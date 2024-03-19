Весеннее настроение на «Клерке». Красивые и интересные фото

Время обеденного перерыва, коллеги! Всем, кто решил подкрепиться, приятного аппетита! А мы решили поднять настроение подборкой классных фото.
Масленица все! Но, блинов все равно хочется.
Вот тебе, блин, и масленица! Или «Я буду мстить»
У бельков со снегом все ок!
Сорока-белобока ждет весны.
Рыжая красотка жмурится от солнышка.
Европейский волк крадётся по снегам заказника «Красный Бор», Беларусь.
Обнимашки! Бородатая неясыть в Москве.
А вот эта совушка — все мы утром.
Какие фотографии понравились больше всего? Присылайте свои фотографии природы и животных!
Комментарии31
Какая фотография понравилась?
Сова - просто муд по жизни)
Это точно! Так не хочется по утрам просыпаться🥱
Феликс Эдмундович Дзержинский.
он?)
Неа... ФЭД-5В
ааа)) Да, поняла) Удивительно, но этот винтаж до сих пор продают
Интересно, с какой целью их покупают? Пользоваться или в коллекцию?
Не могу ответить, надо у фотографов спросить. Коллеги, у нас есть фотографы-любители?
Волк классный. Фокусировка на цели - 100%ая)
Волк красавец! Я как раз смотрю на фото, а потом сравниваю со своей собакой. И не понимаю, как из вот такого зверя могли сделать вот такое
Вот это интересный момент😉Охотиться не надо, защищаться не надо, да ничего практически делать не надо😀Инстинкты притупляются. И волк становится мопсом (могу ошибаться с породой), да и против мопсов ничего не имею😀Отсюда бизнес-совет😎Будь волком, а не мопсом😀Это прям название для чертовски интересной статьи
Это не мопс, а при-брабансон. Мопс жил до него)))
В некоторых ситуациях выгоднее быть мопсом. ловушка «мягкой силы»
Волк в мопсьей шкуре😉
Прикольно. Еще их называют брабантский гриффон, если кипедия не обманывает. Интересно почему гриффон?🤔
Там странная штука. Гриффон - это лохматый брабансон, в одном помете могут рождаться и гриффоны и брабики. Есть Брюссельский и Бельгийский гриффон, они очень похожу. Но разные по цвету.
Кстати, гриффонов вывели для борьбы с грызунами в портовых складах и конюшнях.
На счет название не знаю, но там 1 ф, тут их 2
Это такая милаха! Выражение глаз неповторимо )
Пес, который за блинами охотится)
Он силу воли тренирует😉
Хитрый лис)
Мне кажется это лисичка) Так сладко жмурится на солнышке, но хитрая - однозначно))
Кабинетный питомец😀
Я уже жду вот такое настроение) когда совсем тепло
корги😍
У тебя сейчас сколько градусов тепла? У нас +2))
у меня примерно +17 сегодня и дожди
все, что я могу на это сказать - зависть - тяжелое чувство😂
Ой, какой же классный! Просто чудо пес )
ее Вишня зовут) Дочка имя придумала - запоминают все сразу))
Классное имя! И очень подходит - сладенькая такая девочка))