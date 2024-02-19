Помогите нам выбрать дизайн блокнотов для IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Подготовка к самому главному событию весны — IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» идет полным ходом! Мы продумываем каждую мелочь, чтобы вам было комфортно и интересно! Сегодня мы просим вам помочь нам определиться с дизайном блокнотов, которые получать все посетители конференции.

Наша красная скрепка продолжает покорять мир! Он уже живет в ТГ-канале, в комментариях и даже постах «Клерка». Теперь пришло время выбрать, какой скрепыш поедет 14 марта в Москву на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Он будет жить на блокнотах и кубариках, которые мы будем раздавать каждому посетителю мероприятия в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Слово кубарики откровенно пугает, какое-то оно странное. Но, с другой стороны, как еще назвать эти отрывные квадратики?

Новый стикерпак

Кстати, мы решили продлить акцию и продолжаем дарим всем нашим пользователям минус 30% от билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Не упустите шанс, с такой скидкой вы можете серьезно сэкономить🔥

Торопитесь! Специальная цена всего 5 950 ₽ вместо 8500 ₽ . не будет действовать вечно! Не упустите выгоду!

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На конференции разберем важные темы

Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате.

Как подготовиться к сдаче отчетности за 1 квартал.

Ответы на требования по годовой отчетности.

Массовые изменения в ЕФС-1.

Новые претензии ФНС к компаниям.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров. Успевайте приобрести билет по выгодной цене — количество мест ограничено!

А перед тем, как вы пойдете согласовывать билет у руководителя, мы предлагаем вам проголосовать за скрепыша, который будет жить на блокноте, который вы получите 14 марта.

Вариант 1

Со всем согласны

Вариант 2

Это точно!

Вариант 3

аааааатлично!

Вариант 4

Точно, точно!

Вариант 5

Даже не сомневаемся!