Прощаемся с зимой. Напоследок любуемся снежинками

Зима закончилась, но во многих городах все еще лежит снег. Мы все от него уже устали, но при этом нельзя отрицать, снег — это очень красиво. Сделали для вас подборку фотографий снежинок.

Каждая снежинка уникальна, вы не найдете двух одинаковых. Снежинка — сложная структура, состоящая из кристалликов льда, собранных вместе. Вариантов «сборки» множество.

В 1635 году французский философ и математик Рене Декарт, писал, что снежинки похожи на розочки, лилии и колесики с шестью зубцами. Согласны с ним?

Более половины населения земного шара никогда не видело снега, разве только на фотографиях. Можно им только посочувствовать!

Фото: Елена Соловьева

Снежинка — один из самых фантастических примеров самоорганизации материи из простого в сложное.

Фото: Елена Соловьева

Все снежинки идеальной шестигранной формы. Структура молекулы воды обуславливает именно такую форму кристалла, поэтому между его лучами возможны углы лишь 60° и 120.

Фото: Елена Соловьева

Если вы хотите сфотографировать снежинку на макрокамеру, надо делать это очень быстро: когда она спустилась с неба, ее кристаллики перестают расти и почти сразу же начинают терять четкость граней. Красота быстротечна (с).

А вы когда-нибудь занимались макросъемкой? Присылайте свои фотографии!С нетерпением ждете, когда сугробы сойдут? Что лучше переносите жару или холод?