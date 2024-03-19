Весеннее настроение на «Клерке». Красивые и интересные фото

Весна чувствуется с каждым днем все сильнее. Уже совсем скоро снег растает и появится зеленая травка. Сделали для вас весенне-снежную подборку фотографий для поднятия настроения. Присылайте свои фото!

Время обеденного перерыва, коллеги! Всем, кто решил подкрепиться, приятного аппетита! А мы решили поднять настроение подборкой классных фото.

Масленица все! Но, блинов все равно хочется.

Светлана Казина, Олеся Боева

Вот тебе, блин, и масленица! Или «Я буду мстить»

У бельков со снегом все ок!

фотохостинг Russian Traveler

Сорока-белобока ждет весны.

Екатерина Соловьева

Рыжая красотка жмурится от солнышка.

Ева Кострома

Европейский волк крадётся по снегам заказника «Красный Бор», Беларусь.

Влад Соколовский

Обнимашки! Бородатая неясыть в Москве.

Михаил Поляков

А вот эта совушка — все мы утром.

Какие фотографии понравились больше всего? Присылайте свои фотографии природы и животных!