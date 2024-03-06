Чем ближе день X — тем интереснее! Осталось всего 8 дней до IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Осталось всего 8 дней до самого яркого бухгалтерского события весны — уже 14 марта состоится IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Сегодня мы расскажем про то, что вас ждет в следующий четверг, все, кроме докладов!

Уже на следующей неделе, 14 марта эксперты в области бухгалтерии, кадров, налогов и права соберутся в Москве на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Событие пройдет в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

В «Клерке» кипит работа! Надо успеть многое: у нас увеличилось количество спикеров! Все хотят у нас выступить! Пришлось увеличить количество мест в зале, билеты разлетаются, как горячие пирожки. Надо привезти наши банеры и фотозону, все спланировать, подтвердить, позвонить, узнать, написать. Но! Мы все успеваем! И 14 марта ровно в 9:00 IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» стартует! Мы очень стараемся и очень вас всех ждем.

Приходите на конференцию вместе с коллегой! «Клерк» сделал для вас специальный билет «Мы с Тамарой ходим парой» — два билета по цене одного!

Купить два билета

Расскажем про программу

09:00-10:00 — Регистрация, выставка, приветственный кофе, фотосессия.

10:00-11:00 — Выступает Надежда Самкова, она разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, про ошибки в РСВ и уточненные отчеты.

11:00-11:30 — Эдислава Красных расскажет, как компаниям вести воинский учет в 2024.

11:30-12:00 — Светлана Крапивенцева уточнит, что теперь относится или не относится к нематериальным активам и почему это важно знать всем бухгалтерам.

12:00-12:30 кофе-брейк.

12:30-13:30 после перерыва выступает Вера Сокуренко, которая объяснит, какие условия нужно выполнить для применения упрощенных форм отчетов, когда сдавать бухотчетность и в каком порядке.

13:30 - 14:00 выступят Козьмина Татьяна и Шибаев Артур, онирасскажут про проверки при выплате самозанятым.

14:00 - 15:00 — перерыв. Высможете перекусить кесадильей с ветчиной и сыром, фруктовым муссом в шотах и десертом «Трюфель», попить кофе и завести полезные знакомства.

Нетворкинг — это не только обмен визитками, это взаимовыгодное партнерство. Подумайте, чем вы можете быть полезны коллегам, а они вам и скорее регистрируйтесь на IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»

15:00 - 16:00 — подкрепились и передохнули? Тогда скорее бегите слушать топового лектора Елену Воробьеву, которая проконсультирует вас об особенностях МРОТ в 2024 году, доплатах за работу в выходные дни при увольнении (актуальные изменения, которые уже надо учитывать на практике, но еще не внесенные в ТК!), когда и как можно уменьшить размер премии, какие выплаты включать в расчет за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и другие изменения в работе бухгалтера по зарплате и кадровика.

16:00-16:30 — Александр Ветеркова посоветует бухгалтерам и предпринимателям, как победить нехватку кадров, привлечь грамотных сотрудников и работать с внештатными исполнителями.

16:30 - 17:00 — Владислав Каминский расскажет, что будут проверять компании налоговики в 2024–2025 году и про законные и незаконные схемы оптимизации.

17:00 - 17:30 — розыгрыш от «Клерка»! Интрига вечера, что будем разыгрывать пока не анонсируем!

Целый день мега-актуальные доклады, нетворкинг, общение с коллегами, спикерами и редакцией «Клерка» в компании зажигательных ведущих Елены Ярушкиной и Артемия Васенко!

Наши неизменные ведущие

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» состоится в отеле Пальмира Бизнес Клуб. Адрес: г. Москва, Новоданиловская наб., 6, корп. 2.

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Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года, оторвитесь от рутины, получите заряд положительных эмоций и полезный знаний, проведите целый день в компании профессионалов и экспертов! Не упустите шанс завести полезные связи и пополнить копилку знаний! Вы всех вас очень ждем!