Помогите нам выбрать дизайн блокнотов для IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Наша красная скрепка продолжает покорять мир! Он уже живет в ТГ-канале, в комментариях и даже постах «Клерка». Теперь пришло время выбрать, какой скрепыш поедет 14 марта в Москву на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Он будет жить на блокнотах и кубариках, которые мы будем раздавать каждому посетителю мероприятия в отеле Пальмира Бизнес Клуб.
Слово кубарики откровенно пугает, какое-то оно странное. Но, с другой стороны, как еще назвать эти отрывные квадратики?
Кстати, мы решили продлить акцию и продолжаем дарим всем нашим пользователям минус 30% от билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Не упустите шанс, с такой скидкой вы можете серьезно сэкономить🔥
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На конференции разберем важные темы
Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате.
Как подготовиться к сдаче отчетности за 1 квартал.
Ответы на требования по годовой отчетности.
Массовые изменения в ЕФС-1.
Новые претензии ФНС к компаниям.
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров. Успевайте приобрести билет по выгодной цене — количество мест ограничено!
А перед тем, как вы пойдете согласовывать билет у руководителя, мы предлагаем вам проголосовать за скрепыша, который будет жить на блокноте, который вы получите 14 марта.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Комментарии9
Кубатурики)
Если кто-то еще сохраняет оборотки😏
Чертовски хорошая Конференция😀
И там будут разливать чертовски хороший кофе!
Эт на обложку))) Клеточки на обложке че т не заходят...
мне лично нравится 2 вариант, а вам?
Скорее всего тоже №2🤔 Но че т как-то...