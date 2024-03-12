Хватай мешки, вокзал отходит! Всего два дня до IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Уже на этой неделе, 14 марта эксперты в области бухгалтерии, кадров, налогов и права соберутся в Москве на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Событие пройдет в отеле Пальмира Бизнес Клуб, который расположен на берегу Москвы-реки. Рассказываем, как до нас добраться.
Приходите на конференцию вместе с коллегой! «Клерк» сделал для вас специальный билет «Мы с Тамарой ходим парой» — два билета по цене одного! Вместе веселей!
Точный адрес места проведения: Москва, Новоданиловская набережная, 6, корп. 2.
На общественном транспорте
От станции м.Нагатинская — 990 метров. Выходим через выход № 6. Это последний вагон из центра.
Возле метро «Нагатинская» садимся на любой трамвай и едем в сторону центра 3 остановки. Вам подходят трамваи №3, 16, 47, 49 (то есть все).
Выходим на остановке «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта».
Вы отказываетесь вот тут👇
Дальше вы идете во дворы. От остановки до отеля идти примерно 5 минут. Огибаем мануфактуру.
Проходим мимо отеля Азимут, поворачиваем направо.
От отеля поворачиваем направо, увидим надпись на здании «Братья Караваевы» и идем прямо к зеленому забору.
Идем к зеленому забору и поворачиваем налево, проходим мимо магазина цветов, поворачиваем направо.
Продолжаем идти по проходу вдоль зеленого забора.
Продолжаем идти вниз к набережной вдоль зеленого забора, поворачиваем налево, видим указатель «Выезд», спускаемся вниз, поворачиваем направо/
Продолжаем спускаться, идем вдоль рядов, поворачиваем в конце направо.
Проходим мимо ресторана «Prolunch» (будет справа). После «Пятерочки», поворачиваем направо и еще раз направо.
Вы пришли! Напротив набережной вход в отель Пальмира Бизнес Клуб.
Вот ваш маршрут на карте от остановки до отеля.
14 марта ровно в 9:00 IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» стартует! Мы очень стараемся и очень вас всех ждем. Если остались вопросы, пишите в комментариях!!!
Сейчас для вас действует специальное предложение — минус 30% от билета. Цена сейчас всего 5 950 ₽ вместо
8500 ₽. Не упустите выгоду!
Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года, оторвитесь от рутины, получите заряд положительных эмоций и полезный знаний, проведите целый день в компании профессионалов и экспертов! Не упустите шанс завести полезные связи и пополнить копилку знаний! Всех ждем!
Комментарии6
Скидосики на онлайн участие будут?😏
Сейчас стоимость 1 499 ₽. Купить билет можно по этой ссылочке.
Такое предложение у меня есть)))
Медленным шагом,
Робким зигзагом...
Не увлекаясь,
**************,
Если возможно,
То осторожно,
Тише вперед,
Рабочий народ!
Боюсь представить что это ))))