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Наталия Лукина
Обзоры новостей

Что случилось, пока мы спали. Дайджест новостей

Подготовили для вас обзор главных событий, которые произошли вчера вечером и сегодня ночью.
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Что случилось, пока мы спали. Дайджест новостей
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Доброе утро, коллеги! Давайте нальем чашечку (чертовски хорошего) кофе и узнаем, что обсуждали в мире пока мы с вами отдыхали.

  • Сегодня первый день весны! Если верить приметам, то 1 марта нужно больше быть на улице и улыбаться солнцу. Тогда год будет благополучным в финансовом плане. Москвичам сочувствуем, сегодня солнца явно не будет.

  • С сегодняшнего дня начинает работать сервис, который позволит предпринимателям по биометрическим данным зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС и открыть счет в банке.

  • Стоимость всех обещаний Путина во время послания Федеральному Собранию превысила 10 трлн рублей.

  • Chrysler отзывает более 338 тыс. последних моделей Jeep Grand Cherokee, поскольку у них могут быть неисправные рулевые механизмы.

  • Размер зарплаты иностранных высококвалифицированных специалистов с 1 марта за один квартал должен бытьне менее 750 тыс.

  • Вступили в силу требования к содержанию животных в местах их продажи. Законодатели прописали новые размеры вольеров, аквариумов и клеток для животных, находящихся в продаже, а также нормы температурного режима и влажности воздуха в местах их содержания.
    Например, при продаже котиков и щенков в зоомагазине, режим освещения должен быть приближен к естественному циклу «день — ночь». 

  • С сегодняшнего дня придется маркировать некоторых животных. Новое правило касается домашней птицы, пушных зверей, крупного рогатого скота и т.д. Заниматься маркировкой будут обязаны владельцы за свой счет. Закон не распространяется на домашних питомцев.

  • ЦБ предложил налоговые льготы для стимулирования выхода на биржу высокотехнологичных компаний. Регулятор планирует ввести льготы по налогу на прибыль компаний, а также по уплате НДФЛ для физлиц, которые приобретают акции компаний при их первичном размещении на бирже.

  • Роскомнадзор приступает к ограничению рекламы VPN-сервисов, запрет на популяризацию средств обхода блокировок вступил в силу с 1 марта. За наличие запрещенных материалов грозит штраф до 4 млн рублей

  • Олег Тиньков (признан иноагентом) сообщил о закрытии благотворительного «Фонда семьи Тиньковых».

  • С 1 марта вступили в силу новые ограничения ЦБ на выдачу ипотеки. Чтобы снизить риски регулятор вводит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Они касаются как первичного, так и вторичного жилья. Надбавки связаны с уровнем долговой нагрузки заемщика и размером первоначального взноса.

  • Милоты вам в ленту. В Австралии каждый вечер вомбат приходит в гости к людям. Сумчатое животное заходит в дом, плотно ужинает и сразу идет обниматься с мужчиной. И это с учетом, что вомбаты не очень дружелюбны к человеку.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!

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