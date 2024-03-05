Оригинальные подарки на 8 марта, которые порадуют дам. Мужчины, ловите советы от женской части редакции «Клерка»

Всего через три дня наши квартиры превратятся в цветочные магазины. Хотя каких-то правил относительно цветов, которые нужно дарить на 8 марта, нет, мужчины, из года в год, дарят мимозу и тюльпаны. Хотя в реальности пожелания дам немного разнообразнее. Провели опрос и узнали, что хотели бы девушки получить в подарок.

Немного истории

История Международного женского дня берет начало в далеком 1857 году, когда 8 марта прошла забастовка текстильщиц Нью-Йорка, вошедшая в историю как «Марш пустых кастрюль».Работницы текстильной промышленности провели его в знак протеста против неприемлемых условий труда и низкой заработной платы. Основные требования марша были: десятичасовой рабочий день и равная с мужчинами зарплата.

В1908 году восьмого марта опять же в Нью-Йорке прошел митинг в рамках борьбы за права женщин. Почти 15 тысяч женщин вышли на улицы, требуя сокращения рабочего дня и равных с мужчинами условий оплаты труда, а так же права голоса на выборах. 146 отважных представительниц слабого пола тогда погибли.

Митинг 1908 года

В 1970-е годы 8 марта было провозглашено ООН как Международный женский день. Этот праздник родился из массовых протестов за права женщин, но со временем превратился в «День весны» и просто еще один выходной.

Мимоза и тюльпаны

Сейчас главными цветочными символами 8 Марта принято считать мимозу и тюльпаны.Почему, не гладиолус, подснежник или нарцисс? Вариантов ответа несколько, и все они имеют право на существование.

Мимоза очень нежный цветок, но при этом совсем не боится холодов. Это подтверждают и наши пользователи-садоводы.

В Советском Союзе традиция дарить на 8 Марта тюльпаны появилась в 1973 году, когда в газете «Известия» появился снимок, на котором начальник участка сельхозпредприятия Таливалдис Чича держит охапку цветов, выращенных специально для этого праздника. Именно этот человек положил начало традиции дарить женщинам тюльпаны.

Что обычно дарят мужчины

Каждый год 7 и 8 марта на цветочных базарах происходит цветочное безумие. При этом, цветочки с каждым годом обходятся все дороже и дороже. Букет цветов к 8 Марта в этом году в среднем будет стоить около 3,2 тысячи рублей, что на 15-20% дороже, чем в прошлом году. Вот, что думают по этому поводу наши пользователи.

Платформа Webbankir провела опрос среди 1,3 тыс. мужчин и 1,2 тыс. женщин по всей России и выяснила, что планируют дарить мужчины на 8 марта. Чаще всего мужчины называли цветы — 38,9%. На втором месте оказались парфюмерия и косметика — 32,5% голосов, на третьем — деньги (29,4%).

В число популярных подарков в 2024 году вошли также смартфоны и другие электронные гаджеты, съедобные подарки, бытовая техника — фены и стайлеры, ювелирные украшения, билеты на концерт или в театр и белье. Комментарий нашей пользовательницы.

Что на самом деле хотят женщины

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Фарфоровая чайная пара. Сейчас огромный выбор красивого фарфора: Meissen , Императорский фарфоровый завод, Villeroy & Boch и т.д.

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Какие идеи вам понравились? Вы собираетесь поздравлят девушек 8 марта? Что подарите?