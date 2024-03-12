Хватай мешки, вокзал отходит! Всего два дня до IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Всем, кто хотел попасть на главное бухгалтерское событие весны, стоит поторопиться! До IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» осталось всего два дня! Запрыгивайте в уходящий вагон! Сегодня мы расскажем по локацию и как ее найти.

Уже на этой неделе, 14 марта эксперты в области бухгалтерии, кадров, налогов и права соберутся в Москве на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Событие пройдет в отеле Пальмира Бизнес Клуб, который расположен на берегу Москвы-реки. Рассказываем, как до нас добраться.

Приходите на конференцию вместе с коллегой! «Клерк» сделал для вас специальный билет «Мы с Тамарой ходим парой» — два билета по цене одного! Вместе веселей!

Купить два билета

Точный адрес места проведения: Москва, Новоданиловская набережная, 6, корп. 2.

На общественном транспорте

От станции м.Нагатинская — 990 метров. Выходим через выход № 6. Это последний вагон из центра.

Выход из метро № 6

Возле метро «Нагатинская» садимся на любой трамвай и едем в сторону центра 3 остановки. Вам подходят трамваи №3, 16, 47, 49 (то есть все).

Остановка

Выходим на остановке «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта».

Остановка, на который надо выходить

Вы отказываетесь вот тут👇

Ваша остановка

Дальше вы идете во дворы. От остановки до отеля идти примерно 5 минут. Огибаем мануфактуру.



Проходим мимо отеля Азимут, поворачиваем направо.

Отель Азимут

От отеля поворачиваем направо, увидим надпись на здании «Братья Караваевы» и идем прямо к зеленому забору.

Нам по красной стрелке к забору мимо «Братьев Караваевых»

Идем к зеленому забору и поворачиваем налево, проходим мимо магазина цветов, поворачиваем направо.

Цветочный магазин

Продолжаем идти по проходу вдоль зеленого забора.

Зеленый забор

Продолжаем идти вниз к набережной вдоль зеленого забора, поворачиваем налево, видим указатель «Выезд», спускаемся вниз, поворачиваем направо/

Указатель «Выезд»

Продолжаем спускаться, идем вдоль рядов, поворачиваем в конце направо.

Ряды, поворачиваем в конце направо

Проходим мимо ресторана «Prolunch» (будет справа). После «Пятерочки», поворачиваем направо и еще раз направо.

Магазин «Пятерочка»

Вы пришли! Напротив набережной вход в отель Пальмира Бизнес Клуб.

Пальмира Бизнес Клуб

Вот ваш маршрут на карте от остановки до отеля.

Маршрут на карте.

14 марта ровно в 9:00 IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» стартует! Мы очень стараемся и очень вас всех ждем. Если остались вопросы, пишите в комментариях!!!

Сейчас для вас действует специальное предложение — минус 30% от билета. Цена сейчас всего 5 950 ₽ вместо 8500 ₽ . Не упустите выгоду!

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Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года, оторвитесь от рутины, получите заряд положительных эмоций и полезный знаний, проведите целый день в компании профессионалов и экспертов! Не упустите шанс завести полезные связи и пополнить копилку знаний! Всех ждем!