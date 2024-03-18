Итоги конкурса на «Клерке». Выбираем победителя и вручаем Клерк.Премиум

Наши пользователи могут не только виртуозно «играть» цифрами, но и жечь сердца людей глаголом. Это доказывают результаты конкурса, который мы запустили в пятницу.
Бухгалтерам нужно было до понедельника придумать и написать в комментариях стихотворение, в котором есть слова: ПОСТ, НАПИСАЛ, КЛЕРК, ТРИБУНА, БЛОГЕР, ТОТ. За лучшее мы дарим месячную подписку на Клерк.Премиум!
Давайте, посмотрим, что у наших пользователей получилось.
Стихотворение Ирины
Пользователь Татьяна прислала стихотворение и песню.
Юлия написала тоже два стихотворения.
Пользователь gnews spb из Санкт-Петербург опубликовала краткий вариант.
Вита пишет в стиле хокку.
Крестик-нолик прислала на конкурс вот такой стих.
Приступаем к голосованию
Напомним, что приз — месячная подписку для бухгалтеров Клерк.Премиум. Если вы не выиграли в этот раз, не расстраивайтесь! Конкурсов еще будет много! К тому же сегодня вы можете получить месячную подписку по специальной цене всего за 1650 рублей! 💥 Оформите подписку сегодня, чтобы на месяц вперед обеспечить себя инструкциями, вебинарами, тренингами и курсами! Очень выгодное предложение!
Готовьтесь к следующему конкурсу, он будет на профессиональную тематику!
Комментарии4
Коллеги, приходите голосовать!
шо, апять??? ))))) мы же только что из оттуда!
Так и задумано)) Голосуем без перерыва на работу и обед))
Хоббит. Туда и обратно.