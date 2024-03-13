Наталия Лукина
Бухгалтеры

🔥Ответы на вопросы бухгалтеров по IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Обязательно к прочтению

Уже завтра, 14 марта состоится главное бухгалтерское событие весны — IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Мы подготовили ответы по всем вашим вопросам. Ответы по конференции: кто, что, как, куда, когда, во сколько, каким образом — все здесь!
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🔥Ответы на вопросы бухгалтеров по IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Обязательно к прочтению
Иллюстрация: Борис Мальцев / Клерк.ру

Уже завтра эксперты в области бухгалтерии, кадров, налогов и права соберутся в Москве на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Событие пройдет в отеле Пальмира Бизнес Клуб, который расположен на берегу Москвы-реки. Сейчас нам приходит много организационных вопросов от пользователей. Собрали все ответы в одном статье!

Вопрос. Где проходитIV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»?

Ответ. Событие пройдет в отеле Пальмира Бизнес Клуб, который расположен на берегу Москвы-реки. Точный адрес места проведения: Москва, Новоданиловская набережная, 6, корп. 2.

Вопрос. Как доехать до места проведения IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»?

Ответ. Проще всего добираться от станция м. Нагатинская. Нам нужен выход из метро № 5. Поднимается на улицу и сразу видим автобусную остановку. Нам нужен автобус № с951. Едем до «Новоданиловская набережная». Остановка напротив Пальмира Бизнес Клуб. Переходим дорогу — вы на месте!

Второй вариант — от м. «Нагатинская» садимся на любой трамвай и едем в сторону центра 3 остановки. Вам подходят трамваи №3, 16, 47, 49. Выходимна остановке «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта». Проходим дворами Даниловской мануфактуры к набережной (5 мин), вы на месте.

Вопрос. Во сколько начнется конференция?

Ответ. В 9:00 начнется регистрация, выставка, приветственный кофе и фотосессия. Первое выступление спикеров начнется в 10:00. Не опаздывайте!Первой выступает Надежда Самкова, которая разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ, за 1 квартал 2024 года, про ошибки в РСВ и ЕФС, а также расскажет про ЕНС.

Вопрос. Я не могу пойти, но хочу посмотреть. Где купить билет на онлайн-трансляцию?

Ответ. Мы подготовили онлайн-билет для тех, кто занят, но горит желанием узнать о том, как теперь работать бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям. Переходите по ссылочке👇

Участвовать онлайн

Вопрос. Когда и как я получу доступ к онлайн-трансляцииIV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»?

Ответ. Сегодня до конца дня мы пришлем вам на почту ссылочку. Проверяйте папки, в том числе и спам, наше письмо может случайно туда попасть.

Вопрос. Можно ли еще купить билет офлайн?

Ответ. Да, можно! Вы можете купить два билета по цене одного! И прийти вместе с коллегой!

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Вопрос. Коллега не сможет посмотреть онлайн-трансляцию, можно ли получить ее билет?

Вопрос нашего пользователя

Ответ. Да, можно. На почту вашей коллеге сегодня придет письмо с ссылкой на трансляцию IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Пусть она перешлет его вам.

Вопрос. Я выиграла билет на онлайн-трансляцию в конкурсе «Клерка», как мне посмотреть конференцию?

Наш пользователь интересуется

Ответ. Сегодня наш менеджер пришлет вам ссылочку на почту. Ждите, проверяйте все папки.

Вопрос. Кто будет точно завтра выступать на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»?

Ответ. Будут выступать: Надежда Самкова, разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет про 6-НДФЛ, РСВ и ЕНС. Эдислава Красных расскажет, как компаниям вести воинский учет в 2024. Светлана Крапивенцева уточнит, что теперь относится или не относится к нематериальным активам. Вера Сокуренко, объяснит, какие условия нужно выполнить для применения упрощенных форм отчетов, когда сдавать бухотчетность и в каком порядке. Козьмина Татьяна и Шибаев Артур, расскажут про проверки при выплате самозанятым. Елена Воробьева, проконсультирует вас об особенностях МРОТ в 2024 году и расскажет про изменения в работе бухгалтера по зарплате. Александр Ветеркова посоветует, как победить нехватку кадров. Владислав Каминский расскажет, что будут проверять компании налоговики в 2024–2025 году и про законные и незаконные схемы оптимизации.

Вопрос. А если я не могу найти место проведения конференции или подключиться к онлайн-трансляции кому мне звонить?

Ответ. Если у вас возникли какие-то сложности обращайтесь к нашему Event-менеджеру Юлии Карамышевой. Телефон для связи+7 960-437-55-15.

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года, оторвитесь от рутины, получите заряд положительных эмоций и полезный знаний, проведите целый день в компании профессионалов и экспертов! Не упустите шанс завести полезные связи и пополнить копилку знаний! Всех ждем!

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🔥Ответы на вопросы бухгалтеров по IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Обязательно к прочтению

Уже завтра, 14 марта состоится главное бухгалтерское событие весны — IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Мы подготовили ответы по всем вашим вопросам. Ответы по конференции: кто, что, как, куда, когда, во сколько, каким образом — все здесь!

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