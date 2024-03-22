Что ест бухгалтер. Как и с чем есть суши и роллы

Сегодня поговорим про японскую кухню, а именно — про суши и роллы. Как и с чем их есть, что делать категорически не стоит, а также обсудим мифы, в которые не стоит верить.

Японская кухня известна и любима во всем мире, Россия не исключение, но у нас ей не удалось сохранить свою аутентичность. Японцы сильно удивятся количеству сыра в роллах, странным сочетаниям (например, бекон и рыба), а таже тому, как мы лопаем имбирь. Да, и то, что мы называем японской кухней никакого отношения к Японии не имеет. Например, вы знали, что роллы придумали в США?

Современные роллы, которые мы знаем сегодня, были изобретены в США в 1960-70-х годах. Японские мигранты, жившие в Калифорнии, начали добавлять в роллы авокадо и краба, что сделало их популярными среди американцев. Ролл «Калифорния» не просто так носит свое название.

❌Миф. Если вы скажете суши, то первое, что приходит в голову почти всем — рыба. Хотя, рыба не является главный ингредиент суши и роллов. Конечно, она важный их элемент, но ведущая роль отдана рису.

Японский ликбез: соевый соус называется — «сую» открыли в Китае более 2500 лет назад, а сегодня называют «восточным кетчупом».

❌Второй распространенный миф — суши и роллы делают исключительно из сырой рыбы. Нет, не только! Если вы опасаетесь есть сырую рыбы, то в любой сушильне вы можете найти роллы с копенной, отварной или жаренной рыбой и морепродуктами. Сырыми на суши, роллы и сашими используют семгу, форель, окуня, желтохвоста, кальмара и осьминога.

Японский ликбез: имбирь не едят с роллами и не кидают в соевый сосус. Его используют, только при смене блюд. Имбирь используют, как кофе в парфюмерных магазинах, для восстановления рецепторов. Он перебивает вкус одного блюда и вы готовы попробовать что-то новенькое.

Кстати, запивать суши и роллы лучше не пивом, а зеленым чаем. Но, «на вкус, на цвет товарищей нет» поэтому, каждый сам выбирает, что, как и с чем ему есть)) Лично я выбираю белое вино🥂

Почти наступил вечер пятницы, так что вполне можно кутить. Мой пятничный ужин.

А что у вас сегодня в меню?