Что случилось, пока мы спали. Дайджест новостей

Подготовили для вас обзор главных событий, которые произошли вчера вечером и сегодня ночью.

Доброе утро, коллеги! Давайте нальем чашечку (чертовски хорошего) кофе и узнаем, что обсуждали в мире пока мы с вами отдыхали.

Сегодня первый день весны! Если верить приметам, то 1 марта нужно больше быть на улице и улыбаться солнцу. Тогда год будет благополучным в финансовом плане. Москвичам сочувствуем, сегодня солнца явно не будет.

С сегодняшнего дня начинает работать сервис, который позволит предпринимателям по биометрическим данным зарегистрировать бизнес , получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС и открыть счет в банке.

Стоимость всех обещаний Путина во время послания Федеральному Собранию превысила 10 трлн рублей .

Chrysler отзывает более 338 тыс. последних моделей Jeep Grand Cherokee , поскольку у них могут быть неисправные рулевые механизмы.

Размер зарплаты иностранных высококвалифицированных специалистов с 1 марта за один квартал должен быть не менее 750 тыс.

Вступили в силу требования к содержанию животных в местах их продажи . Законодатели прописали новые размеры вольеров, аквариумов и клеток для животных, находящихся в продаже, а также нормы температурного режима и влажности воздуха в местах их содержания.

Например, при продаже котиков и щенков в зоомагазине, режим освещения должен быть приближен к естественному циклу «день — ночь».

С сегодняшнего дня придется маркировать некоторых животных. Новое правило касается домашней птицы, пушных зверей, крупного рогатого скота и т.д. Заниматься маркировкой будут обязаны владельцы за свой счет. Закон не распространяется на домашних питомцев.

ЦБ предложил налоговые льготы для стимулирования выхода на биржу высокотехнологичных компаний. Регулятор планирует ввести льготы по налогу на прибыль компаний, а также по уплате НДФЛ для физлиц , которые приобретают акции компаний при их первичном размещении на бирже.

Роскомнадзор приступает к ограничению рекламы VPN-сервисо в, запрет на популяризацию средств обхода блокировок вступил в силу с 1 марта. За наличие запрещенных материалов грозит штраф до 4 млн рублей

Олег Тиньков (признан иноагентом) сообщил о закрытии благотворительного «Фонда семьи Тиньковых» .

С 1 марта вступили в силу новые ограничения ЦБ на выдачу ипотеки. Чтобы снизить риски регулятор вводит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Они касаются как первичного, так и вторичного жилья. Надбавки связаны с уровнем долговой нагрузки заемщика и размером первоначального взноса.

Милоты вам в ленту. В Австралии каждый вечер вомбат приходит в гости к людям. Сумчатое животное заходит в дом, плотно ужинает и сразу идет обниматься с мужчиной. И это с учетом, что вомбаты не очень дружелюбны к человеку.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!