Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Карьера бухгалтера

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии

Мы нашли нашего пользователя-главбуха, которая продавала подписку Клерк.Премиум+Консультации. Выяснилось, что она решила оставить профессию бухгалтера и перешла в другую сферу. Мы выяснили, почему специалисты уходят из бухгалтерии. Читайте, ставьте лайки и делитесь своим мнением.
335 178
Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

На прошлой неделе в КУБ наш пользователь Яна Бурова опубликовала объявление, которое вышло в ленте Трибуны. В нем она, предварительно согласовав свое предложение с нашими сотрудниками, предложила купить у нее подписку Клерк.Премиум+Консультации.

Клерк.Консультации — это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам. Вы можете задавать экспертам неограниченное количество вопросов. Мы создали специальный пул специалистов по разным областям — проводки, 1С, учет, налоги, проверки, право, кадры. Все специалисты эксперты-практики! Консультации пользуются огромной популярностью у наших пользователей, поэтому относительно недавно, вы решили объединить два наших лучших продукта — Клерк.Премиум и Консультации, так появилась супер подписка Клерк.Премиум+Консультации.

Именно ее Яна и предложила купить в нашем ТГ-канале. Нас заинтересовало, почему наш пользователь решила отказаться от такой классной подписки, и мы пообщались с ней. Оказалось, что дело не в нашем продукте, а в том, что Яна решила уйти из профессии!

«Реальная причина продать доступ, в том, что я решила уйти из профессии. Мой стаж работы главбухом более 20 лет. Начинала молодым бойцом на аутсорсе. Доросла до главбуха в малом и среднем бизнесе. Почти на всех местах работы приходилось сначала восстанавливать учет, создавать новую бухгалтерскую службу, которая отвечала всем задачам собственников и реалиям жизни. Добилась в этом определенных успехов, репутации. Но, в последние годы все ощутимее стало обесценивание профессии. При этом компетенций с каждом годом нужно все больше и больше, пустой бессмысленной работы и внешних тормозящих факторов — тоже все больше», — рассказала Яна.

Помимо этого, по мнению Яны, сейчас нарастает напряжение между главбухом и собственниками, которые искренне не понимают почему на тот же объем работ, теперь нужно больше бухгалтерского ресурса, чем, к примеру, 5 лет назад.

«Главбух постоянно вынужден что-то доказывать, просить, настаивать, озвучивать плохие новости. В итоге, он, как будто, всегда в чем-то виноват. Главбух — гонец с плохими новостями. Одновременно с этим, если почитать вакансии на должность главбуха — это просто монстр какой-то, а не человек. И главбух, и финдир, и юрист во всех областях права, и спец по 1С и прочее и прочее. Причем, каждый из этих специалистов по отдельности получает зарплату в 2-4 раза выше главбуха. И только главбух, который совмещает все это получает меньше всех, а ответственность у него наравне с руководителем — уголовная. И совершенно непонятно — за что такая честь?», — поделилась с нами наболевшем Яна.

В итоге Яна решила применить свои знания и опыт в другой, более продуктивной сфере. Хотя в начале она рассматривала переезд в Москву, где уровень оплаты труда главбуха выше, чем в ее городе примерно в 3 раза. Но по ряду житейских причин этот вариант ей не подошел. В итоге она выбрала одну из сфер, в которой у нее уже был свой личный успешный опыт. И уже приступила к обучению и стажировке в организации.

«Я не знаю — что будет дальше. Попробую вложить силы в более благодарную, как мне кажется, сферу. Бухучет — это мое ремесло, которое меня кормило, в котором у меня получалось. Я всегда смогу к нему вернуться. И мне реально очень тяжело далось решение посмотреть в другую сторону. Но я хочу дать себе шанс узнать, что я могу реализовать свои навыки и свой опыт с гораздо более высоким КПД и доходом», — сообщила Яна.

А вот, что Яна рассказала о нашей подписке Клерк.Премиум+Консультации.

«Я вашим сервисом уже пользовалась год назад примерно. Мне очень и очень понравилось! Особенно мне были ценны консультации. Так как можно было обратиться с любым вопросом и получить полноценный ответ, а не формальную отписку. Собственно и тогда и сейчас я подключала сервис в первую очередь ради них. Вебинары очень актуальные и по широкому спектру вопросов. На ваших вебинарах можно очень поднять свои компетенции. Но, к моему искреннему сожалению, мне некогда было их смотреть. Нравится удобный понятный интерфейс, масса инструментов, материалов. В общем, очевидно, что создатели очень старались сделать максимально качественный продукт для бухгалтеров», — поделилась Яна мнением о нашем продукте.

Яна, огромное спасибо вам за такие приятные слова, мы действительно прилагаем максимум усилий, чтобы у наших пользователей были все необходимые инструменты и поддержка для продуктивной работы. Нам очень жаль, что бухгалтерия потеряла такого специалиста, как вы, но от всей души желаем вам успехов в новой сфере! Пусть все получится именно так, как вы задумали!

А для тех, кто не успел купить подписку у Яны, у нас хорошая новость! Годовую подписку Премиум + Консультации прямо сейчас можно приобрести по выгодной цене за 17900 рублей вместо 27500 рублей. Плюс дарим наш курс повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам» и главное — вы получаете и посещение всех конференций «Клерка» в 2024 году в онлайн-формате👇

Подписаться на Премиум + Консультации

А можно подключить Клерк.Премиум без консультаций. В таком случае подписка будет стоит всего 9900 рублей. Сейчас при подписке Клерк.Премиум на год вы получаете курс «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам» и посещение всех конференций «Клерка» в 2024 году в онлайн-формате.👇

Подписаться на Премиум

Но можно сэкономить и оформить ежемесячную подписку, всего за 1650 рублей💥 Это один поход в магазин👇

Подписаться

🔥Эта тонна полезного контента! Отличный подарок для профессионала к 8 марта! Выбирайте удобный для вас тариф и подключайтесь!

Хотелось ли вам уйти из профессии бухгалтера? Как часто вы сталкиваетесь с проблемами, которые описала Яна? Пишите в комментариях!

Комментарии

19
    • Ирина

      Эти динозавры в отличие от тех, из Юрского периода, так просто не вымрут. И наше государство в этом поможет, с каждым годом усложняя и увеличивая объем работы.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Как думаете бухгалтер - умирающая профессия?

      все мы когда-нибудь умрём...

      А вообще... бухучёт -вечен!

      Кривая Бернулли не зря на нашем гербе красуется

    • Олег Колесников
      Бухгалтер

      Я не хочу умирать 😧

      Я заметил, что про "вымирание" и "бесполезность" говорят люди вне профессии, которые не могут оценить эту самую полезность в должной мере

      И это давление извне дестабилизирует эмоциональное состояние профессионалов в профессии

      • Наталия Лукина
        шеф-редактор

        это давление извне дестабилизирует эмоциональное состояние профессионалов в профессии

        А давление со стороны работодателя и наших законотворцев не оказывает негативного влияние? Работать стало труднее в последние годы? Вам знакомо то, о чем говорила Яна?

        • Олег Колесников
          Бухгалтер

          Классический работодатель всё равно вне профессии, если это не небольшой бухгалтерский аутсорсинг, конечно, где руководитель сам бух

          Если берем законодателя, то я успокаиваю себя тем, что это позволяет держать в тонусе мозг 😃

          Про годы сказать не могу, так как официально в профессии чуть больше года, как раз с переходного периода с ЕНС и ЕНП, поэтому не так критично воспринял изменения

          • Наталия Лукина
            шеф-редактор

            Если берем законодателя, то я успокаиваю себя тем, что это позволяет держать в тонусе мозг 😃

            о, да! Это они делают отлично!))

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Я не хочу умирать 😧

        ну... если бы все не хотевшие остались, тут бы уже и места свободного не осталось!

        Ведь мы живём для того,
        Чтобы завтра сдохнуть.

        (с)

      • Владислав Савушкин
        Бизнес консультант

        которые не могут оценить эту самую полезность в должной мере

        Тяжелее ручки ничего не поднимал😏

        Давным-давно, когда я еще помнил, что дебет слева, пытался доказывать обратное🙂Не руководителю обосновывать полезность бухгалтерии - только тратить свое время😉Руководитель может не понимать необходимость бухгалтерии по причине того, что бухгалтер приходит к нему с проблемой, но не с решением этой проблемы🤔Не всегда так😉Тематика статьи немного про это, ведь так?

        Руководителям, которые эмоционально объясняют что бухгалтерия не нужна, рекомендую одно просто решение🙂Расформируй всю бухгалтерию и работой без учета😉Пока ни кто не последовал этому совету😀Так как мои советы плохими быть не могут, значит дело в другом😀

        • Олег Колесников
          Бухгалтер

          Боюсь, что у таких руководителей после пары месяцев без бухгалтерии юридический/фактический адрес сменится на адрес ближайшего ПНД после запроса от ФНС или нового изменения в законодательстве

          Просто нужно таких руководителей в добровольно-принудительном порядке отправлять на недельку на помощь в бухгалтерию в период сдачи отчетности 😁

    • Ольга Ульянова
      Аудитор-консультант

      Наталия , пост как обычно ⭐⭐⭐⭐⭐

      Это самая неблагодарная профессия. В которой ты находишься очень часто в зоне негатива и не по своей воле, всегда будет профессиональная деформация. Мне она напоминала человека бегущего по минному полю, и еще делающего несколько дел одновременно.

      Мало об этом говорят, но по сути, главбух, как и врач, не имеет права на ошибку. Но не все бухгалтеры так относятся к своей работе.

      Для многих предпринимателей бизнес - как их ребенок их детище! Которое по факту важнее реальной семьи и детей.))))) Некоторые жен меняют, а бизнес остается.

      Так вот благополучие этого "детища" и его безопасность во многом зависят от главбуха. Как жизнь человека от врача.

      За себя лично могу сказать, когда я начала консультировать, морального удовлетворения от работы стала получать гораздо больше.

      Как главбух беру в работу только очень ограниченное количество клиентов, с которыми действительно искренне хочется сотрудничать и общаться))

      Ну и конечно для интровертов удаленка - это просто подарок небес! Столько проблем отпало сразу)))

      • Наталия Лукина
        шеф-редактор

        Это самая неблагодарная профессия. В которой ты находишься очень часто в зоне негатива и не по своей воле, всегда будет профессиональная деформация. Мне она напоминала человека бегущего по минному полю, и одновременно еще делающего несколько дел одновременно.

        Как точно вы выразились!

        Наталия , пост как обычно ⭐⭐⭐⭐⭐

        Спасибо, Ольга!🤩

        За себя лично могу сказать, когда я начала консультировать, морального удовлетворения от работы стала получать гораздо больше.

        Вот я уже не первый раз такое мнение слышу от профессионалов. Очень рада, что вы нашли своб нишу!

      • Владислав Савушкин
        Бизнес консультант

        За себя лично могу сказать, когда я начала консультировать, морального удовлетворения от работы стала получать гораздо больше.

        Делиться опытом, проговаривая его - это другой уровень эмоций по сравнению с деланьем руками😉При консультациях именно больше проговариваешь🙂Однако, подход и словом и делом более продуктивен

      • Татьяна
        Главный бухгалтер

        Ольга УльяноваЭто самая неблагодарная профессия

        не согласна с Вами. При нормальном руководителе, ГБ ценят не меньше остальных. На форуме мало пишут про нормальное отношение к работе бухгалтерии, больше негатива.

  • Andrey Pavlovskiy

    В итоге она выбрала одну из сфер, в которой у нее уже был свой личный успешный опыт. И уже приступила к обучению и стажировке в организации.

    Предположу, что ушла в 1с аналитики.

    И доход больше, и без нервотрёпки, и рядом с бухгалтерией.

    Бухгалтерия, как и медицина - только фанатики своего дела, по призванию. Уйти можно, но сложно. Всё равно будет околобухгалтерская/-медицинская сфера.

  • Татьяна

    А действительно интересно: в какую сферу перешла героиня статьи? Я не для себя, для подруги интересуюсь)))

УСН

Бухгалтеры по-разному учитывают материалы в расходах по УСН: опрос

При УСН «доходы минус расходы» для включения в расходы стоимости материалов (не путайте с товарами) необходимо выполнение двух условий: поступление материалов и оплата за них.

16

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДФЛ

НДФЛ предложили повысить до 25%. Бухгалтеры говорят, что налог надо отменять для бедных

Очередной законопроект с прогрессивной шкалой НДФЛ собираются внести в Госдуму депутаты от «Справедливой России». А вот бухгалтеры считают, что если зарплата не дотягивает до прожиточного минимума, то налога не должно быть вообще.

10
1,4 тыс.
Социальный вычет

Налог на проценты с вкладов можно использовать для получения вычетов

Резиденты РФ могут получить социальный, инвестиционный или имущественный вычет, если они заплатили налог по доходам от вкладов.

46

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Карьера бухгалтера

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии

Мы нашли нашего пользователя-главбуха, которая продавала подписку Клерк.Премиум+Консультации. Выяснилось, что она решила оставить профессию бухгалтера и перешла в другую сферу. Мы выяснили, почему специалисты уходят из бухгалтерии. Читайте, ставьте лайки и делитесь своим мнением.

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии
19
330
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

На какой КБК нужно перечислять НДС в феврале 2024 года?

Добрый день. Мое сообщение для обсуждения )) Как вы думаете, на какой КБК нужно оплачивать НДС в феврале 2024г.? Дайте, пожалуйста, реквизиты нормативного документа, если у вас есть

1
39
Валюта

Незаконные перевозки валюты сократились в 2,5 раза

Таможенники в 2023 году возбудили 82 уголовных дела, связанных с незаконной перевозкой наличной валюты.

48

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Оксана Донцова
Оксана Донцова
Бухгалтерские программы

Третье Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

«Страсть правит разумом». Как я писала в статье «Второе Правило Волшебника», ИТ-Ангелы берут на себя  роль Искателей Истины в заколдованной фирме, в самом сакральном месте — кассе.

31
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Налоги, взносы, пошлины

Топ-5 проблем с налогами, которые возникают у бизнеса. На что обратить внимание бухгалтеру

Одна из ключевых сложностей в бизнесе — это налоги. Самостоятельно разобраться в тонкостях налогообложения собственнику бывает сложно. Поэтому возникают проблемы с неправильным пониманием обязательств, ошибки в декларациях и задержки с уплатой. Халатное отношение к этой сфере ведёт к потере бизнеса.

Топ-5 проблем с налогами, которые возникают у бизнеса. На что обратить внимание бухгалтеру
36
НДФЛ

В каждом регионе может быть свой минимальный срок владения недвижимостью для продажи ее без НДФЛ

Если продать недвижимость до истечения минимального срока владения, то будет доход, облагаемый НДФЛ.

137
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Продавцы из стран ЕАЭС будут платить НДС за онлайн-покупки россиян

Если онлайн-магазин из страны ЕАЭС продает товары российским физлицам (не ИП), то местом реализации будет считаться Россия и такая торговая площадка будет платить НДС в России.

64
Логотип Алина Шереметьева
Алина Шереметьева
Аудит

Как избежать налоговых рисков и правильно подготовиться к сдаче отчетности 2024. Советы эксперта

Залогом благополучного и устойчивого развития бизнеса, наряду с другими составляющими, считается постоянная профилактика налоговых рисков. Эффективным инструментом такой профилактики выступает инициативный аудит.

Как избежать налоговых рисков и правильно подготовиться к сдаче отчетности 2024. Советы эксперта
24
Логотип Юлия Малыгина
Юлия Малыгина
Налог на прибыль

Налог на прибыль в ОАЭ и с чем его едят. А может ли быть налоговая ставка 0%?

С 1 июня 2023 года компании в ОАЭ должны платить корпоративный налог на прибыль. Однако его ставка будет одной из самых либеральных в мире — 9%. А может ли быть налоговая ставка 0%? Узнаете из статьи.

13

Разборы законов

1 186
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
УСН

Проценты по векселю – это личные, а не предпринимательские доходы ИП на УСН

Доход в виде процента (дисконта) по векселю, выданному банком предпринимателю на УСН, не облагается налогом по УСН.

65
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Ведение бизнеса

Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115

Главное, о чем нужно помнить: неправильный учет и нарушение порядка представления информации о бенефициарных владельцах, как того требует ст. 6.1 № 115-ФЗ, может стоить полумиллионных штрафов. Это, не считая претензий контролирующих органов — ФНС, Росфинмониторинга. Учет и представление информации о бенефициарах — обязанность всех юридических лиц.

Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115
225
Имущественный вычет

Имущественный вычет по НДФЛ можно получить за две квартиры

Максимальный размер имущественного вычета на покупку жилья – 2 млн рублей. Если вы не использовали его полностью, остаток не сгорает.

1
295
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Пополнил ИИС на 100 000 в феврале. Что купил?

Февраль близится к завершению, а вместе с ним и ежемесячный бюджет на инвестиционные покупки. В первой половине февраля фокус был больше на акциях, во второй половине месяца прошёлся больше по облигациям, но не только.

Пополнил ИИС на 100 000 в феврале. Что купил?
14
Больничные

Расчетный период для оплаты больничных хотят сократить в два раза, чтобы пособия выросли

Сейчас для расчета больничных, в том числе, по беременности и родам, средний заработок считают из зарплаты за 2 предыдущих года. Хотят сделать расчетный период один год, а не два.

7
438
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как действовать, если неправомерно наложен штраф после перехода на УСН?

Получила требование в связи с переходом с ОСНО на УСН. Объясниться по НДС. В тот же день подтвердила требование и ответ написала, что деятельность не ведется, на балансе ровным счетом ничего нет кроме уставного капитала.

30
48

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип proffnalog
proffnalog
Судебная практика по налоговым спорам

ФНС не может обжаловать прекращение уголовного дела по неуплате налогов. Судебная практика

Поскольку преступлением вред имуществу и деловой репутации ИФНС не причинен, решение о признании данного органа потерпевшим и, как следствие, наделение его правом обжалования судебных решений по вопросам, не связанным с разрешением гражданского иска, противоречит требованиям закона.

36
Логотип Клерк Бизнес
Клерк Бизнес
Маркетинг

Как бизнесу нескучно вести блог на «Клерке», увеличивать количество подписчиков и заявок

Бизнес-блог — это, конечно, серьезное дело. Но даже о бухучете, налогах, 1С, самозанятых, управленке и многом другом можно рассказывать увлекательно и с юмором.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
230