Подарок

Сразу обнаружила, что исполнители немного схалтурили — шрифт у Известий был тогда петит. Знаю точно, моя мама проработала в издании много лет. Но, это мелочь, главное — внимание!