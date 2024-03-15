Розыгрыш на «Клерке». Выполни задание лучше всех и забирай Клерк.Премиум

На этой неделе у нас юбилей — на нашем любимом портале вышло уже более 600 000 публикаций!
Каждый день редакция публикует полезный и актуальный контент, наши пользователи от нас не отстают. Ежедневно выходят статьи от компаний, а эксперты публикуют более 30 постов в день в Трибуне.
Трибуна — не просто место для обменом опытом и мнениями, но и место общения! Площадка, где каждый бухгалтер будет услышан! Где наши пользователи могут поделиться своими радостями и печалями, своими профессиональными (а иногда житейскими) проблемами. И мы этому очень рады! Поэтому, заводите свой блог на «Клерке» и давайте сделаем вместе 1 000 000 публикаций! О том, как завести у нас свой блог можно почитать в посте Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами.
А теперь задание конкурса!
Я поэт, зовусь бухгалтер. От меня вам всем фломастер. Вы уже все поняли? Да-да, у нас сегодня пятничное задание — придумать а стихотворение про Клерк, наших пользователей-блогеров и Трибуну.
❗️Задание. Придумайте стихотворение, в котором будут слова: ПОСТ, НАПИСАЛ, КЛЕРК, ТРИБУНА, БЛОГЕР, ТОТ (Борис, привет!😀).
За лучшее стихотворение мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум! У вас будет целых три дня, чтобы написать стишок. Победителя будем определять впонедельник голосованием!
Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.
Придумайте классное стихотворение и забирайте подарок!
P.S. следующий конкурс будет исключительно профессиональный. Ждите!
Комментарии8
Доброе утро!))
Это афтерпати конференции так сказывается?😀
У меня афтерпати началась в 20:30 в обнимку с подушкой😅
Действительно, это весомый повод)))
утренний кофе еще не подействовал))