Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии

На прошлой неделе в КУБ наш пользователь Яна Бурова опубликовала объявление, которое вышло в ленте Трибуны. В нем она, предварительно согласовав свое предложение с нашими сотрудниками, предложила купить у нее подписку Клерк.Премиум+Консультации.
Клерк.Консультации — это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам. Вы можете задавать экспертам неограниченное количество вопросов. Мы создали специальный пул специалистов по разным областям — проводки, 1С, учет, налоги, проверки, право, кадры. Все специалисты эксперты-практики! Консультации пользуются огромной популярностью у наших пользователей, поэтому относительно недавно, вы решили объединить два наших лучших продукта — Клерк.Премиум и Консультации, так появилась супер подписка Клерк.Премиум+Консультации.
Именно ее Яна и предложила купить в нашем ТГ-канале. Нас заинтересовало, почему наш пользователь решила отказаться от такой классной подписки, и мы пообщались с ней. Оказалось, что дело не в нашем продукте, а в том, что Яна решила уйти из профессии!
«Реальная причина продать доступ, в том, что я решила уйти из профессии. Мой стаж работы главбухом более 20 лет. Начинала молодым бойцом на аутсорсе. Доросла до главбуха в малом и среднем бизнесе. Почти на всех местах работы приходилось сначала восстанавливать учет, создавать новую бухгалтерскую службу, которая отвечала всем задачам собственников и реалиям жизни. Добилась в этом определенных успехов, репутации. Но, в последние годы все ощутимее стало обесценивание профессии. При этом компетенций с каждом годом нужно все больше и больше, пустой бессмысленной работы и внешних тормозящих факторов — тоже все больше», — рассказала Яна.
Помимо этого, по мнению Яны, сейчас нарастает напряжение между главбухом и собственниками, которые искренне не понимают почему на тот же объем работ, теперь нужно больше бухгалтерского ресурса, чем, к примеру, 5 лет назад.
«Главбух постоянно вынужден что-то доказывать, просить, настаивать, озвучивать плохие новости. В итоге, он, как будто, всегда в чем-то виноват. Главбух — гонец с плохими новостями. Одновременно с этим, если почитать вакансии на должность главбуха — это просто монстр какой-то, а не человек. И главбух, и финдир, и юрист во всех областях права, и спец по 1С и прочее и прочее. Причем, каждый из этих специалистов по отдельности получает зарплату в 2-4 раза выше главбуха. И только главбух, который совмещает все это получает меньше всех, а ответственность у него наравне с руководителем — уголовная. И совершенно непонятно — за что такая честь?», — поделилась с нами наболевшем Яна.
В итоге Яна решила применить свои знания и опыт в другой, более продуктивной сфере. Хотя в начале она рассматривала переезд в Москву, где уровень оплаты труда главбуха выше, чем в ее городе примерно в 3 раза. Но по ряду житейских причин этот вариант ей не подошел. В итоге она выбрала одну из сфер, в которой у нее уже был свой личный успешный опыт. И уже приступила к обучению и стажировке в организации.
«Я не знаю — что будет дальше. Попробую вложить силы в более благодарную, как мне кажется, сферу. Бухучет — это мое ремесло, которое меня кормило, в котором у меня получалось. Я всегда смогу к нему вернуться. И мне реально очень тяжело далось решение посмотреть в другую сторону. Но я хочу дать себе шанс узнать, что я могу реализовать свои навыки и свой опыт с гораздо более высоким КПД и доходом», — сообщила Яна.
А вот, что Яна рассказала о нашей подписке Клерк.Премиум+Консультации.
«Я вашим сервисом уже пользовалась год назад примерно. Мне очень и очень понравилось! Особенно мне были ценны консультации. Так как можно было обратиться с любым вопросом и получить полноценный ответ, а не формальную отписку. Собственно и тогда и сейчас я подключала сервис в первую очередь ради них. Вебинары очень актуальные и по широкому спектру вопросов. На ваших вебинарах можно очень поднять свои компетенции. Но, к моему искреннему сожалению, мне некогда было их смотреть. Нравится удобный понятный интерфейс, масса инструментов, материалов. В общем, очевидно, что создатели очень старались сделать максимально качественный продукт для бухгалтеров», — поделилась Яна мнением о нашем продукте.
Яна, огромное спасибо вам за такие приятные слова, мы действительно прилагаем максимум усилий, чтобы у наших пользователей были все необходимые инструменты и поддержка для продуктивной работы. Нам очень жаль, что бухгалтерия потеряла такого специалиста, как вы, но от всей души желаем вам успехов в новой сфере! Пусть все получится именно так, как вы задумали!
А для тех, кто не успел купить подписку у Яны, у нас хорошая новость! Годовую подписку Премиум + Консультации прямо сейчас можно приобрести по выгодной цене за 17900 рублей вместо 27500 рублей. Плюс дарим наш курс повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам» и главное — вы получаете и посещение всех конференций «Клерка» в 2024 году в онлайн-формате👇
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Хотелось ли вам уйти из профессии бухгалтера? Как часто вы сталкиваетесь с проблемами, которые описала Яна? Пишите в комментариях!
Комментарии19
Как думаете бухгалтер - умирающая профессия?
Эти динозавры в отличие от тех, из Юрского периода, так просто не вымрут. И наше государство в этом поможет, с каждым годом усложняя и увеличивая объем работы.
но люди уходят совсем или переходят, например, в ту же популярную аналитику 1С. Кто работать будет?
Свято место пусто не бывает.
все мы когда-нибудь умрём...
А вообще... бухучёт -вечен!
Кривая Бернулли не зря на нашем гербе красуется
Я не хочу умирать 😧
Я заметил, что про "вымирание" и "бесполезность" говорят люди вне профессии, которые не могут оценить эту самую полезность в должной мере
И это давление извне дестабилизирует эмоциональное состояние профессионалов в профессии
А давление со стороны работодателя и наших законотворцев не оказывает негативного влияние? Работать стало труднее в последние годы? Вам знакомо то, о чем говорила Яна?
Классический работодатель всё равно вне профессии, если это не небольшой бухгалтерский аутсорсинг, конечно, где руководитель сам бух
Если берем законодателя, то я успокаиваю себя тем, что это позволяет держать в тонусе мозг 😃
Про годы сказать не могу, так как официально в профессии чуть больше года, как раз с переходного периода с ЕНС и ЕНП, поэтому не так критично воспринял изменения
о, да! Это они делают отлично!))
ну... если бы все не хотевшие остались, тут бы уже и места свободного не осталось!
(с)
Тяжелее ручки ничего не поднимал😏
Давным-давно, когда я еще помнил, что дебет слева, пытался доказывать обратное🙂Не руководителю обосновывать полезность бухгалтерии - только тратить свое время😉Руководитель может не понимать необходимость бухгалтерии по причине того, что бухгалтер приходит к нему с проблемой, но не с решением этой проблемы🤔Не всегда так😉Тематика статьи немного про это, ведь так?
Руководителям, которые эмоционально объясняют что бухгалтерия не нужна, рекомендую одно просто решение🙂Расформируй всю бухгалтерию и работой без учета😉Пока ни кто не последовал этому совету😀Так как мои советы плохими быть не могут, значит дело в другом😀
Боюсь, что у таких руководителей после пары месяцев без бухгалтерии юридический/фактический адрес сменится на адрес ближайшего ПНД после запроса от ФНС или нового изменения в законодательстве
Просто нужно таких руководителей в добровольно-принудительном порядке отправлять на недельку на помощь в бухгалтерию в период сдачи отчетности 😁
Наталия , пост как обычно ⭐⭐⭐⭐⭐
Это самая неблагодарная профессия. В которой ты находишься очень часто в зоне негатива и не по своей воле, всегда будет профессиональная деформация. Мне она напоминала человека бегущего по минному полю, и еще делающего несколько дел одновременно.
Мало об этом говорят, но по сути, главбух, как и врач, не имеет права на ошибку. Но не все бухгалтеры так относятся к своей работе.
Для многих предпринимателей бизнес - как их ребенок их детище! Которое по факту важнее реальной семьи и детей.))))) Некоторые жен меняют, а бизнес остается.
Так вот благополучие этого "детища" и его безопасность во многом зависят от главбуха. Как жизнь человека от врача.
За себя лично могу сказать, когда я начала консультировать, морального удовлетворения от работы стала получать гораздо больше.
Как главбух беру в работу только очень ограниченное количество клиентов, с которыми действительно искренне хочется сотрудничать и общаться))
Ну и конечно для интровертов удаленка - это просто подарок небес! Столько проблем отпало сразу)))
Как точно вы выразились!
Спасибо, Ольга!🤩
Вот я уже не первый раз такое мнение слышу от профессионалов. Очень рада, что вы нашли своб нишу!
Делиться опытом, проговаривая его - это другой уровень эмоций по сравнению с деланьем руками😉При консультациях именно больше проговариваешь🙂Однако, подход и словом и делом более продуктивен
не согласна с Вами. При нормальном руководителе, ГБ ценят не меньше остальных. На форуме мало пишут про нормальное отношение к работе бухгалтерии, больше негатива.
Предположу, что ушла в 1с аналитики.
И доход больше, и без нервотрёпки, и рядом с бухгалтерией.
Бухгалтерия, как и медицина - только фанатики своего дела, по призванию. Уйти можно, но сложно. Всё равно будет околобухгалтерская/-медицинская сфера.
А действительно интересно: в какую сферу перешла героиня статьи? Я не для себя, для подруги интересуюсь)))
Если Яна захочет, сама расскажет тут))