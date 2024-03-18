Итоги конкурса на «Клерке». Выбираем победителя и вручаем Клерк.Премиум

Первый весенний конкурс на «Клерке» завершен. Сегодня мы подводим итоги пятничного розыгрыша, выбираем лучшее стихотворение и вручаем месячную подписку на Клерк.Премиум!

Наши пользователи могут не только виртуозно «играть» цифрами, но и жечь сердца людей глаголом. Это доказывают результаты конкурса, который мы запустили в пятницу.

Бухгалтерам нужно было до понедельника придумать и написать в комментариях стихотворение, в котором есть слова: ПОСТ, НАПИСАЛ, КЛЕРК, ТРИБУНА, БЛОГЕР, ТОТ. За лучшее мы дарим месячную подписку на Клерк.Премиум!

Давайте, посмотрим, что у наших пользователей получилось.

Стихотворение Ирины

Пользователь Татьяна прислала стихотворение и песню.

Стих

Стихи Татьяны на музыку Николаева «Дельфин и Русалка»

Юлия написала тоже два стихотворения.

Сих № 1

Стих №2

Пользователь gnews spb из Санкт-Петербург опубликовала краткий вариант.

Вита пишет в стиле хокку.

Вариант 1

Вариант 2

Крестик-нолик прислала на конкурс вот такой стих.

Приступаем к голосованию

Чье стихотворение лучшее? Ирины

Татьяны (VectorMO)

Юлии

gnews spb

Виты

Крестик-нолик

Напомним, что приз — месячная подписку для бухгалтеров Клерк.Премиум. Если вы не выиграли в этот раз, не расстраивайтесь! Конкурсов еще будет много! К тому же сегодня вы можете получить месячную подписку по специальной цене всего за 1650 рублей! 💥 Оформите подписку сегодня, чтобы на месяц вперед обеспечить себя инструкциями, вебинарами, тренингами и курсами! Очень выгодное предложение!

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Готовьтесь к следующему конкурсу, он будет на профессиональную тематику!