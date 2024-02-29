Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии

Мы нашли нашего пользователя-главбуха, которая продавала подписку Клерк.Премиум+Консультации. Выяснилось, что она решила оставить профессию бухгалтера и перешла в другую сферу. Мы выяснили, почему специалисты уходят из бухгалтерии. Читайте, ставьте лайки и делитесь своим мнением.

На прошлой неделе в КУБ наш пользователь Яна Бурова опубликовала объявление, которое вышло в ленте Трибуны. В нем она, предварительно согласовав свое предложение с нашими сотрудниками, предложила купить у нее подписку Клерк.Премиум+Консультации.

Клерк.Консультации — это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам. Вы можете задавать экспертам неограниченное количество вопросов. Мы создали специальный пул специалистов по разным областям — проводки, 1С, учет, налоги, проверки, право, кадры. Все специалисты эксперты-практики! Консультации пользуются огромной популярностью у наших пользователей, поэтому относительно недавно, вы решили объединить два наших лучших продукта — Клерк.Премиум и Консультации, так появилась супер подписка Клерк.Премиум+Консультации.

Именно ее Яна и предложила купить в нашем ТГ-канале. Нас заинтересовало, почему наш пользователь решила отказаться от такой классной подписки, и мы пообщались с ней. Оказалось, что дело не в нашем продукте, а в том, что Яна решила уйти из профессии!

«Реальная причина продать доступ, в том, что я решила уйти из профессии. Мой стаж работы главбухом более 20 лет. Начинала молодым бойцом на аутсорсе. Доросла до главбуха в малом и среднем бизнесе. Почти на всех местах работы приходилось сначала восстанавливать учет, создавать новую бухгалтерскую службу, которая отвечала всем задачам собственников и реалиям жизни. Добилась в этом определенных успехов, репутации. Но, в последние годы все ощутимее стало обесценивание профессии. При этом компетенций с каждом годом нужно все больше и больше, пустой бессмысленной работы и внешних тормозящих факторов — тоже все больше», — рассказала Яна.

Помимо этого, по мнению Яны, сейчас нарастает напряжение между главбухом и собственниками, которые искренне не понимают почему на тот же объем работ, теперь нужно больше бухгалтерского ресурса, чем, к примеру, 5 лет назад.

«Главбух постоянно вынужден что-то доказывать, просить, настаивать, озвучивать плохие новости. В итоге, он, как будто, всегда в чем-то виноват. Главбух — гонец с плохими новостями. Одновременно с этим, если почитать вакансии на должность главбуха — это просто монстр какой-то, а не человек. И главбух, и финдир, и юрист во всех областях права, и спец по 1С и прочее и прочее. Причем, каждый из этих специалистов по отдельности получает зарплату в 2-4 раза выше главбуха. И только главбух, который совмещает все это получает меньше всех, а ответственность у него наравне с руководителем — уголовная. И совершенно непонятно — за что такая честь?», — поделилась с нами наболевшем Яна.

В итоге Яна решила применить свои знания и опыт в другой, более продуктивной сфере. Хотя в начале она рассматривала переезд в Москву, где уровень оплаты труда главбуха выше, чем в ее городе примерно в 3 раза. Но по ряду житейских причин этот вариант ей не подошел. В итоге она выбрала одну из сфер, в которой у нее уже был свой личный успешный опыт. И уже приступила к обучению и стажировке в организации.

«Я не знаю — что будет дальше. Попробую вложить силы в более благодарную, как мне кажется, сферу. Бухучет — это мое ремесло, которое меня кормило, в котором у меня получалось. Я всегда смогу к нему вернуться. И мне реально очень тяжело далось решение посмотреть в другую сторону. Но я хочу дать себе шанс узнать, что я могу реализовать свои навыки и свой опыт с гораздо более высоким КПД и доходом», — сообщила Яна.

А вот, что Яна рассказала о нашей подписке Клерк.Премиум+Консультации.

«Я вашим сервисом уже пользовалась год назад примерно. Мне очень и очень понравилось! Особенно мне были ценны консультации. Так как можно было обратиться с любым вопросом и получить полноценный ответ, а не формальную отписку. Собственно и тогда и сейчас я подключала сервис в первую очередь ради них. Вебинары очень актуальные и по широкому спектру вопросов. На ваших вебинарах можно очень поднять свои компетенции. Но, к моему искреннему сожалению, мне некогда было их смотреть. Нравится удобный понятный интерфейс, масса инструментов, материалов. В общем, очевидно, что создатели очень старались сделать максимально качественный продукт для бухгалтеров», — поделилась Яна мнением о нашем продукте.

Яна, огромное спасибо вам за такие приятные слова, мы действительно прилагаем максимум усилий, чтобы у наших пользователей были все необходимые инструменты и поддержка для продуктивной работы. Нам очень жаль, что бухгалтерия потеряла такого специалиста, как вы, но от всей души желаем вам успехов в новой сфере! Пусть все получится именно так, как вы задумали!

А для тех, кто не успел купить подписку у Яны, у нас хорошая новость! Годовую подписку Премиум + Консультации прямо сейчас можно приобрести по выгодной цене за 17900 рублей вместо 27500 рублей. Плюс дарим наш курс повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам» и главное — вы получаете и посещение всех конференций «Клерка» в 2024 году в онлайн-формате👇

Подписаться на Премиум + Консультации

А можно подключить Клерк.Премиум без консультаций. В таком случае подписка будет стоит всего 9900 рублей. Сейчас при подписке Клерк.Премиум на год вы получаете курс «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам» и посещение всех конференций «Клерка» в 2024 году в онлайн-формате.👇

Подписаться на Премиум

Но можно сэкономить и оформить ежемесячную подписку, всего за 1650 рублей💥 Это один поход в магазин👇

Подписаться

🔥Эта тонна полезного контента! Отличный подарок для профессионала к 8 марта! Выбирайте удобный для вас тариф и подключайтесь!

Хотелось ли вам уйти из профессии бухгалтера? Как часто вы сталкиваетесь с проблемами, которые описала Яна? Пишите в комментариях!