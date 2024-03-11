🌷Лучший подарок на 8 Марта — подписка Клерк.Премиум всего за 1650 рублей!

Уже завтра Международный женский день — 8 Марта. В этот день принято поздравлять всех женщин, независимо от возраста, национальности, политических убеждений и прочих различий. Даем подсказку, что подарить, если ваша жена, мама, дочка или дорогая коллега — бухгалтер.

8 Марта — время весны, цветов и подарков. Мы уже выясняли на этой неделе, что хотят получить в подарок наши читательницы. Но, если вам не приглянулся ни один из предложенных презентов, мы вам можем посоветовать беспроигрышный вариант, он очень порадует даму-бухгалтера.

Мы считаем, что лучший подарок — знания! Поэтому предлагаем вам подарить лучшую подписку для бухгалтеров — Клерк.Премиум. Сегодня вы можете получить ее по специальной праздничной цене всего за 1650 рублей! Сделайте классный подарок любимой!

🌺Что входит в подписку Клерк.Премиум

Онлайн-курсы с сертификатами: 43 шт, каждый месяц будет появляться еще один

тренинги — закрытые практикумы с ведущими экспертами. Попасть на них можно исключительно по подписке! На Тренинге примо во время эфира вместе с лектором разбираем сложные ситуации и решаем задачи.

вебинары : эфир каждый день, 620+ записей и конспекты

ежедневный журнал «Разбор законов» с инструкциями по работе с новыми правилами, заполнению отчетности, . Каждый день выходит два разбора: один в текстовом виде, другой в формате 2-3-х минутного видео с конспектом. Если вам интересна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции.

справочно-правовая система : справочники и инструменты.

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❤️Обучение на «Клерке» — лучший весенний подарок!

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Сегодня во многих офисах будут поздравлять женскую часть коллектива. Присылайте фотографии самых душевных и креативных поздравлений, букетов, шариков и украшений рабочих мест. Присылайте фото, рассказывайте в комментария, как поздравляли на работе!