Розыгрыш на «Клерке». Выполни задание лучше всех и забирай Клерк.Премиум

Давно у нас не было розыгрышей. Срочно исправляем ситуацию! Тем более у нас весомый повод дарить подарки — на «Клерке» вышло 600 тысяч публикаций!

На этой неделе у нас юбилей — на нашем любимом портале вышло уже более 600 000 публикаций!

Каждый день редакция публикует полезный и актуальный контент, наши пользователи от нас не отстают. Ежедневно выходят статьи от компаний, а эксперты публикуют более 30 постов в день в Трибуне.

Трибуна — не просто место для обменом опытом и мнениями, но и место общения! Площадка, где каждый бухгалтер будет услышан! Где наши пользователи могут поделиться своими радостями и печалями, своими профессиональными (а иногда житейскими) проблемами. И мы этому очень рады! Поэтому, заводите свой блог на «Клерке» и давайте сделаем вместе 1 000 000 публикаций! О том, как завести у нас свой блог можно почитать в посте Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами.

А теперь задание конкурса!

Я поэт, зовусь бухгалтер. От меня вам всем фломастер. Вы уже все поняли? Да-да, у нас сегодня пятничное задание — придумать а стихотворение про Клерк, наших пользователей-блогеров и Трибуну.

❗️Задание. Придумайте стихотворение, в котором будут слова: ПОСТ, НАПИСАЛ, КЛЕРК, ТРИБУНА, БЛОГЕР, ТОТ (Борис, привет!😀).

За лучшее стихотворение мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум! У вас будет целых три дня, чтобы написать стишок. Победителя будем определять впонедельник голосованием!

Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.

Придумайте классное стихотворение и забирайте подарок!

P.S. следующий конкурс будет исключительно профессиональный. Ждите!