В комиссии по самозанятым входят представители прокуратуры и МВД. Эксперт оценила риски компаний

С 1 марта власти формируют межведомственные комиссии из представителей ФНС, СФР, прокуратуры, МВД, Роструда и профсоюзов. Комиссии создаются для борьбы с теневой занятостью, но под проверки, исходя из критериев, легко попасть и «белому» бизнесу. Эксперт, аттестованный аудитор Людмила Ганичева отвечает на самые частые вопросы бухгалтеров.

Новые комиссии получат доступ к налоговой тайне:

о работодателях, которые платят зарплату ниже МРОТ;

о работодателях, которые допустили нарушения и занимались нелегальной занятостью (по результатам проверок);

об организациях и ИП, работающих более чем с 10 самозанятыми, среднемесячный доход которых превышает 20 тыс. рублей, а средняя длительность работы с исполнителями — более 3-х месяцев.

о работодателях, среднемесячная оплата труда у которых отклонятся (в меньшую сторону) от среднего значения в субъекте РФ более, чем на 35%;

об организациях и ИП, применяющих ККТ.

Главная цель работы таких комиссий — борьба с работодателями, допускающими нарушения, связанные с неформальной занятостью и уклоняющимися от надлежащего заключения с работниками трудовых договоров.

Людмила Ганичева на IV всероссийской конференции «Клерка», которая прошла вчера в Москве, отметила, что у нее есть опыт подобных комиссий: и по зарплате, и по самозанятым и ранее было понимание, как разговаривать и договариваться с налоговой. Но сейчас эксперту больше всего не нравится наличие в составе таких комиссий представителей МВД и прокуратуры.

Нет понимания как далеко и глубоко будут рассматривать бизнес. Поэтому крайне не рекомендую использовать самозанятых как схемы. Но работать с самозанятыми как с бизнесом (а это и есть первая ступенька бизнеса, вторая — ИП, третья — юрлица) можно, — отмечает эксперт.

Людмила Ганичева, Марина Снеговская, Елена Ярушкина на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Людмила Ганичева, отметила, что не нужно совершать самую распространенную ошибку — переводить штатных работников во внештатных самозанятых. Это 100% будет расцениваться как схема и грозить компании санкциями. Также эксперт обратила внимание, что самозанятым не нужно предоставлять рабочие места, а выплаты им должен быть все время разными.

«Клерк» постоянно говорит об этом ещё с момента введения НПД. По сути ни в Гражданский кодекс, ни в Налоговый кодекс, ни в 422-ФЗ относительно плательщиков НПД и работы с ними изменений не внесено. Просто теперь обозначили, кто и как будет выявлять схемы подмены трудовых отношений

Блиц-ответы на вопросы про самозанятых от эксперта

Работать бизнесу с самозанятыми можно?

— Да

Сумма дохода самозанятость от юрлица ограничена 20 тыс.?

— Нет

Период сотрудничества с самозанятыми ограничен временным периодом?

— Нет. Но, на комиссию вас все равно могут вызвать и риск, что отношения переквалифицируют в трудовые очень велик. Потому что по результатам можно доначислить НДФЛ — 13%, страховые взносы — до 30%. А ещё пени и штрафы.

Получается, что даже если бизнес не занимается никакими схемами и просто работает с самозанятыми, но попадает под указанные критерии, то его все равно могут «взять на карандаш».

Остались еще вопросы по работе с самозанятыми? Пишите в комментариях!